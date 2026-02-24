Maurice Lede wordt de nieuwe tweede Afrika-correspondent voor de NOS. Hij volgt Saskia Houttuin op, die correspondent Frankrijk is geworden. Maurice gaat werken naast Elles van Gelder en begint op 1 mei in zijn nieuwe standplaats, de Senegalese hoofdstad Dakar.

Van huis uit is Maurice jurist, maar bij het publiek bekend als presentator van het tv-programma ‘3 op Reis’, dat hij presenteerde van 2016 tot en met 2022. In dezelfde periode maakte hij voor het programma Trippers reportages over onder andere bendegeweld in El Salvador, onderdrukking van vrouwen in Guatemala, de vuurwapencultuur in de VS en stroperij in Zuid-Afrika. Hij was eerder te zien in ‘Het Klokhuis’ en schreef voor Columbus Magazine.

Foto: Privécollectie