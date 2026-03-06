Door bezuinigingen op de publieke omroep verdwijnt naast ‘Adres Onbekend’ ook ‘Volgspot’ op NPO Radio 5. Dat meldt KRO-NCRV, dat beide programma’s uitzendt.

‘Volgspot’ wordt gepresenteerd door Hijlco Span en is op zaterdag- en zondagavond te horen op Radio 5. Het programma, met gesprekken met kunstenaars en live-optredens, bestaat al meer dan veertig jaar.

35 banen

Eerder werd al bekend dat ‘Adres Onbekend’ na vijftig jaar wordt wegbezuinigd bij Radio 5. Op 1 januari 2027 valt het doek van het programma dat op zondag van 12:00 tot 14:00 uur te horen is. In het radioprogramma wordt de hulp van luisteraars ingeroepen om mensen die elkaar uit het oog zijn verloren, te herenigen. ‘Adres Onbekend’ wordt gezien als voorloper van de televisieprogramma’s Spoorloos en Memories.

KRO-NCRV schrapt door de miljoenenbezuinigingen op de publieke omroep 35 banen. Een deel daarvan werkt bij Radio 5.

Foto: KRO-NCRV