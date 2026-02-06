Qmusic heeft sinds deze week nieuwe nieuwsvormgeving en een nieuwe ‘Top Of The Hour’ (TOTH). Het is gemaakt door Niels de Koning, de audiovormgever van de zender, met zijn team. Momenteel is het alleen nog in Nederland te horen maar binnenkort volgt ook Qmusic België.

“Het hoofddoel van deze vernieuwing is om meer lijn te brengen in de verschillende nieuwsbeds”, laat een woordvoerder van de zender weten. “Hierdoor klinken de overgangen tussen programma’s, nieuws en muziek nog vloeiender. De nieuwe vormgeving zorgt ervoor dat de zender meer als één solide geheel klinkt, wat bijdraagt aan een optimale luisterervaring.”

Beluister een demo van de nieuwe vormgeving:

Foto: Ben Verveld