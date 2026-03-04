NPO Radio 5 heeft er flink meer marktaandeel bijgekregen: 1,2 procentpunt. Op de radiozender was afgelopen week ‘De Week van de Arbeidsvitaminen’ te horen. Radio 5 stijgt daardoor naar plek drie. In de luistercijfers over week 9 blijft NPO Radio 2 marktleider, met 12,7 procent. Qmusic volgt als tweede, blijkt uit de cijfers van het NMO.
Nieuwszender NPO Radio 1 spint geen garen bij de onrust in het Midden-Oosten en al het nieuws daarover: de zender ziet het marktaandeel juist iets dalen, met 0,4 procentpunt. 3FM zakt weer onder de twee procent marktaandeel.
Radio 10 verliezer
Ten opzichte van een jaar geleden is Radio 10 de grote verliezer, met een daling van 1,5 procentpunt. Ook afgelopen week verloor de Talpa-radiozender marktaandeel. De ochtendshow van Gordon en Froukje lijkt maar niet aan te slaan.
|StationStation
|Week 9
2026
|Week 8
2026
|Week 9
2025
|01.
|NPO Radio 2
|12.7 %
|13.0 %
|0.3-0.3
|12.2 %
|0.5+0.5
|02.
|Qmusic
|10.8 %
|11.3 %
|0.5-0.5
|11.1 %
|0.3-0.3
|03.
|NPO Radio 5
|9.2 %
|8.0 %
|1.2+1.2
|9.5 %
|0.3-0.3
|04.
|NPO Radio 1
|8.5 %
|8.9 %
|0.4-0.4
|7.6 %
|0.9+0.9
|05.
|Radio 538
|8.4 %
|8.1 %
|0.3+0.3
|8.3 %
|0.1+0.1
|06.
|Sky Radio
|7.3 %
|7.3 %
|=
|6.5 %
|0.8+0.8
|07.
|RPO Radio
|5.7 %
|5.9 %
|0.2-0.2
|5.9 %
|0.2-0.2
|08.
|JOE
|5.5 %
|5.4 %
|0.1+0.1
|6.6 %
|1.1-1.1
|09.
|Radio 10
|5.3 %
|5.5 %
|0.2-0.2
|6.8 %
|1.5-1.5
|10.
|Radio Veronica
|4.9 %
|4.7 %
|0.2+0.2
|4.5 %
|0.4+0.4
|11.
|E Power
|3.5 %
|3.1 %
|0.4+0.4
|3.4 %
|0.1+0.1
|12.
|100% NL
|3.0 %
|2.6 %
|0.4+0.4
|3.1 %
|0.1-0.1
|13.
|Radio 10 extra*
|2.5 %
|2.7 %
|0.2-0.2
|2.1 %
|0.4+0.4
|14.
|NPO 3FM
|1.9 %
|2.2 %
|0.3-0.3
|2.3 %
|0.4-0.4
|15.
|NPO Klassiek
|1.7 %
|1.9 %
|0.2-0.2
|2.2 %
|0.5-0.5
|16.
|Qmusic extra*
|1.4 %
|1.4 %
|=
|0.9 %
|0.5+0.5
|17.
|BNR Nieuwsradio
|1.0 %
|1.0 %
|=
|0.7 %
|0.3+0.3
|18.
|SLAM!
|0.8 %
|0.9 %
|0.1-0.1
|1.2 %
|0.4-0.4
|19.
|Veronica extra*
|0.8 %
|0.7 %
|0.1+0.1
|0.2 %
|0.6+0.6
|20.
|Qmusic Limburg
|0.8 %
|0.6 %
|0.2+0.2
|0.7 %
|0.1+0.1
|21.
|NPO Sterren NL
|0.8 %
|1.0 %
|0.2-0.2
|0.6 %
|0.2+0.2
|22.
|KINK
|0.7 %
|0.6 %
|0.1+0.1
|0.8 %
|0.1-0.1
|23.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.6 %
|0.1+0.1
|0.7 %
|=
|24.
|Sky Radio extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.3 %
|0.1+0.1
|25.
|JOE Non Stop
|0.3 %
|0.3 %
|=
|-- %
|26.
|4EVER49 Radio
|0.2 %
|0.3 %
|0.1-0.1
|0.0 %
|0.2+0.2
|27.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.1 %
|0.1+0.1
|28.
|Sublime
|0.2 %
|0.3 %
|0.1-0.1
|0.3 %
|0.1-0.1
|29.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.1 %
|0.1+0.1
|-- %
|30.
|Radio Noordzee
|0.1 %
|0.2 %
|0.1-0.1
|-- %
|31.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1+0.1
|0.1 %
|=
|32.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.3 %
|0.2-0.2
|0.2 %
|0.1-0.1
|33.
|Grand Prix Radio
|0.1 %
|0.2 %
|0.1-0.1
|-- %
|34.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|-- %
|35.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.0 %
|=
- Stijgers
- 100% NL, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, en Veronica extra zenders
- Dalers
- 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Grand Prix Radio, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, en Sublime
- Gelijk
- BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic extra zenders, SLAM! extra zenders, Sky Radio, en Sky Radio extra zenders
|StationStation
|Week 9
2026
|Week 8
2026
|Week 9
2025
|01.
|Qmusic
|4.036.9404,0mln
|3.701.0513,7mln
|0,34mln+335.889
|3.791.1253,8mln
|0,25mln+245.815
|02.
|Sky Radio
|3.693.3593,7mln
|3.447.4233,4mln
|0,25mln+245.936
|3.455.7473,5mln
|0,24mln+237.612
|03.
|RPO Radio
|3.394.2373,4mln
|3.175.5023,2mln
|0,22mln+218.735
|2.977.3183,0mln
|0,42mln+416.919
|04.
|Radio 538
|3.373.7813,4mln
|2.967.7303,0mln
|0,41mln+406.051
|3.331.4863,3mln
|0,04mln+42.295
|05.
|NPO Radio 2
|3.214.4793,2mln
|2.965.0693,0mln
|0,25mln+249.410
|2.690.1632,7mln
|0,52mln+524.316
|06.
|JOE
|2.811.2672,8mln
|2.550.4702,6mln
|0,26mln+260.797
|2.623.3532,6mln
|0,19mln+187.914
|07.
|NPO Radio 1
|2.254.7272,3mln
|2.543.8282,5mln
|0,29mln-289.101
|2.000.1932,0mln
|0,25mln+254.534
|08.
|Radio 10
|2.044.0132,0mln
|1.854.3721,9mln
|0,19mln+189.641
|2.435.7982,4mln
|0,39mln-391.785
|09.
|100% NL
|1.676.9681,7mln
|1.550.4661,6mln
|0,13mln+126.502
|1.618.8521,6mln
|0,06mln+58.116
|10.
|E Power
|1.632.6361,6mln
|1.523.4291,5mln
|0,11mln+109.207
|2.008.3182,0mln
|0,38mln-375.682
|11.
|Radio Veronica
|1.504.7141,5mln
|1.478.7131,5mln
|0,03mln+26.001
|1.245.9491,2mln
|0,26mln+258.765
|12.
|Qmusic extra*
|1.389.4451,4mln
|1.287.0861,3mln
|0,10mln+102.359
|924.6670,9mln
|0,46mln+464.778
|13.
|Radio 10 extra*
|1.214.6311,2mln
|1.193.2321,2mln
|0,02mln+21.399
|1.087.5221,1mln
|0,13mln+127.109
|14.
|NPO 3FM
|1.205.4571,2mln
|1.250.3011,3mln
|0,04mln-44.844
|1.101.3821,1mln
|0,10mln+104.075
|15.
|NPO Radio 5
|1.197.3611,2mln
|1.095.7211,1mln
|0,10mln+101.640
|1.162.9351,2mln
|0,03mln+34.426
|16.
|BNR Nieuwsradio
|1.065.3191,1mln
|943.2250,9mln
|0,12mln+122.094
|504.2420,5mln
|0,56mln+561.077
|17.
|Sky Radio extra*
|807.9900,8mln
|722.5220,7mln
|0,09mln+85.468
|585.1650,6mln
|0,22mln+222.825
|18.
|Radio 538 extra*
|801.9680,8mln
|715.6620,7mln
|0,09mln+86.306
|624.9440,6mln
|0,18mln+177.024
|19.
|SLAM!
|608.2360,6mln
|475.7010,5mln
|0,13mln+132.535
|623.3050,6mln
|0,02mln-15.069
|20.
|Veronica extra*
|485.3290,5mln
|396.9510,4mln
|0,09mln+88.378
|429.3960,4mln
|0,06mln+55.933
|21.
|NPO Klassiek
|468.4090,5mln
|409.5690,4mln
|0,06mln+58.840
|485.1080,5mln
|0,02mln-16.699
|22.
|Qmusic Limburg
|386.7040,4mln
|441.5680,4mln
|0,05mln-54.864
|413.7470,4mln
|0,03mln-27.043
|23.
|NPO Sterren NL
|328.8520,3mln
|310.9710,3mln
|0,02mln+17.881
|432.9090,4mln
|0,10mln-104.057
|24.
|JOE Non Stop
|304.6140,3mln
|304.8720,3mln
|0,00mln-258
|00,0mln
|25.
|SLAM! extra*
|259.4560,3mln
|272.4550,3mln
|0,01mln-12.999
|211.5340,2mln
|0,05mln+47.922
|26.
|Sublime
|254.7030,3mln
|309.3700,3mln
|0,05mln-54.667
|155.1410,2mln
|0,10mln+99.562
|27.
|Radio Noordzee
|229.7300,2mln
|214.2020,2mln
|0,02mln+15.528
|00,0mln
|28.
|KINK
|217.1200,2mln
|183.4270,2mln
|0,03mln+33.693
|329.0440,3mln
|0,11mln-111.924
|29.
|100%NL extra*
|217.0340,2mln
|251.5180,3mln
|0,03mln-34.484
|283.9910,3mln
|0,07mln-66.957
|30.
|4EVER49 Radio
|145.6220,1mln
|311.8540,3mln
|0,17mln-166.232
|97.2400,1mln
|0,05mln+48.382
|31.
|KINK extra*
|138.7380,1mln
|121.1060,1mln
|0,02mln+17.632
|94.6680,1mln
|0,04mln+44.070
|32.
|Decibel
|128.0280,1mln
|121.8360,1mln
|0,01mln+6.192
|00,0mln
|33.
|Radio 8FM
|119.1970,1mln
|180.3940,2mln
|0,06mln-61.197
|00,0mln
|34.
|Grand Prix Radio
|71.3930,1mln
|94.8360,1mln
|0,02mln-23.443
|00,0mln
|35.
|Mediahuis Radio extra*
|48.2600,0mln
|174.7710,2mln
|0,13mln-126.511
|385.0150,4mln
|0,34mln-336.755
- Stijgers
- 100% NL, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, en Veronica extra zenders
- Dalers
- 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Grand Prix Radio, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, Qmusic Limburg, Radio 8FM, SLAM! extra zenders, en Sublime
|StationStation
|Week 9
2026
|Week 8
2026
|Week 9
2025
|01.
|NPO Radio 5
|612
|532
|80+80
|647
|35-35
|02.
|NPO Radio 2
|316
|320
|4-4
|360
|44-44
|03.
|NPO Radio 1
|300
|256
|44+44
|303
|3-3
|04.
|NPO Klassiek
|293
|330
|37-37
|364
|71-71
|05.
|Radio Veronica
|262
|230
|32+32
|291
|29-29
|06.
|KINK
|259
|256
|3+3
|199
|60+60
|07.
|Qmusic
|214
|221
|7-7
|234
|20-20
|08.
|Radio 10
|206
|215
|9-9
|221
|15-15
|09.
|Radio 538
|200
|199
|1+1
|198
|2+2
|10.
|NPO Sterren NL
|185
|237
|52-52
|110
|75+75
|11.
|E Power
|173
|148
|25+25
|136
|37+37
|12.
|Qmusic Limburg
|164
|97
|67+67
|130
|34+34
|13.
|Radio 10 extra*
|163
|167
|4-4
|154
|9+9
|14.
|Sky Radio
|159
|154
|5+5
|150
|9+9
|15.
|JOE
|157
|153
|4+4
|201
|44-44
|16.
|100% NL
|142
|122
|20+20
|155
|13-13
|17.
|RPO Radio
|135
|135
|=
|159
|24-24
|18.
|4EVER49 Radio
|133
|73
|60+60
|36
|97+97
|19.
|Veronica extra*
|131
|136
|5-5
|38
|93+93
|20.
|NPO 3FM
|129
|129
|=
|163
|34-34
|21.
|SLAM!
|111
|141
|30-30
|157
|46-46
|22.
|Radio 8FM
|108
|54
|54+54
|--
|23.
|Grand Prix Radio
|103
|155
|52-52
|--
|24.
|Qmusic extra*
|78
|77
|1+1
|78
|=
|25.
|JOE Non Stop
|78
|67
|11+11
|--
|26.
|BNR Nieuwsradio
|75
|77
|2-2
|105
|30-30
|27.
|Radio 538 extra*
|67
|58
|9+9
|84
|17-17
|28.
|KINK extra*
|66
|28
|38+38
|113
|47-47
|29.
|SLAM! extra*
|66
|63
|3+3
|40
|26+26
|30.
|Sublime
|63
|71
|8-8
|133
|70-70
|31.
|Decibel
|51
|53
|2-2
|--
|32.
|Radio Noordzee
|46
|77
|31-31
|--
|33.
|Sky Radio extra*
|44
|42
|2+2
|37
|7+7
|34.
|100%NL extra*
|35
|84
|49-49
|55
|20-20
|35.
|Mediahuis Radio extra*
|22
|4
|18+18
|9
|13+13
- Stijgers
- 100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, en Sky Radio extra zenders
- Dalers
- 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sublime, en Veronica extra zenders
- Gelijk
- NPO 3FM, en RPO Radio
Foto: RadioFreak