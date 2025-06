De NPO mag doorgaan met de experimentele radiozender NPO BLEND, als het aan demissionair minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Media (OWC) ligt. Hij wil goedkeuring geven voor de alternatieve radiozender van de NPO en het onlinekanaal NPO Blend. Bruins baseert zich op een advies van de Raad voor Cultuur, die positief heeft geadviseerd over de radiozender. Commerciële stations zijn daar niet blij mee.

NPO Blend is anderhalf jaar geleden gestart als experimentele zender op DAB+ en online. Met de zender wil de NPO Nederlanders met een diverse (culturele) achtergronden een thuis en een plek geven in het radiolandschap. Met een muziekformat variërend van r&b, afro, (neo-)soul tot hiphop. De NPO hoopt zo een nieuw publiek te bereiken.

Maar de commerciële radiozenders zijn helemaal niet blij met NPO Blend, blijkt uit stukken die de minister gedeeld heeft.

“Voortzetting van NPO Blend vernietigt de landelijke commerciële DAB+ stations Sublime, GLXY en Vibe. Dat is des te onwenselijk nu ongewis is hoe lang er voldoende draagvlak blijft bestaan voor de keuze van de NPO om een zender als NPO Blend met belastinggeld te blijven voortzetten, naast FunX en NPO Soul en Jazz”, schrijft de NLCR, de belangenorganisatie voor commerciële, niet-landelijke radiozenders, aan de minister.

Mediaopdracht

De Raad voor Cultuur vindt dat de aanvraag voor Blend echter aansluit bij de publieke mediaopdracht en begrijpt de wens om deze groep beter te bereiken, schrijft het adviesorgaan in de documenten.

In de aanvraag geeft de NPO overigens aan mogelijk te stoppen met één of meerdere bestaande (radio)kanalen. Welke zender plaats moet maken voor NPO Blend is nog onduidelijk. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan, waarna de omroepen er met elkaar over in gesprek gaan. Vervolgens wordt in september een knoop doorgehakt.

Foto: NPO