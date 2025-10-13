Nieuwswebsite Curaçao.nu is begonnen met Nederlandstalige uitzendingen op Curaçao. Er is nu nog een muziekmix te horen op de frequentie 101.1 FM. Het radiostation gaat officieel van start op maandag 10 november, oftewel 1011.

Maarten Schakel, die onlangs vertrok bij Paradise FM, is de drijvende kracht achter de nieuwe zender. “Achter de schermen wordt enorm hard gewerkt aan het opbouwen van de studio’s en alle andere zaken die bij een gloenieuw radiostation horen. We kunnen niet wachten tot de officiele start op 10 november. Eén-Nul-Eén-Eén, natuurlijk de enige datum waarop we onze zender op 101.1 FM kunnen lanceren.”

Frequentie

Volgens Schakel was de keuze voor de frequentie 101.1 FM bewust: “Van de vier frequenties waarop vorig jaar ingeschreven kon worden, is dit de mooiste. 101.1 is een mooi getal, zit midden op de FM-band en is bovenal voor veel mensen een frequentie met veel betekenis en nostalgische waarde. Daar zijn we zuinig op en willen we een mooie invulling aan geven.”

Op deze frequentie zat voorheen Laser 101. De oprichter van die zender overleed een aantal jaar geleden, waarna het radiostation stopte met uitzenden.