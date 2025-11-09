Merel Westrik denkt dat het nieuws lezen in de ochtendshow van JOE met haar levensstijl niet vol te houden is voor haar. Dit zegt ze in een interview met de Volkskrant. Ze noemt het ‘chronisch brak’. “Soms weet ik niet meer zo heel goed of iets nou vanochtend is gebeurd, de dag ervoor of vorige week. Alsof je in een andere dimensie leeft.”

Ze denkt dat haar manier van leven zorgt dat dit niet vol te houden is. “Ik zie bij mensen die dit lang doen dat ze een heel gedegen routine hebben van ’s avonds om acht uur naar bed gaan. Ik ga nooit om acht uur naar bed. Heel soms om half negen. Meestal denk ik, als de avond fijn is: zonde om nu al te gaan slapen. Dan kan het ook weleens elf uur worden, of half twaalf. En dan slaap je dus maar vier uur. Dat is te weinig. Het is uiteindelijk voor mij niet vol te houden.”

Toch besloot ze anderhalf jaar geleden ja te zeggen tegen het aanbod van de zender. Na het stoppen van haar programma ‘Ladies Night’ vond ze het moeilijk zichzelf weer beweging te zetten. “Toen dacht ik: ik heb eigenlijk behoefte aan structuur. Er moet gewoon iets vásts zijn. Verder ben ik niet iemand met een plan of een stip op de horizon. Bij mij komt alles in golven.”

Naast het lezen van het nieuws in de ochtend van JOE presenteert ze voor de tweede keer ‘Het Sinterklaasjournaal’.

Foto: Joy Hansson