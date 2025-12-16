‘Muziekcafé’ op NPO Radio 2 zendt elke zaterdag live uit vanuit poppodium De Vorstin in Hilversum. Maar daar komt na 14 jaar een einde aan vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Aankomende zaterdag is de laatste locatie-uitzending.

Sinds 2011 was het zaterdagmiddagprogramma op Radio 2 te horen vanuit het Hilversumse poppodium. “Het is een end of an era“, schrijft Wendy Hendrikse, die meewerkt aan het programma, op LinkedIn. “Niet gekozen, wel omarmd, en met net zoveel liefde, passie en sfeer maken we er iets fantastisch van.”

Het programma wordt vanaf het nieuwe jaar gepresenteerd vanuit de reguliere Radio 2-studio op het Media Park in Hilversum. Eerder werd al duidelijk dat ‘Muziekcafé’ het met veel minder budget moet doen. Het programma is elke zaterdag van 16:00 tot 18:00 uur te horen op Radio 2 en wordt gepresenteerd door Carolien Borgers.

Foto: Bullet-Ray van Olphen