Mediahuis betreurt het dat Dimitris Kops op sociale media de openbaarheid heeft gezocht over een arbeidsconflict. De ex-dj van SLAM! schreef dat hij een burn-out had gekregen en dat er een rechtsgang aan te pas moest komen. Hij zegt dat de rechter oordeelde “dat mijn werkgever ernstig tekortgeschoten is: slecht werkgeverschap, ernstig verwijtbaar handelen, structurele onzorgvuldigheid en het niet nakomen van afspraken. Ik heb een passende billijke vergoeding gekregen voor alles wat ik heb moeten doorstaan.” In een reactie zegt Mediahuis dat nuance ontbreekt.

“Daarnaast staan er veel feitelijke onjuistheden in, waaronder de suggestie dat Dimitris door de rechter op alle punten in het gelijk gesteld is”, laat een woordvoerder aan RadioFreak weten. “We hebben altijd naar eer en geweten gehandeld en daar willen we het verder graag ook bij laten. We wensen Dimitris veel succes in de toekomst.”

Sinds 2018 is SLAM! onderdeel van RadioCorp, dat daarna weer overgenomen werd door Mediahuis. Dimitris was er sinds 2014 werkzaam, met een korte periode bij 538. “Ik maakte weekendshows, doordeweekse shows en vanaf 2020 zelfs de middagshow. Het marktaandeel daarvan groeide met 60 procent, iets waar ik trots op ben.” Hij is nu weg

Foto: Sander Koning | Mediahuis