Het NPO Radio 1-programma ‘Nachtzuster’ van Astrid de Jong is de winnaar van de Nachtwacht Award. De prijs is een initiatief van de website Spreekbuis, dat door het jaar heen allerlei mediaprijzen uitreikt.

Arjan Snijders, organisator van de Nachtwacht Award, zegt namens Spreekbuis: “Mooi om te zien dat nachtradio nog steeds leeft, wat blijkt uit de ruim 6000 stemmen. Nachtzuster is tussen alle programma’s die Astrid maakt haar vaste waarde, het programma wat ze nooit zal opgeven. Het is al ruim tien jaar een baken voor slapelozen, nachtbrakers, nachtwerkers en liefhebbers die er speciaal een nachtje voor op blijven.”

De organisatie heeft naast de winnaar bekend gemaakt wat top 5 was met de meeste stemmen. Deze bestaat alleen maar uit programma’s van de publieke omroep. Het publiek kon stemmen op alle nachtprogramma’s van landelijke radiostations.

Nachtzuster (Astrid de Jong / Omroep Max / NPO Radio 1) Zet ‘m op Rutger (Rutger Radstaake / BNNVARA / NPO Radio 2) Parels van de Nacht (Kevin van Arnhem / KRO-NCRV / NPO 3FM) RickvanV Doet 2 (Rick van Velthuysen / Powned / NPO Radio 2) Wildgroei (Jeroen Mulder & Evert Duipmans / BNNVARA / NPO Radio 2)

Vorig jaar won Martijn Kolkman, die toen een nachtprogramma op Qmusic maakte, de prijs. De eerste Nachtwacht Award ging ging in 2019 ‘Onze Man in Deventer‘ van Radio 1. ‘Nachtzuster’ viel al vaker in de prijzen; in 2016 en 2019 won het de RadioFreak Award voor Beste Nachtprogramma.

Foto: Nico Kroon | Omroep MAX