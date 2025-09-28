Chantal Quak stopt eind volgende maand als nieuwslezer en sidekick bij ‘Somertijd’ op 100% NL. “Ik heb een nieuwe baan in Zwolle, als contentmaker. Zin in deze leuke, nieuwe uitdaging”, schrijft ze in een bericht op Instagram.

Chantal, die sinds begin 2022 de vaste nieuwslezer is bij ‘Somertijd’, stopt dus helemaal met werken bij de radio. “Ik ga m’n team ontzettend missen, maar het is tijd voor een fris nieuw begin. Ik ben nog tot eind oktober te horen bij ‘Somertijd'”, schrijft ze.

Eerder was Chantal al enkele jaren op vrijdagmiddag als nieuwslezer te horen bij Rob van Someren. Ze verhuisde ook mee, toen het middagprogramma vorig jaar van Radio 10 naar 100% NL verkaste. Het is niet bekend wie haar opvolgt in de middag op 100% NL.

Biem Buijs

Chantal maakte eerder ook eigen programma’s op Radio Rijnmond, RTV Oost en RTV Drenthe. Ze heeft een relatie met oud-nieuwslezer Biem Buijs, die een aantal jaren geleden al afscheid nam van de radiowereld en nu bij de provincie Overijssel werkt.

Foto: Radio 10