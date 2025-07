Minister Bruins van Media vindt het ‘ongelukkig’ dat medewerkers van WNL met een perspas leden stonden te werven bij het VVD-congres. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van de leden Mohandis (GroenLinks/PvdA), Eerdmans (JA21), Kostic (PvdD) en Oostenbrink (BBB) in de Tweede Kamer. “Hoewel ledenwerving van belang is voor omroepen vanwege de huidige inrichting van het bestel, is het bewaken van journalistieke onafhankelijkheid uiterst belangrijk”, vindt de minister.

Op videobeelden was te zien dat er medewerkers van WNL leden probeerden te trekken op het congres van de liberalen. “Ik heb van WNL begrepen dat het ging om een activiteit van de vereniging van WNL, niet van een bepaalde redactie of met een bepaald journalistiek oogmerk”, zegt Bruins. “Dat onderscheid is van fundamenteel belang.”

Volgens de minister is het dan ook “ongelukkig dat zij vervolgens alsnog een perspas hebben gekregen.” Dit ‘probleem’ zal zichzelf wel oplossen, denkt de minister. Hij wil de publieke omroep hervormen en de ledenaantallen minder belangrijk maken.

WNL en VVD

Er is al langer kritiek op de vermeende verwevenheid van WNL en de VVD. De omroep heeft op dit moment veel zendtijd op televisie, waarbij veel VVD’ers aan het woord komen. De nieuwe hoofdredacteur van WNL is bovendien de voormalig spindoctor van de liberalen.

Foto: WNL