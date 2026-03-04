NPO Radio 5 heeft er flink meer marktaandeel bijgekregen: 1,2 procentpunt. Op de radiozender was afgelopen week ‘De Week van de Arbeidsvitaminen’ te horen. Radio 5 stijgt daardoor naar plek drie. In de luistercijfers over week 9 blijft NPO Radio 2 marktleider, met 12,7 procent. Qmusic volgt als tweede, blijkt uit de cijfers van het NMO.

Nieuwszender NPO Radio 1 spint geen garen bij de onrust in het Midden-Oosten en al het nieuws daarover: de zender ziet het marktaandeel juist iets dalen, met 0,4 procentpunt. 3FM zakt weer onder de twee procent marktaandeel.

Radio 10 verliezer

Ten opzichte van een jaar geleden is Radio 10 de grote verliezer, met een daling van 1,5 procentpunt. Ook afgelopen week verloor de Talpa-radiozender marktaandeel. De ochtendshow van Gordon en Froukje lijkt maar niet aan te slaan.

 StationStationWeek 9
2026		Week 8
2026		 Week 9
2025		 
01.NPO Radio 212.7 %13.0 %daler 0.3-0.312.2 %stijger 0.5+0.5
02.Qmusic10.8 %11.3 %daler 0.5-0.511.1 %daler 0.3-0.3
03.NPO Radio 59.2 %8.0 %stijger 1.2+1.29.5 %daler 0.3-0.3
04.NPO Radio 18.5 %8.9 %daler 0.4-0.47.6 %stijger 0.9+0.9
05.Radio 5388.4 %8.1 %stijger 0.3+0.38.3 %stijger 0.1+0.1
06.Sky Radio7.3 %7.3 %=6.5 %stijger 0.8+0.8
07.RPO Radio5.7 %5.9 %daler 0.2-0.25.9 %daler 0.2-0.2
08.JOE5.5 %5.4 %stijger 0.1+0.16.6 %daler 1.1-1.1
09.Radio 105.3 %5.5 %daler 0.2-0.26.8 %daler 1.5-1.5
10.Radio Veronica4.9 %4.7 %stijger 0.2+0.24.5 %stijger 0.4+0.4
11.E Power3.5 %3.1 %stijger 0.4+0.43.4 %stijger 0.1+0.1
12.100% NL3.0 %2.6 %stijger 0.4+0.43.1 %daler 0.1-0.1
13.Radio 10 extra*2.5 %2.7 %daler 0.2-0.22.1 %stijger 0.4+0.4
14.NPO 3FM1.9 %2.2 %daler 0.3-0.32.3 %daler 0.4-0.4
15.NPO Klassiek1.7 %1.9 %daler 0.2-0.22.2 %daler 0.5-0.5
16.Qmusic extra*1.4 %1.4 %=0.9 %stijger 0.5+0.5
17.BNR Nieuwsradio1.0 %1.0 %=0.7 %stijger 0.3+0.3
18.SLAM!0.8 %0.9 %daler 0.1-0.11.2 %daler 0.4-0.4
19.Veronica extra*0.8 %0.7 %stijger 0.1+0.10.2 %stijger 0.6+0.6
20.Qmusic Limburg0.8 %0.6 %stijger 0.2+0.20.7 %stijger 0.1+0.1
21.NPO Sterren NL0.8 %1.0 %daler 0.2-0.20.6 %stijger 0.2+0.2
22.KINK0.7 %0.6 %stijger 0.1+0.10.8 %daler 0.1-0.1
23.Radio 538 extra*0.7 %0.6 %stijger 0.1+0.10.7 %=
24.Sky Radio extra*0.4 %0.4 %=0.3 %stijger 0.1+0.1
25.JOE Non Stop0.3 %0.3 %=-- %
26.4EVER49 Radio0.2 %0.3 %daler 0.1-0.10.0 %stijger 0.2+0.2
27.SLAM! extra*0.2 %0.2 %=0.1 %stijger 0.1+0.1
28.Sublime0.2 %0.3 %daler 0.1-0.10.3 %daler 0.1-0.1
29.Radio 8FM0.2 %0.1 %stijger 0.1+0.1-- %
30.Radio Noordzee0.1 %0.2 %daler 0.1-0.1-- %
31.KINK extra*0.1 %0.0 %stijger 0.1+0.10.1 %=
32.100%NL extra*0.1 %0.3 %daler 0.2-0.20.2 %daler 0.1-0.1
33.Grand Prix Radio0.1 %0.2 %daler 0.1-0.1-- %
34.Decibel0.1 %0.1 %=-- %
35.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.0 %=
       
extra* = Extra zenders / Themazenders
Stijgers
100% NL, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, en Veronica extra zenders
Dalers
100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Grand Prix Radio, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, en Sublime
Gelijk
BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic extra zenders, SLAM! extra zenders, Sky Radio, en Sky Radio extra zenders

 StationStationWeek 9
2026		Week 8
2026		 Week 9
2025		 
01.Qmusic4.036.9404,0mln3.701.0513,7mlnstijger 0,34mln+335.8893.791.1253,8mlnstijger 0,25mln+245.815
02.Sky Radio3.693.3593,7mln3.447.4233,4mlnstijger 0,25mln+245.9363.455.7473,5mlnstijger 0,24mln+237.612
03.RPO Radio3.394.2373,4mln3.175.5023,2mlnstijger 0,22mln+218.7352.977.3183,0mlnstijger 0,42mln+416.919
04.Radio 5383.373.7813,4mln2.967.7303,0mlnstijger 0,41mln+406.0513.331.4863,3mlnstijger 0,04mln+42.295
05.NPO Radio 23.214.4793,2mln2.965.0693,0mlnstijger 0,25mln+249.4102.690.1632,7mlnstijger 0,52mln+524.316
06.JOE2.811.2672,8mln2.550.4702,6mlnstijger 0,26mln+260.7972.623.3532,6mlnstijger 0,19mln+187.914
07.NPO Radio 12.254.7272,3mln2.543.8282,5mlndaler 0,29mln-289.1012.000.1932,0mlnstijger 0,25mln+254.534
08.Radio 102.044.0132,0mln1.854.3721,9mlnstijger 0,19mln+189.6412.435.7982,4mlndaler 0,39mln-391.785
09.100% NL1.676.9681,7mln1.550.4661,6mlnstijger 0,13mln+126.5021.618.8521,6mlnstijger 0,06mln+58.116
10.E Power1.632.6361,6mln1.523.4291,5mlnstijger 0,11mln+109.2072.008.3182,0mlndaler 0,38mln-375.682
11.Radio Veronica1.504.7141,5mln1.478.7131,5mlnstijger 0,03mln+26.0011.245.9491,2mlnstijger 0,26mln+258.765
12.Qmusic extra*1.389.4451,4mln1.287.0861,3mlnstijger 0,10mln+102.359924.6670,9mlnstijger 0,46mln+464.778
13.Radio 10 extra*1.214.6311,2mln1.193.2321,2mlnstijger 0,02mln+21.3991.087.5221,1mlnstijger 0,13mln+127.109
14.NPO 3FM1.205.4571,2mln1.250.3011,3mlndaler 0,04mln-44.8441.101.3821,1mlnstijger 0,10mln+104.075
15.NPO Radio 51.197.3611,2mln1.095.7211,1mlnstijger 0,10mln+101.6401.162.9351,2mlnstijger 0,03mln+34.426
16.BNR Nieuwsradio1.065.3191,1mln943.2250,9mlnstijger 0,12mln+122.094504.2420,5mlnstijger 0,56mln+561.077
17.Sky Radio extra*807.9900,8mln722.5220,7mlnstijger 0,09mln+85.468585.1650,6mlnstijger 0,22mln+222.825
18.Radio 538 extra*801.9680,8mln715.6620,7mlnstijger 0,09mln+86.306624.9440,6mlnstijger 0,18mln+177.024
19.SLAM!608.2360,6mln475.7010,5mlnstijger 0,13mln+132.535623.3050,6mlndaler 0,02mln-15.069
20.Veronica extra*485.3290,5mln396.9510,4mlnstijger 0,09mln+88.378429.3960,4mlnstijger 0,06mln+55.933
21.NPO Klassiek468.4090,5mln409.5690,4mlnstijger 0,06mln+58.840485.1080,5mlndaler 0,02mln-16.699
22.Qmusic Limburg386.7040,4mln441.5680,4mlndaler 0,05mln-54.864413.7470,4mlndaler 0,03mln-27.043
23.NPO Sterren NL328.8520,3mln310.9710,3mlnstijger 0,02mln+17.881432.9090,4mlndaler 0,10mln-104.057
24.JOE Non Stop304.6140,3mln304.8720,3mlndaler 0,00mln-25800,0mln
25.SLAM! extra*259.4560,3mln272.4550,3mlndaler 0,01mln-12.999211.5340,2mlnstijger 0,05mln+47.922
26.Sublime254.7030,3mln309.3700,3mlndaler 0,05mln-54.667155.1410,2mlnstijger 0,10mln+99.562
27.Radio Noordzee229.7300,2mln214.2020,2mlnstijger 0,02mln+15.52800,0mln
28.KINK217.1200,2mln183.4270,2mlnstijger 0,03mln+33.693329.0440,3mlndaler 0,11mln-111.924
29.100%NL extra*217.0340,2mln251.5180,3mlndaler 0,03mln-34.484283.9910,3mlndaler 0,07mln-66.957
30.4EVER49 Radio145.6220,1mln311.8540,3mlndaler 0,17mln-166.23297.2400,1mlnstijger 0,05mln+48.382
31.KINK extra*138.7380,1mln121.1060,1mlnstijger 0,02mln+17.63294.6680,1mlnstijger 0,04mln+44.070
32.Decibel128.0280,1mln121.8360,1mlnstijger 0,01mln+6.19200,0mln
33.Radio 8FM119.1970,1mln180.3940,2mlndaler 0,06mln-61.19700,0mln
34.Grand Prix Radio71.3930,1mln94.8360,1mlndaler 0,02mln-23.44300,0mln
35.Mediahuis Radio extra*48.2600,0mln174.7710,2mlndaler 0,13mln-126.511385.0150,4mlndaler 0,34mln-336.755
       
extra* = Extra zenders / Themazenders
Stijgers
100% NL, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, en Veronica extra zenders
Dalers
100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Grand Prix Radio, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, Qmusic Limburg, Radio 8FM, SLAM! extra zenders, en Sublime

 StationStationWeek 9
2026		Week 8
2026		 Week 9
2025		 
01.NPO Radio 5612532stijger 80+80647daler 35-35
02.NPO Radio 2316320daler 4-4360daler 44-44
03.NPO Radio 1300256stijger 44+44303daler 3-3
04.NPO Klassiek293330daler 37-37364daler 71-71
05.Radio Veronica262230stijger 32+32291daler 29-29
06.KINK259256stijger 3+3199stijger 60+60
07.Qmusic214221daler 7-7234daler 20-20
08.Radio 10206215daler 9-9221daler 15-15
09.Radio 538200199stijger 1+1198stijger 2+2
10.NPO Sterren NL185237daler 52-52110stijger 75+75
11.E Power173148stijger 25+25136stijger 37+37
12.Qmusic Limburg16497stijger 67+67130stijger 34+34
13.Radio 10 extra*163167daler 4-4154stijger 9+9
14.Sky Radio159154stijger 5+5150stijger 9+9
15.JOE157153stijger 4+4201daler 44-44
16.100% NL142122stijger 20+20155daler 13-13
17.RPO Radio135135=159daler 24-24
18.4EVER49 Radio13373stijger 60+6036stijger 97+97
19.Veronica extra*131136daler 5-538stijger 93+93
20.NPO 3FM129129=163daler 34-34
21.SLAM!111141daler 30-30157daler 46-46
22.Radio 8FM10854stijger 54+54--
23.Grand Prix Radio103155daler 52-52--
24.Qmusic extra*7877stijger 1+178=
25.JOE Non Stop7867stijger 11+11--
26.BNR Nieuwsradio7577daler 2-2105daler 30-30
27.Radio 538 extra*6758stijger 9+984daler 17-17
28.KINK extra*6628stijger 38+38113daler 47-47
29.SLAM! extra*6663stijger 3+340stijger 26+26
30.Sublime6371daler 8-8133daler 70-70
31.Decibel5153daler 2-2--
32.Radio Noordzee4677daler 31-31--
33.Sky Radio extra*4442stijger 2+237stijger 7+7
34.100%NL extra*3584daler 49-4955daler 20-20
35.Mediahuis Radio extra*224stijger 18+189stijger 13+13
       
extra* = Extra zenders / Themazenders
Stijgers
100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, en Sky Radio extra zenders
Dalers
100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sublime, en Veronica extra zenders
Gelijk
NPO 3FM, en RPO Radio

