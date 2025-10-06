Niels Heithuis stapt over van NPO Radio 1 naar BNR Nieuwsradio. Vanaf maandag 3 november volgt hij Kees Dorresteijn op die stopt in de middag. Niels is dan samen met Liesbeth Staats iedere maandag tot en met donderdag te horen van 16:00 tot 18:30 uur.

De afgelopen jaren werkte Niels bij het onderzoeksprogramma Pointer. Met zijn overstap keert hij terug naar BNR, waar hij eerder ook actief was als presentator. “Niels stond al langer op ons wensenlijstje. Hij is zeer ervaren, betrouwbaar en heeft een energieke en positieve toon. Bovendien keert hij terug en daar zijn we trots op,” zegt Marc Adriani, hoofdredacteur van BNR.

Niels Heithuis: “Ik ben ontzettend blij dat ik bij weer bij BNR aan de slag kan. Het is fantastisch om vier dagen in de week live uitzendingen te gaan maken. Mijn terugkeer voelt als thuiskomen.`

Tussen 2003 en 2011 werkte Niels voor BNR, hij won in die periode samen met Bas van Werven de Marconi Award voor Beste Programma. De afgelopen twaalf jaar was hij voor KRO-NCRV onderzoeksjournalist en presentator van het programma Pointer op Radio 1. Voor die omroep maakt hij nog de podcast Klassiek Inside.

Foto: KRO-NCRV