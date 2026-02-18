NPO Radio 5 wijzigt volgend jaar de programmering vanwege bezuinigingen. Er zullen minder programma’s worden gemaakt, waardoor er verschillende presentatoren van de zender verdwijnen. De afgelopen weken kwamen van verschillende kanten al berichten naar buiten over deze wijzigingen, nu zijn deze bevestigd.

Omroep MAX zal een groot deel van de dagprogrammering gaan invullen. Het blijft de ochtendshow ‘Helemaal Haandrikman’ van Bert Haandrikman maken. Het lunchprogramma ‘Lunch Lekker met Daniel Dekker’ zal voortaan van 12:00 tot 15:00 uur worden uitgezonden. De grootste verandering is dat ‘Open Huis’ van Henk van Steeg en ‘Bert op 5’ verdwijnen en Simone Walraven een nieuwe middagshow van 15:00 tot 18:00 uur gaat presenteren.

Uitgeklede weekendprogrammering

Hoe de avond en het weekend er precies uit gaan zien is nog niet bekend. Dat komt omdat niet de NPO, maar Omroep MAX de wijzigingen heeft gecommuniceerd en dus alleen de verandering van die omroep gedeeld zijn. Wat wel bekend is dat Angela Groothuizen moet stoppen met haar programma en dat Jan Rietman met ‘Wekker-Wakker-Weekend!’ voortaan niet enkel op zaterdag, maar ook op zondag te horen zal zijn.

Eerder werd dat ‘Adres Onbekend’ verdwijnt. Ook een aantal andere programma’s in het weekend zou moeten stoppen vanwege de bezuinigingen, maar dit is nog niet bevestigd. De NPO wil nog geen vragen beantwoorden. “We zijn nog in gesprek met de omroepen over de radioprogrammering van 2027”, laat een woordvoerder weten. Daarmee insinueert de NPO dat Omroep MAX te vroeg naar buiten treedt met het nieuws.

Bert Kranenbarg zou overigens niet vertrekken bij Radio 5, maar een weekendprogramma gaan maken. Henk van Steeg, die nu ‘Open Huis’ maakt tussen 14:00 en 16:00 uur verhuist waarschijnlijk naar de vooravond.

