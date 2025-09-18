De NPO wil stoppen met NPO Campus Radio, NPO Soul & Jazz, NPO 2 extra en BVN. Ook volgt er een reorganisatie binnen de NPO-organisatie en kijkt de NPO kritisch naar aanvullende kosten. Dat is te lezen in de begroting voor 2026. “We maken deze keuzes met pijn in het hart”, zegt NPO-voorzitter Lucien Brouwer. “We realiseren ons dat dit impact heeft op onze medewerkers, de makers en het publiek. Toch moeten we verantwoordelijkheid nemen.”

Opmerkelijk is dat het bezuinigen op NPO Campus Radio en NPO Soul & Jazz ongeveer vier ton oplevert, maar NPO 3FM er vervolgens ruim drie ton bij krijgt. Verder levert NPO Radio 2 ruim vier ton in en NPO Radio 1 ruim 2,6 miljoen euro. Alle andere radiozenders krijgen er juist iets bij.

De publieke omroepen moeten in 2026 al 20,4 miljoen euro bezuinigen, in aanloop naar de bezuinigingen van de overheid in 2027 van 100 miljoen euro. Daarnaast wil het kabinet 50 miljoen euro via verhoogde STER-inkomsten binnenhalen. Als dat niet lukt, wordt dat geld ook weggehaald bij de publieke omroep.

Brouwer: “We bereiden ons voor op een structurele bezuiniging vanaf 2027 en werken toe naar een nieuw bestel, waarbij omroepen geclusterd worden in omroephuizen. Dit geeft kansen om het bestel doelmatiger en efficiënter te laten functioneren. Om onze publieke taak ook in de toekomst goed te kunnen blijven vervullen, maken we in 2026 al scherpe keuzes in onze organisatie, ons aanbod en onze kanalen.”

NPO Campus Radio en NPO Soul & Jazz

In de begroting is een aanvraag opgenomen om NPO Campus Radio en NPO Soul & Jazz te beëindigen. Hiermee start een procedure, waarbij de minister uiteindelijk goedkeuring moet geven aan het daadwerkelijk stoppen van de betreffende kanalen. NPO Campus Radio levert een bezuiniging op van 147.000 euro. Door het verdwijnen van de zender verdwijnt de plek waar nieuw talent werd opgeleid.

“We blijven als publieke omroep uiteraard investeren in de nieuwe generatie radiomakers, door zendtijd in te ruimen op onze hoofdzenders als 3FM, FunX, NPO Klassiek en NPO Radio 2”, zegt Jurre Bosman, directeur Audio en Video. “We gaan beginnend talent verder de mogelijkheid geven live te streamen via NPO Luister.”

Het schrappen van NPO Soul & Jazz levert 247.000 euro op. Bosman benadrukt dat soul- en jazzmuziek ook in de toekomst te horen zal zijn bij de NPO: “Zo zal het aangevraagde kanaal NPO BLEND meer soulmuziek in de playlist opnemen. De NTR komt in het nieuwe jaar onder andere met een dagelijkse jazz-podcast. MAX brengt de wekelijkse podcast InJazz en de VPRO onderzoekt de vraag ‘Wat is jazz anno nu’ in een nieuwe podcastserie. Al dit aanbod zal gratis te beluisteren zijn op NPO Luister.”