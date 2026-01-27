Luuk van den Braak blijft dagelijks te horen op Radio Noordzee. Sinds afgelopen najaar was hij tijdelijk te horen tussen 13:00 en 16:00 uur ’s middags en Noordzee heeft vandaag aangekondigd dat Luuk op dat tijdstip blijft zitten.

Luuk was jarenlang te horen op Radio 10. Eerst als side-kick in ‘Somertijd’ en daarna naast Lex Gaarthuis in het weekend en in de ochtend van 10. Ook viel hij wel eens in als dj. Door de komst van Gordon en Froukje de Both naar het radiostation, verdween Luuk van de zender en ging hij achter de schermen werken.

Al sinds de start van Noordzee in april vorig jaar was Luuk wel eens te horen als invaller op het radiostation. Sinds november nam hij tijdelijk het tijdslot tussen 13:00 en 16:00 uur over, omdat Jan-Paul Grootentraast onderdeel werd van het team van Gorden en Froukje.

Naast Luuk maken Silvan Stoet, Marlayne Sahupala en René Verkerk een programma op het radiostation. Een groot deel van deze programma’s wordt vooraf opgenomen.

Foto: Radio Noordzee