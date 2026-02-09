NPO Klassiek verdubbelt de toplijst van filmmuziek van 200 naar 400 nummers. De zender dompelt de luisteraars van 16 tot en met 20 maart onder in de mooiste soundtracks, gekozen door de luisteraars.

Tim Moen, zendermanager van NPO Klassiek: “Met de Filmmuziek Top 400 nemen we luisteraars mee op reis door de wereld van soundtracks. Het enthousiasme voor onze jaarlijkse lijst is zo groot dat we dit jaar uitbreiden van 200 naar 400 scores, waarmee we nog dieper kunnen duiken in dit rijke genre. Een week lang brengen we onze grootste ode aan de filmcomponist tot nu toe.”

De stembussen voor de ‘Filmmuziek Top 400’ openen op vrijdag 20 februari om 08.00 uur. Luisteraars kunnen stemmen tot en met vrijdag 27 februari.