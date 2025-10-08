NPO Blend blijft en wordt een vaste radiozender binnen de publieke omroep. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs (OCW) heeft de aanvraag van de NPO daarvoor goedgekeurd. NPO Blend is te beluisteren via DAB+ en NPO Luister.

De NPO startte eind 2023 samen met de omroepen als experiment met NPO Blend. Met die zender moeten luisteraars van 35 jaar en ouder met een bi-culturele achtergrond beter bereikt worden. “Om relevant te blijven beweegt de publieke omroep mee met de behoeften van het Nederlandse publiek”, zegt Jurre Bosman, directeur Audio. “NPO BLEND is een logisch vervolg voor volwassen luisteraars die zijn opgegroeid met FunX en daarom een cruciale toevoeging aan ons bestaande aanbod.”

Commerciële omroepen zijn helemaal niet blij met NPO Blend. De zender “vernietigt de landelijke commerciële DAB+ stations Sublime, GLXY en Vibe”, schreef de belangenorganisatie voor commerciële, niet-landelijke radiozenders eerder. Nico Silvius, directeur van RadioNL, noemde NPO Blend eerder “oneerlijke concurrentie”.

Foto: NPO