NPO 3FM heeft in week 52 niet 2.603.951 radioluisteraars getrokken, maar een stuk minder: 1.929.152. Dat meldt het NMO vandaag, dat de luistercijfers over de laatste week van 2025 heeft gecorrigeerd. In de eerdere meting waren ook de tv-cijfers tijdens het Glazen Huis meegenomen. Het marktaandeel is aangepast van 4,9 naar 4,1 procent.

“Bij controle bleek dat er een aantal luistertrajecten van 3FM onterecht zijn meegenomen in de rapportage van de luistercijfers, waar dit eigenlijk kijkgedrag betrof”, meldt het NMO vandaag. Het Glazen Huis stopte woensdagavond 24 december, halverwege meetweek 52.

Een jaar eerder ging het NMO ook al de mist in door tv-kijkers van het Glazen Huis mee te rekenen in de (radio)cijfers. Dat mag niet en daarom is er nu een correctie gedaan.

Luisteraar vertrok

Uit de luistercijfers over week 1 van 2026 blijkt dat 3FM de luisteraar niet vast heeft weten te houden na de succesvolle Glazen Huis-week, waarbij een recordopbrengst werd behaald. Het marktaandeel is gedaald naar 1,5 procent, een van de laagste ooit.

Veel zenders hebben ‘last’ van de Top 2000 op NPO Radio 2, maar in 2024 en 2023 was de daling in marktaandeel bij 3FM na het Glazen Huis minder fors.

Foto: NPO 3FM