De app van NPO 3FM is niet meer te downloaden. Gebruikers die de app nog wel op hun mobiele telefoon hebben staan, wordt verzocht over te stappen op NPO Luister. Na NPO Radio 5 is 3FM daarmee het volgende station dat afscheid neemt van de eigen radio-app.

Eerder werd al bekend dat alle losse apps van de publieke radiozenders verdwijnen en verhuizen naar één platform: NPO Luister. De planning was dat uiterlijk eind dit jaar alle losse radio-apps verleden tijd zijn, maar het is niet duidelijk of die deadline gehaald wordt. Zo is de app van NPO Radio 2 nog gewoon te downloaden en te gebruiken.

De NPO stelt dat de Luister-app overzichtelijker is en gebruikers ‘een betere luisterervaring biedt’. “Je kunt er moeiteloos schakelen tussen jouw favoriete podcasts en live radio – en de app wordt ook sneller en slimmer”. Met de eigen app wil de publieke omroep ook minder afhankelijk zijn van grote marktpartijen zoals Spotify en Apple.

Foto: Pixabay | Thomas Ulrich