De NOS-serie ‘Mino’s Imperium’ is vanavond uitgeroepen tot Beste Podcast van Nederland tijdens de Dutch Podcast Awards, georganiseerd door BNR Nieuwsradio. De publieksprijs ging naar Fred & Ries, dat door luisteraars werd gekozen als favoriet. De uitreiking vond plaats in Beeld en Geluid in Hilversum.

‘Mino’s Imperium’ van de NOS vertelt het verhaal van voetbalmakelaar Mino Raiola die in 2022 na een kort ziektebed overleed. ‘Technisch zit de podcast uitstekend in elkaar’ zo is te lezen in het juryrapport. ‘De research is gedegen, de montage strak en het ritme precies goed. Het resultaat is een geslaagde, menselijke reconstructie van een man die het voetbal voorgoed veranderde.’

Publieksprijs

De publieksprijs werd dit jaar gewonnen door ‘Fred & Ries’, de podcast waarin vrienden Fred van Leer en Richard Groendendijk met humor en zelfspot hun leven aan de hand van dilemma’s bespreken.

Overige winnaars

Verhalend: Mino’s Imperium

Journalistiek: Niemandsland

Het Beste Interview: De Ongelooflijke Podcast

Dagelijkse Podcast: NRC Vandaag

Chatcast Vermaak: Drie Kwartjes

Chatcast Informatief: Veldheren

Sound Design: De Nederlandse bewaaksters van Auschwitz

Fictie: Parnassia

Brandstory: Echte politieverhalen

Jeugd: NOS Jeugdjournaalpodcast

Vernieuwing: Datecast



De Dutch Podcast Awards worden sinds 2018 jaarlijks uitgereikt aan de beste Nederlandse podcasts. De prijzen erkennen makers, verhalen en producties die het medium podcast “naar een hoger niveau tillen”. De vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste podcasthuizen en onafhankelijke makers. Onder andere Mischa Blok (Radio 1), Wesley Schouwenaars (Hoofd podcast BNR) en Anna Korterink (NRC) zitten in de jury.

Foto: BNR