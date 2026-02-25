NPO Radio 2 staat met 13 procent marktaandeel stevig aan kop in de luistercijfers, ondanks een verlies van 1,3 procentpunt marktaandeel na de piek van vorige week. Radio Veronica is de grote winnaar van afgelopen week: de zender krijgt er 0,9 procentpunt marktaandeel bij. Ook de themazenders van Radio 10 doen het opvallend goed. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 8.

Van de landelijke stations levert JOE het meeste in: de zender zakt met een heel procent marktaandeel. Daarna volgt Radio 538, met een verlies van 0,3 procentpunt. Verder valt het verlies bij SLAM! op: de zender zakt naar een marktaandeel onder de 1 procent.

StationWeek 08
2026		Week 07
2026		 Week 08
2025		 
01.NPO Radio 213.0 %14.3 % 1.313.3 % 0.3
02.Qmusic11.3 %11.0 % 0.311.3 %=
03.NPO Radio 18.9 %8.8 % 0.17.8 % 1.1
04.Radio 5388.1 %8.4 % 0.39.1 % 1
05.NPO Radio 58.0 %7.6 % 0.48.7 % 0.7
06.Sky Radio7.3 %7.2 % 0.17.1 % 0.2
07.RPO Radio5.9 %6.4 % 0.55.7 % 0.2
08.Radio 105.5 %5.2 % 0.36.8 % 1.3
09.JOE5.4 %6.4 % 15.7 % 0.3
10.Radio Veronica4.7 %3.8 % 0.94.2 % 0.5
11.E Power3.1 %3.0 % 0.13.2 % 0.1
12.Radio 10 extra*2.7 %2.0 % 0.72.2 % 0.5
13.100% NL2.6 %2.6 %=2.9 % 0.3
14.NPO 3FM2.2 %2.0 % 0.22.4 % 0.2
15.NPO Klassiek1.9 %1.9 %=1.8 % 0.1
16.Qmusic extra*1.4 %1.2 % 0.20.8 % 0.6
17.NPO Sterren NL1.0 %0.9 % 0.10.6 % 0.4
18.BNR Nieuwsradio1.0 %1.1 % 0.10.7 % 0.3
19.SLAM!0.9 %1.3 % 0.41.2 % 0.3
20.Veronica extra*0.7 %0.7 %=0.2 % 0.5
21.Qmusic Limburg0.6 %0.7 % 0.10.8 % 0.2
22.Radio 538 extra*0.6 %0.8 % 0.20.7 % 0.1
23.KINK0.6 %0.7 % 0.10.6 %=
24.Sky Radio extra*0.4 %0.5 % 0.10.5 % 0.1
25.4EVER49 Radio0.3 %0.3 %=0.1 % 0.2
26.Sublime0.3 %0.2 % 0.10.3 %=
27.100%NL extra*0.3 %0.1 % 0.20.2 % 0.1
28.JOE Non Stop0.3 %0.3 %= %
29.SLAM! extra*0.2 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
30.Radio Noordzee0.2 %0.2 %= %
31.Grand Prix Radio0.2 %0.1 % 0.1 %
32.Radio 8FM0.1 %0.1 %= %
33.Decibel0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
34.KINK extra*0.0 %0.0 %=0.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, E Power, Grand Prix Radio, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sublime
DalersBNR Nieuwsradio, JOE, KINK, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM! en Sky Radio extra zenders
Gelijk100% NL, 4EVER49 Radio, Decibel, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO Klassiek, Radio 8FM, Radio Noordzee en Veronica extra zenders

StationWeek 08
2026		Week 07
2026		 Week 08
2025		 
01.NPO Radio 5532546 14632 100
02.NPO Klassiek330279 51307 23
03.NPO Radio 2320354 34377 57
04.NPO Radio 1256252 4311 55
05.KINK256240 16156 100
06.NPO Sterren NL237173 64144 93
07.Radio Veronica230204 26270 40
08.Qmusic221210 11240 19
09.Radio 10215193 22242 27
10.Radio 538199200 1219 20
11.Radio 10 extra*167128 39151 16
12.Grand Prix Radio155113 42
13.Sky Radio154151 3167 13
14.JOE153183 30191 38
15.E Power148142 6135 13
16.SLAM!141183 42161 20
17.Veronica extra*136123 1352 84
18.RPO Radio135134 1178 43
19.NPO 3FM129125 4190 61
20.100% NL122115 7151 29
21.Qmusic Limburg97125 28154 57
22.100%NL extra*8425 5962 22
23.Qmusic extra*7784 779 2
24.BNR Nieuwsradio7779 292 15
25.Radio Noordzee7769 8
26.4EVER49 Radio7389 1641 32
27.Sublime7144 27114 43
28.JOE Non Stop6780 13
29.SLAM! extra*6328 3521 42
30.Radio 538 extra*5866 893 35
31.Radio 8FM5445 9
32.Decibel5349 41 52
33.Sky Radio extra*4249 757 15
34.KINK extra*2814 1457 29
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, Decibel, E Power, Grand Prix Radio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM! en Sky Radio extra zenders

StationWeek 08
2026		Week 07
2026		 Week 08
2025		 
01.Qmusic3.701.0513.810.013 108.9623.828.054 127.003
02.Sky Radio3.447.4233.460.348 12.9253.480.873 33.450
03.RPO Radio3.175.5023.459.155 283.6532.620.136 555.366
04.Radio 5382.967.7303.057.390 89.6603.368.807 401.077
05.NPO Radio 22.965.0692.922.323 42.7462.876.622 88.447
06.JOE2.550.4702.531.777 18.6932.459.728 90.742
07.NPO Radio 12.543.8282.522.685 21.1432.050.819 493.009
08.Radio 101.854.3721.945.369 90.9972.299.868 445.496
09.100% NL1.550.4661.638.774 88.3081.564.187 13.721
10.E Power1.523.4291.558.292 34.8631.923.806 400.377
11.Radio Veronica1.478.7131.344.176 134.5371.278.835 199.878
12.Qmusic extra*1.287.0861.076.127 210.959835.950 451.136
13.NPO 3FM1.250.3011.158.359 91.9421.043.483 206.818
14.Radio 10 extra*1.193.2321.156.487 36.7451.177.046 16.186
15.NPO Radio 51.095.7211.008.215 87.5061.117.750 22.029
16.BNR Nieuwsradio943.2251.036.715 93.490582.589 360.636
17.Sky Radio extra*722.522716.339 6.183660.636 61.886
18.Radio 538 extra*715.662833.447 117.785641.044 74.618
19.SLAM!475.701497.489 21.788632.834 157.133
20.Qmusic Limburg441.568410.807 30.761447.660 6.092
21.NPO Klassiek409.569489.758 80.189480.925 71.356
22.Veronica extra*396.951414.400 17.449279.962 116.989
23.4EVER49 Radio311.854274.189 37.665149.123 162.731
24.NPO Sterren NL310.971374.904 63.933361.956 50.985
25.Sublime309.370257.905 51.465186.614 122.756
26.JOE Non Stop304.872246.908 57.964
27.SLAM! extra*272.455349.839 77.384215.185 57.270
28.100%NL extra*251.518272.746 21.228231.314 20.204
29.Radio Noordzee214.202247.677 33.475
30.KINK183.427219.473 36.046302.489 119.062
31.Radio 8FM180.394209.190 28.796
32.Decibel121.83681.814 40.0221 121.835
33.KINK extra*121.106142.896 21.790113.075 8.031
34.Grand Prix Radio94.83657.290 37.546
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 4EVER49 Radio, Decibel, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio extra zenders en Sublime
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders

Foto: RadioFreak

