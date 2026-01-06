Mattie Valk maakt morgen de ochtendshow vanuit de studio van Qmusic ondanks de uitgeroepen code Oranje. Normaal reist hij dagelijks vanuit Rotterdam naar de studio in Amsterdam maar nu heeft hij gekozen voor een hotel naast het pand van DPG. Dit zei de dj vanmiddag in de middagshow van Domien Verschuuren op Q.

“Als ik het raam openzet, dan hoor ik jou praten”, grapte Mattie over het hotel. “Ik stap meestal om 4.20 uur in de auto, dus het is een heel slecht idee om dan van Rotterdam naar Amsterdam te rijden”, vertelde hij. Marieke Elsinga en nieuwslezer Anne-Marie Rozing wonen dichterbij de studio.

De dj’s van Radio Veronica maken radio vanuit huis onder de noemer ‘Code Blauw‘.