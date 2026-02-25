NPO Radio 2 staat met 13 procent marktaandeel stevig aan kop in de luistercijfers, ondanks een verlies van 1,3 procentpunt marktaandeel na de piek van vorige week. Radio Veronica is de grote winnaar van afgelopen week: de zender krijgt er 0,9 procentpunt marktaandeel bij. Ook de themazenders van Radio 10 doen het opvallend goed. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 8.
Van de landelijke stations levert JOE het meeste in: de zender zakt met een heel procent marktaandeel. Daarna volgt Radio 538, met een verlies van 0,3 procentpunt. Verder valt het verlies bij SLAM! op: de zender zakt naar een marktaandeel onder de 1 procent.
|Station
|Week 08
2026
|Week 07
2026
|Week 08
2025
|01.
|NPO Radio 2
|13.0 %
|14.3 %
|1.3
|13.3 %
|0.3
|02.
|Qmusic
|11.3 %
|11.0 %
|0.3
|11.3 %
|=
|03.
|NPO Radio 1
|8.9 %
|8.8 %
|0.1
|7.8 %
|1.1
|04.
|Radio 538
|8.1 %
|8.4 %
|0.3
|9.1 %
|1
|05.
|NPO Radio 5
|8.0 %
|7.6 %
|0.4
|8.7 %
|0.7
|06.
|Sky Radio
|7.3 %
|7.2 %
|0.1
|7.1 %
|0.2
|07.
|RPO Radio
|5.9 %
|6.4 %
|0.5
|5.7 %
|0.2
|08.
|Radio 10
|5.5 %
|5.2 %
|0.3
|6.8 %
|1.3
|09.
|JOE
|5.4 %
|6.4 %
|1
|5.7 %
|0.3
|10.
|Radio Veronica
|4.7 %
|3.8 %
|0.9
|4.2 %
|0.5
|11.
|E Power
|3.1 %
|3.0 %
|0.1
|3.2 %
|0.1
|12.
|Radio 10 extra*
|2.7 %
|2.0 %
|0.7
|2.2 %
|0.5
|13.
|100% NL
|2.6 %
|2.6 %
|=
|2.9 %
|0.3
|14.
|NPO 3FM
|2.2 %
|2.0 %
|0.2
|2.4 %
|0.2
|15.
|NPO Klassiek
|1.9 %
|1.9 %
|=
|1.8 %
|0.1
|16.
|Qmusic extra*
|1.4 %
|1.2 %
|0.2
|0.8 %
|0.6
|17.
|NPO Sterren NL
|1.0 %
|0.9 %
|0.1
|0.6 %
|0.4
|18.
|BNR Nieuwsradio
|1.0 %
|1.1 %
|0.1
|0.7 %
|0.3
|19.
|SLAM!
|0.9 %
|1.3 %
|0.4
|1.2 %
|0.3
|20.
|Veronica extra*
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.2 %
|0.5
|21.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.8 %
|0.2
|22.
|Radio 538 extra*
|0.6 %
|0.8 %
|0.2
|0.7 %
|0.1
|23.
|KINK
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.6 %
|=
|24.
|Sky Radio extra*
|0.4 %
|0.5 %
|0.1
|0.5 %
|0.1
|25.
|4EVER49 Radio
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.1 %
|0.2
|26.
|Sublime
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.3 %
|=
|27.
|100%NL extra*
|0.3 %
|0.1 %
|0.2
|0.2 %
|0.1
|28.
|JOE Non Stop
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|29.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|30.
|Radio Noordzee
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|31.
|Grand Prix Radio
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|32.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|33.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|34.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|100%NL extra zenders, E Power, Grand Prix Radio, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sublime
|Dalers
|BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM! en Sky Radio extra zenders
|Gelijk
|100% NL, 4EVER49 Radio, Decibel, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO Klassiek, Radio 8FM, Radio Noordzee en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 08
2026
|Week 07
2026
|Week 08
2025
|01.
|NPO Radio 5
|532
|546
|14
|632
|100
|02.
|NPO Klassiek
|330
|279
|51
|307
|23
|03.
|NPO Radio 2
|320
|354
|34
|377
|57
|04.
|NPO Radio 1
|256
|252
|4
|311
|55
|05.
|KINK
|256
|240
|16
|156
|100
|06.
|NPO Sterren NL
|237
|173
|64
|144
|93
|07.
|Radio Veronica
|230
|204
|26
|270
|40
|08.
|Qmusic
|221
|210
|11
|240
|19
|09.
|Radio 10
|215
|193
|22
|242
|27
|10.
|Radio 538
|199
|200
|1
|219
|20
|11.
|Radio 10 extra*
|167
|128
|39
|151
|16
|12.
|Grand Prix Radio
|155
|113
|42
|13.
|Sky Radio
|154
|151
|3
|167
|13
|14.
|JOE
|153
|183
|30
|191
|38
|15.
|E Power
|148
|142
|6
|135
|13
|16.
|SLAM!
|141
|183
|42
|161
|20
|17.
|Veronica extra*
|136
|123
|13
|52
|84
|18.
|RPO Radio
|135
|134
|1
|178
|43
|19.
|NPO 3FM
|129
|125
|4
|190
|61
|20.
|100% NL
|122
|115
|7
|151
|29
|21.
|Qmusic Limburg
|97
|125
|28
|154
|57
|22.
|100%NL extra*
|84
|25
|59
|62
|22
|23.
|Qmusic extra*
|77
|84
|7
|79
|2
|24.
|BNR Nieuwsradio
|77
|79
|2
|92
|15
|25.
|Radio Noordzee
|77
|69
|8
|26.
|4EVER49 Radio
|73
|89
|16
|41
|32
|27.
|Sublime
|71
|44
|27
|114
|43
|28.
|JOE Non Stop
|67
|80
|13
|29.
|SLAM! extra*
|63
|28
|35
|21
|42
|30.
|Radio 538 extra*
|58
|66
|8
|93
|35
|31.
|Radio 8FM
|54
|45
|9
|32.
|Decibel
|53
|49
|4
|1
|52
|33.
|Sky Radio extra*
|42
|49
|7
|57
|15
|34.
|KINK extra*
|28
|14
|14
|57
|29
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, Decibel, E Power, Grand Prix Radio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM! en Sky Radio extra zenders
|Station
|Week 08
2026
|Week 07
2026
|Week 08
2025
|01.
|Qmusic
|3.701.051
|3.810.013
|108.962
|3.828.054
|127.003
|02.
|Sky Radio
|3.447.423
|3.460.348
|12.925
|3.480.873
|33.450
|03.
|RPO Radio
|3.175.502
|3.459.155
|283.653
|2.620.136
|555.366
|04.
|Radio 538
|2.967.730
|3.057.390
|89.660
|3.368.807
|401.077
|05.
|NPO Radio 2
|2.965.069
|2.922.323
|42.746
|2.876.622
|88.447
|06.
|JOE
|2.550.470
|2.531.777
|18.693
|2.459.728
|90.742
|07.
|NPO Radio 1
|2.543.828
|2.522.685
|21.143
|2.050.819
|493.009
|08.
|Radio 10
|1.854.372
|1.945.369
|90.997
|2.299.868
|445.496
|09.
|100% NL
|1.550.466
|1.638.774
|88.308
|1.564.187
|13.721
|10.
|E Power
|1.523.429
|1.558.292
|34.863
|1.923.806
|400.377
|11.
|Radio Veronica
|1.478.713
|1.344.176
|134.537
|1.278.835
|199.878
|12.
|Qmusic extra*
|1.287.086
|1.076.127
|210.959
|835.950
|451.136
|13.
|NPO 3FM
|1.250.301
|1.158.359
|91.942
|1.043.483
|206.818
|14.
|Radio 10 extra*
|1.193.232
|1.156.487
|36.745
|1.177.046
|16.186
|15.
|NPO Radio 5
|1.095.721
|1.008.215
|87.506
|1.117.750
|22.029
|16.
|BNR Nieuwsradio
|943.225
|1.036.715
|93.490
|582.589
|360.636
|17.
|Sky Radio extra*
|722.522
|716.339
|6.183
|660.636
|61.886
|18.
|Radio 538 extra*
|715.662
|833.447
|117.785
|641.044
|74.618
|19.
|SLAM!
|475.701
|497.489
|21.788
|632.834
|157.133
|20.
|Qmusic Limburg
|441.568
|410.807
|30.761
|447.660
|6.092
|21.
|NPO Klassiek
|409.569
|489.758
|80.189
|480.925
|71.356
|22.
|Veronica extra*
|396.951
|414.400
|17.449
|279.962
|116.989
|23.
|4EVER49 Radio
|311.854
|274.189
|37.665
|149.123
|162.731
|24.
|NPO Sterren NL
|310.971
|374.904
|63.933
|361.956
|50.985
|25.
|Sublime
|309.370
|257.905
|51.465
|186.614
|122.756
|26.
|JOE Non Stop
|304.872
|246.908
|57.964
|27.
|SLAM! extra*
|272.455
|349.839
|77.384
|215.185
|57.270
|28.
|100%NL extra*
|251.518
|272.746
|21.228
|231.314
|20.204
|29.
|Radio Noordzee
|214.202
|247.677
|33.475
|30.
|KINK
|183.427
|219.473
|36.046
|302.489
|119.062
|31.
|Radio 8FM
|180.394
|209.190
|28.796
|32.
|Decibel
|121.836
|81.814
|40.022
|1
|121.835
|33.
|KINK extra*
|121.106
|142.896
|21.790
|113.075
|8.031
|34.
|Grand Prix Radio
|94.836
|57.290
|37.546
|Stijgers
|4EVER49 Radio, Decibel, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio extra zenders en Sublime
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders
