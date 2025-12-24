Niek van der Bruggen heeft gisterenavond een zwaar auto-ongeluk gehad. Op de A2-afrit bij Zijderveld ging het mis en sloeg hij zes keer over de kop. Bij het ongeluk waren meerdere auto’s betrokken. De dj is nagekeken en maakt het goed, wel is hij zijn hond kwijt die uit de auto rende.

Via zijn Instagram laat hij weten: “Ik heb vanavond een behoorlijk auto-ongeluk gehad op de A2. Sorry als je daardoor in de file stond. Ik ben zes keer over de kop gevlogen. Ik ben oké, maar mijn hond loopt nog steeds buiten rond.”

De dj van Radio Veronica is in het ziekenhuis nagekeken en mocht daarna naar huis. Vanmiddag zal hij nog niet te horen zijn op Veronica, zijn programma wordt overgenomen door Dennis Hoebee. RTL Boulevard meldt dat de politie een standaard alcohol- en speekseltest heeft afgenomen.

Foto: Mark Engelen / Radio Veronica