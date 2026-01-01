De programmering van een aantal radiostations gaat met de start van het nieuwe jaar flink op de schop. Vooral bij NPO Radio 1 verandert er veel: daar is bijna de hele middagprogrammering anders.

“Met meer ruimte voor actualiteit op belangrijke luistermomenten zit de zender boven op het laatste nieuws, achtergronden en sport”, schrijft Radio 1 over de programmering. “Uiteraard is er nog steeds ruimte voor verdieping, duiding, opinie en cultuur.”

Het lunchprogramma ‘De Nieuws BV’ is verleden tijd en maakt plaats ‘EenVandaag’. Jurgen van den Berg is met ‘VillavdB’ voortaan een half uur langer te horen op Radio 1. Tussen 19.00 en 21.00 uur komt BNNVARA met een nieuw programma: ‘De Rode Draad’. Hierna volgt ‘Langs de Lijn En Omstreken’ tussen 21:00 en 23:00 uur.

De nieuwe programmering van Radio 1:

06:00 – 09:30 uur: ‘NOS Radio 1 Journaal’ – Astrid Kersseboom

09:30 – 11:30 uur: ‘Spraakmakers’ – Roos Abelman

11:30 – 12:00 uur: ‘Sven op 1’ – Sven Kockelmann

12:00 – 13:30 uur: ‘EenVandaag’ – Suzanne Bosman

13:30 – 14:00 uur: ‘Bureau Buitenland’ – wisselende presentatoren

14:00 – 16:00 uur: ‘Villa VdB’ – Jurgen van den Berg (op vrijdag ‘De Rode Draad op Vrijdag’ – Nastasja Gibbs)

16:00 – 18:00 uur: ‘NOS Radio 1 Journaal’ – Dieuwke Teertstra of Fleur Wallenburg

18:00 – 19:00 uur: ‘Dit is de Dag’ – Marje Fikse

19:00 – 21:00 uur: ‘De Rode Draad’ – Stephan Komduur of Natasja Gibbs

21:00 – 23:00 uur: ‘Langs de Lijn En Omstreken’

Het volle:dige programmaschema van Radio 1 op vrijdag en het weekend is ook te vinden op onze speciale pagina met programmeringen.

NPO Radio 2

Op NPO Radio 2 verdwijnt vanaf vandaag bijna de gehele nachtprogrammering, vanwege bezuinigingen. Desiree van der Heiden moest daardoor eind vorig jaar vertrekken bij de zender en verliezen Jeroen van Inkel en Eddy Keur hun nachtprogramma. Alleen op werkdagen tussen 4:00 en 6:00 uur is DagNacht nog te horen.

Qmusic en 3FM

Tom de Graaf en Joe Stam gaan vanaf februari een programma op Qmusic maken, in het weekend tussen 18:00 en 21:00 uur. Ze komen over van NPO 3FM, waar Andres Odijk hun avondprogramma tussen 19:00 en 22:00 uur heeft overgenomen.

NPO Klassiek

De programmering van NPO Klassiek wijzigt vanaf vandaag een klein beetje. Op vrijdagmiddag gaat Jet Berkhout tussen 14:00 en 17:00 uur haar nieuwe programma ‘Jets Vrijdagshow’ presenteren. Op dat tijdslot is nu nog ‘Podium’ te horen.

Op zondagmiddag maakt het programma ‘De Muziekfabriek’ van presentator Johannes Wirix-Speetjens plaats voor ‘Café Foyer’. In dat programma op NPO Klassiek gaan Jan van Poppel en Maarten van Wijk “met de luisteraar de zondag vieren.

