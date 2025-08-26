‘Bureau Buitenland’ op NPO Radio 1 heeft vanaf volgende week een nieuwe presentator: Nadia Moussaid. Ze vervangt Tim de Wit, die vanaf september de nieuwe NPO 1-talkshow ‘Pauw & De Wit’ presenteert. Nadia gaat ‘Bureau Buitenland’ afgewisseld met Sophie Derkzen en Laila Frank, met wie Tim dat ook al deed, presenteren.

Zover bekend blijft ‘Bureau Buitenland’ ook volgend jaar te horen in de nieuwe programmering van Radio 1. Op dit moment is het programma, dat volledig gewijd is aan buitenlandjournalistiek, op werkdagen van 13:30 tot 14:00 uur te horen. Het programma heeft ook een tv-variant, waarvoor Bram Vermeulen de opvolger is van Tim de Wit. Hij zal het programma samen met Sophie Derkzen presenteren.

Voor Nadia is het presenteren van ‘Bureau Buitenland’ niet nieuw. Ze presenteerde het programma al eerder in 2019 en 2020. Ook maakte ze een tijd lang ‘Nieuws en Co’ op Radio 1. Op tv was ze onder meer te zien in ‘Op1’ en maakte ze diverse documentaires.

Nadia Moussaid zegt over haar nieuwe klus: “Ik vind het een eer om opnieuw deel uit te maken van de buitenlandjournalistiek op NPO Radio 1. Bureau Buitenland is een programma dat staat als een huis: met kennis en specialisme wordt er radio gemaakt over wat er in de wereld speelt. Zeggen dat dit belangrijk is, voelt bijna als een understatement. Het is áltijd van belang, maar nu meer dan ooit. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om Bureau Buitenland samen met Laila en Sophie te presenteren.”

Foto: Stijn Ghijsen