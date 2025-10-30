De radiozenders van de NPO hebben 3,7 miljoen mensen weten te bereiken met radioprogramma’s over de verkiezingen. Deze luisteraars luisterden minimaal vijf minuten aaneengesloten. Dat meldt de publieke omroep zelf. Via televisie, radio en online hebben de omroepen het publiek geïnformeerd over partijprogramma’s, interviews met lijsttrekkers, debatten tussen partijen en andere ontwikkelingen rond de verkiezingen.

De cijfers gaan over de periode tussen 1 september en 28 oktober. Via televisie werden ruim tien miljoen Nederlanders van zes jaar en ouder bereikt. Het meest bekeken moment was gisteravond, net voor de tweede exitpoll om 21.26 uur: 2,7 miljoen mensen stemden af op Nederland kiest de uitslagen (NOS), op NPO 1. In de aanloop naar de verkiezingen was Het slotdebat Nederland kiest bij de NOS dinsdagavond op NPO 1 met bijna 2,2 miljoen kijkers het meest bekeken programma van de publieke omroep.

Ook online werden veel mensen bereikt. De podcast De Campagne Stemming van Vullings en De Rooy (NOS/AVROTROS) was goed voor 1,5 miljoen downloads.

Foto: RadioFreak.nl