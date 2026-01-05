De bezuinigingen op de publieke omroep raken ook het jaarlijkse RadioRing Gala, waar een van de belangrijkste radioprijzen worden uitgereikt. AVROTROS, organisator van de prijzen, stopt na dit jaar met het gala dat al sinds 2006 wordt georganiseerd.

“Deze twintigste editie is helaas de laatste”, meldt AVROTROS. “Door de bezuinigingen op de publieke omroep verdwijnt deze prijs voor radiomakers. Jarenlang heeft de RadioRing radiomakers in de schijnwerpers gezet, nieuwe talenten gelanceerd en het publiek een stem gegeven. Het is een prijs die invloed heeft gehad op de Nederlandse radiocultuur.”

De editie van dit jaar, tevens de laatste dus, vindt op donderdag 29 januari plaats en is live te volgen op het YouTube-kanaal van AVROTROS en NPO 1 Extra. De stembussen voor de twintigste editie zijn vanochtend geopend, waarbij er gestemd kan worden op de prijs voor Beste Radioprogramma en Beste Presentator.

Prijzen

Naast de twee publieksprijzen worden tijdens de uitreiking ook de prestigieuze Marconi Awards uitgereikt: de Oeuvre Award aan NPO Radio 5-dj Hans Schiffers, de Aanstormend Talent Award, de Beste Zender Award en de Gerwin Visser Award.

De Gerwin Visser Award eert deze laatste editie de krachten achter radioprogramma’s en -zenders, de mensen die achter de schermen impact maken en zelden in de spotlights staan. De prijs is vernoemd naar de FunX-producer die begin vorig jaar overleed bij een noodlottig ongeval op vakantie.

