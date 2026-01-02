De ochtendshow ‘Mattie & Marieke’ wordt voortaan niet alleen uitgezonden op Qmusic, maar ook op RTL 7. Het programma is volledig te zien op tv, van 6:00 tot 10:00 uur.

Vorige maand werd de ‘Q-escape room’ al live uitgezonden op tv, maar dan op RTL 8. Dat Qmusic intensief samenwerkt met RTL is een logisch gevolg van de overname van RTL Nederland door DPG Media, de eigenaar van Qmusic. De kans is groot dat er in toekomst ook op andere manieren wordt samengewerkt.

Robert Bernink, radiodirecteur bij DPG Media, zegt in een persbericht: “Bij alles wat we doen staat de luisteraar centraal. We willen hen elke ochtend met plezier, energie en een goed gevoel aan de dag laten beginnen. Door Mattie & Marieke nu ook een landelijk podium te geven bij RTL 7, brengen we die positieve Q-energie direct de huiskamer in.”

Het is niet de eerste keer dat een ochtendshow op tv komt. Eerder was ‘Evers Staat Op’ te zien op SBS6 en ook Veronica FM heeft in de jaren ’90 uitgezonden op tv.

Foto: Qmusic/Ben Verveld