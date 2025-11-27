Tijdens het Gouden Radioring Gala 2026 komt er een nieuwe award bij: de Gerwin Visser Award. De prijs is bedoeld voor iemand achter de schermen die het verschil maakt voor een zender of programma. Gerwin Visser, producer bij FunX, overleed begin dit jaar op 25-jarige leeftijd bij een noodlottig ongeval op vakantie in Costa Rica.

Op het jaarlijkse Radiogala worden de belangrijkste radioprijzen van het jaar uitgereikt, waaronder de prijs voor beste presentator en beste radioprogramma. Daar komt nu de Gerwin Visser Award bij. “De award gaat naar iemand die inspireert, motiveert, zichtbaar verandering brengt, zijn of haar zender of programma echt sterker maakt, steeds net dat beetje extra geeft”, zo schrijft de organisatie.

De eerste Gerwin Visser Award gaat naar de overleden radiomaker zelf. Hij werd eerder door FunX omschreven als “een man met een ongekende liefde voor de radio”. Gerwin werkte eerder voor onder meer ‘Gijs 2.4’, het programma van Gijs Staverman op Radio 2, en voor het toenmalig programma van Toine van Peperstraten en Dionne Stax op Radio 1.

Foto: FunX