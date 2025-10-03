Astrid de Jong viert komende nacht 15 jaar ‘Nachtzuster’ op NPO Radio 1. Iedere week in de nacht van vrijdag op zaterdag kunnen luisteraars bellen met vragen en antwoorden, tussen 2:00 en 6:00 uur.

“Ik voel me zo vereerd dat er na al die jaren nog zoveel mensen bellen, en dat ik het voorrecht heb zoveel verschillende luisteraars te spreken”, zegt Astrid. “Het is ook fijn om te ervaren dat de vragen nooit opraken en dat ik altijd weer met nieuwe kennis en bijzondere verhalen naar huis rijd.”

Voor de uitzending van 4 oktober krijgen 15 echte nachtzusters, – broeders en -afdelingen een taart bezorgd van omroep MAX, om het jubileum te vieren. De ontvangers zijn opgegeven door luisteraars van het programma.

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX