“Houd je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de dj’s lachen om helemaal niks.” Het is te horen in een nieuwe overheidscampagne, waarin automobilisten wordt gevraagd om op hun snelheid te letten. De campagne ‘Check de meter’ is opgezet om mensen “veilig thuis te laten komen”.

Over lachende dj’s en sidekicks is al vaker kritiek geweest. Zo zei Lex Harding eerder dit jaar: “De diskjockey van tegenwoordig is meer een entertainer. Die zit te lachen en verhaaltjes te vertellen.” Hij vindt dat er soms ‘verbale diarree’ te horen is op de radio.

Zo klinkt de radiospot:

Foto: Pixabay