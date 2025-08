Nieuwslezer Eva Vloon is voortaan ook te zien als presentatrice van Shownieuws. Gisteravond presenteerde de 538-nieuwslezer het tv-programma van SBS6 voor het eerst. Door haar werk bij de radio zal ze voornamelijk in het weekend te zien zijn.

Eva is nieuwslezer van de avondshow op Radio 538 met Bas Menting en Dylan Boet. Vanwege vakanties zitten zij nu in de middag, waardoor Eva de tv-klus er ook doordeweeks bij kan doen. “Het is erg spannend, met mensen die ik allemaal niet ken”, zo zei ze erover op de radio vanmiddag. “In het weekend ben ik nog vrij, dus ik ga m’n sociale leven er wel voor opgeven.”

Een tijdje geleden deed Eva een auditie bij SBS6. Daar kwam uit dat ze geschikt was. Vanavond is ze weer te zien bij Shownieuws.

Foto: Radio 538