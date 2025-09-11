Martine ten Klooster stopt met haar programma op NPO Radio 2. Op zondag 2 november presenteert ze voor de laatste keer ‘Martine in de middag’. Martine kiest ervoor haar carrière een andere wending te geven en zich volledig te richten op een rol achter de schermen binnen de EO. Ze gaat zich bezighouden met eindredactie, talentontwikkeling en het coachen van radiomakers.

De dj was de afgelopen jaren een in de middag en avond op Radio 2 te horen. Daarnaast maakte ze een podcast voor de omroep. Deze zomer startte ze ook als eindredacteur voor NPO Radio 5, waar ze presentatoren en redacties ondersteunt en meedenkt over de inhoud van programma’s.

De laatste uitzending van ‘Martine in de middag’ is op zondag 2 november tussen 16:00 en 18:00 uur op NPO Radio 2.

Foto: Emma Pot