Nieuwslezer Marrit de Vries heeft afscheid genomen van Radio 538. Ze was vandaag voor het laatst te horen tussen 10:00 en 14:00 uur. “Zo’n mooie plek, zo’n prachtige zender, zo’n leuke baan opgeven voor meer vrijheid”, schrijft ze op LinkedIn over haar besluit.

Marrit wil meer tijd om voor haar eigen bedrijf zzp-werkzaamheden uit te voeren. “Want ik ben al eeuwen óók zzp’er, maar de afgelopen maanden werd de combinatie met een vaste baan steeds lastiger”, schrijft ze.

Eerder was Marrit een aantal maanden als nieuwslezer te horen in de ochtend op Radio 10. Daarvoor las ze een tijdlang het nieuws bij Coen en Sander op toen nog Radio 538.

Foto: Radio 10