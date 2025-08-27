Wouter Walgemoed presenteert eind november voor het laatst het NOS Radio 1 Journaal. Hij begint in december aan de opleiding tot machinist. “Ik maak zo opnieuw een jongensdroom waar”, laat hij weten aan RadioFreak.nl. “Al was radio dat ook.”

Wouter begon in 2010 bij de NOS, destijds als nieuwslezer op NPO 3FM. Sinds 2022 zit hij als co-host naast Astrid Kersseboom in het ‘NOS Radio 1 Journaal’. In die rol presenteert Wouter de nieuwsbulletins op het hele en halve uur en praat hij de luisteraar op de kwartieren bij over het belangrijkste nieuws uit andere binnen- en buitenlandse media.

Op 28 november is Wouter voor het laatst te horen in het ‘NOS Radio 1 Journaal’. De opleiding tot machinist duurt een jaar, maar het is een leer-werktraject. Dus Wouter is waarschijnlijk al snel op de trein te vinden.

