D66, CDA en VVD willen de bezuinigingen op de NPO deels terugdraaien. Vanaf 2027 trekken ze jaarlijks 50 miljoen euro uit voor media, staat in het gepresenteerde akkoord. Het geld wordt onder meer besteed aan de publieke omroep en veilige en onafhankelijke journalistiek. “We blijven gericht investeren in de professionalisering van de publieke omroep, onafhankelijke en regionale journalistiek en persveiligheid”, staat in het akkoord.

De partijen hebben samen een minderheid en moeten voor hun plannen dus een andere partij overtuigen. GroenLinks/PvdA gaf afgelopen week in de Tweede Kamer al aan dat ze de bezuinigingen van ruim 150 miljoen euro deels van tafel willen hebben.

De NPO en de omroepen hebben al positief gereageerd. In een gezamenlijke reactie zeggen ze dat het coalitieakkoord laat zien “dat het de publieke omroep belangrijk vindt: met een breed aanbod, onafhankelijke journalistiek en betrouwbare informatie. Die steun waarderen we.”

Naast bezuinigen moet de publieke omroep hervormen. De bestaande omroepen worden vanaf 2029 ondergebracht in omroephuizen.

Foto: RadioFreak