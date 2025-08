Marieke Elsinga vindt het presenteren de ochtendshow op Qmusic moeilijker nu ze twee kinderen heeft. Ze is bang dat het te veel over haar kinderen gaat. “Ik vind het wel veel moeilijker om een ochtendshow te maken. Ik praat misschien iets meer met watten in m’n mond over sommige dingen, omdat het weer over hetzelfde gaat. En ik vraag me af of ik ├╝berhaupt wel genoeg dingen meemaak om een ochtendshow te vullen met verhalen over mezelf”, vertelt Marieke in de podcast ‘Kinderen!!!’.

Marieke maakt al zeven jaar lang radio in de ochtend op Qmusic. “Ons radioprogramma gaat er heel erg over wat Mattie en ik meemaken. De eerste paar jaar dat ik dat programma deed, ging het ook heel erg over mijn vrijgezellenleven of over met wie ik in bed had gelegen. Ik ben best wel een flapuit, vertel veel en ben vrij open”, vertelt ze.

Kritiek komt harder aan

Nu de Qmusic-dj moeder van twee jonge kinderen is, is er veel veranderd. “Ik ben ouder geworden en ik ben moeder geworden, en dat heeft mijn leven wel veranderd. Ik wil wel gewoon dat de luisteraar over mijn leven blijft horen, maar het is niet zo boeiend om de hele tijd over je kinderen te vertellen.”

Het moederschap heeft Marieke op meer vlakken veranderd, vertelt ze in de podcast. “Ik voel me ook veel kwetsbaarder en ik huil ook veel sneller. Kritiek kwam altijd al best wel hard aan en vind ik nu nog wat harder aankomen. Ik vind de verharding van hoe mensen met elkaar omgaan en hoe er in de media over elkaar wordt gepraat, echt heftig. Dat komt allemaal veel harder aan.”

Foto: Ben Verveld