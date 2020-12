(Dit is een partnerbijdrage. De redactie van RadioFreak.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

De radio is in Nederland inmiddels ruim 100 jaar oud. Op 6 november 1919 werd de allereerste radio uitzending geproduceerd in ons land. Alhoewel dit dus al een hele tijd geleden is, is het medium nog altijd zeer populair. De ouderwetse radio lijkt niet stuk te krijgen, ook niet door de opkomst van bijvoorbeeld Spotify.

Ingenieur Hanso Idzerda was verantwoordelijk voor de eerste Nederlandse publieke radio uitzending ooit, wat hij deed in een bedrijfsgebouw aan de Beukstraat 8 in Den Haag. Hij had het een dag eerder aangekondigd in het NRC, net zoals de 10 nummers die hij zou afspelen.

Idzerda ging uiteindelijk failliet, Herschel niet

Hanso Idzerda bleef zijn luisteraars jarenlang vermaken met muziek, maar ook met hoorspelen en weerberichten. Helaas ging hij in de jaren 20 toch failliet. Desondanks was radio het allereerste massamedium van ons land.

Jarenlang bleef het bovendien de enige wijze om snel actueel nieuws te krijgen, wat pas veranderd is sinds de komst van het internet. Het werd desondanks vanaf de jaren 60 steeds belangrijker welke muziek een zender draaide. Radio werd al helemaal bepalend in welke muziek populair is toen de DJ’s hun intrede deden.

We luisteren gemiddeld 144,7 minuten per dag naar de radio

Het Nederlandse radiolandschap zit inmiddels tjokvol met diverse omroepen. Ook luisteren we nog altijd heel veel radio per dag, namelijk maar liefst 144,7 minuten gemiddeld. Dit blijkt uit de cijfers van het Nationaal Luister Onderzoek. In principe is dit best opvallend, want met behulp van onder andere Spotify kun je nu eenvoudig naar de muziek luisteren waar jij van houdt.

Toch denkt men dat de magie van radio juist in het feit zit dat je niet zelf bepaalt waar je naar luistert. Een radio is net wat spannender, omdat je niet precies weet welke nummers je te horen zult krijgen. Daarnaast zijn de makers van radio ook altijd bezig om het medium fris te houden, wat ook zeker belangrijk is.

De radio is zich aan het herdefiniëren

Dat de radiomakers constant bezig zijn met het fris houden van het medium is zeker van belang. Mediahistoricus Huub Wijfjes die verbonden is aan de UvA en de UU denkt zelfs dat radio op het moment bezig is met het herdefiniëren ten opzichte van andere media.

Wijfjes schreef een boek over 100 jaar Nederlandse radio. Hij ziet bovendien dat we in een tijd leven waarin er nog niet eerder zo veel diverse media beschikbaar zijn geweest. Het is dus essentieel om je te onderscheiden. Radio zoekt volgens Wijfjes dan ook naar de kracht die radio onovertroffen maakt, wat het doet met twee specialisaties: muziek en actualiteiten.

Presentatoren verdienen veel, maar dit is terecht

Daarnaast weten de radiostations zich ook te onderscheiden met behulp van de presentatoren. Zo onderscheiden ze zich van elkaar, maar ook van de streamingdiensten. Op Spotify zul je de stem van een radio DJ immers niet horen. Er is dan ook nog altijd een markt voor radio die precies dezelfde muziek als Spotify brengt, maar dan met een presentator.

Dit heeft nog altijd een toegevoegde waarde. Je hoeft eigenlijk alleen maar te kijken naar de salarissen van de DJ’s om je te realiseren hoe belangrijk deze presentatoren nou echt zijn voor een radiozender. Alhoewel de radio DJ’s dus in de meeste gevallen zeer veel geld verdienen, is dit in principe best terecht.

