De opvolger van Wouter Walgemoed, nieuwslezer bij het ‘NOS Radio 1 Journaal’ op NPO Radio 1, wordt niet per definitie intern gezocht. Dat blijkt uit een vacature die de NOS heeft opgesteld. Ook nieuwslezers van buiten de NOS wordt gevraagd om te solliciteren op de functie, waarbij je als co-host aanschuift in het programma van Astrid Kersseboom.

Wouter is sinds begin 2022 co-host in de ochtend op Radio 1, maar hij maakte onlangs bekend te stoppen. De nieuwslezer, die sinds 2010 bij de NOS werkt, wordt treinmachinist bij de NS. Eind november is hij voor het laatst te horen op Radio 1.

‘Meer van zichzelf laten zien’

Intussen zoekt de NOS naarstig naar een opvolger. Die krijgt, naast een beloning in een bepaalde salarisschaal, ook een toeslag voor de werkzaamheden als co-host en voor het werken in niet-regelmatige diensten.

Uit de vacature blijkt dat er niet per se een man wordt gezocht. Dat gebeurde eerder wel, omdat er dan een man-vrouw-afwisseling is met Astrid Kersseboom. “Een ervaren nieuwslezer die het leuk vindt om wat meer van zichzelf te laten zien”, aldus de NOS.

Foto: NOS/Stefan Heijdendael