Er komt een nieuwe Nederlandstalige zender bij op Curaçao. Nieuwswebsite Curaçao.nu lanceert in november een eigen radiozender. De zender wordt zowel via FM als online te beluisteren. Maarten Schakel, die onlangs vertrok bij Paradise FM, wordt de drijvende kracht achter de nieuwe zender.

“Het afgelopen jaar heb ik journalistiek werk gedaan voor Curaçao.nu en hebben we een sterk onderling vertrouwen opgebouwd”, zegt Schakel. “Curaçao.nu levert een goed inhoudelijk product, met journalist Dick Drayer als grote man. Zo ontstond het idee om de website uit te breiden met een volwaardig radiostation.”

Dick Drayer, ook freelance correspondent voor de NOS, heeft zich verbonden aan het project. “Nieuws, muziek en verhalen van ons eiland en de regio, met een vleugje lol, rechtstreeks in je huiskamer, auto of oortjes.”

Curaçaose zender

Maarten Schakel benadrukt dat de nieuwe zender een echte Curaçaose zender moet worden. “In het Nederlands gepresenteerd. “Het wordt een zender van ons allemaal, vertrouwd voor zowel de Europese Nederlanders op ons eiland als de Yu di Korsou, een zender die eigenlijk iedereen wel leuk vindt.”

Nieuws, muziek en gebeurtenissen van het eiland en de regio krijgen een belangrijke plaats. “Tegelijkertijd houden we oren en ogen open voor de rest van de wereld. En natuurlijk houden we ook van lol maken op de radio”, aldus Schakel.

Op welke FM-frequentie de nieuwe zender uit gaat zenden wordt later bekend.