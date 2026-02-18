NPO Radio 2 is opnieuw met afstand de best beluisterde zender van Nederland. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 7. Dankzij de Top 80’s van vorige week stijgt het marktaandeel met 1,2 procentpunt. Nummer 2 Qmusic heeft er weinig onder te lijden en daalt ligt. Ook Radio 538 doet het goed en wint een procentpunt. Joe pakt er 0,7 procentpunt bij.
Radio Veronica en Sky Radio moeten flink inleveren. Ook NPO Radio 5 en Radio 10 Extra leveren in.
|Station
|Week 07
2026
|Week 06
2026
|Week 07
2025
|01.
|NPO Radio 2
|14.3 %
|13.1 %
|1.2
|15.5 %
|1.2
|02.
|Qmusic
|11.0 %
|11.1 %
|0.1
|11.8 %
|0.8
|03.
|NPO Radio 1
|8.8 %
|8.7 %
|0.1
|8.3 %
|0.5
|04.
|Radio 538
|8.4 %
|7.4 %
|1
|8.1 %
|0.3
|05.
|NPO Radio 5
|7.6 %
|8.3 %
|0.7
|8.9 %
|1.3
|06.
|Sky Radio
|7.2 %
|7.5 %
|0.3
|6.5 %
|0.7
|07.
|JOE
|6.4 %
|5.7 %
|0.7
|5.3 %
|1.1
|08.
|RPO Radio
|6.4 %
|6.1 %
|0.3
|5.2 %
|1.2
|09.
|Radio 10
|5.2 %
|5.3 %
|0.1
|6.7 %
|1.5
|10.
|Radio Veronica
|3.8 %
|4.8 %
|1
|4.1 %
|0.3
|11.
|E Power
|3.0 %
|3.2 %
|0.2
|3.2 %
|0.2
|12.
|100% NL
|2.6 %
|2.8 %
|0.2
|2.9 %
|0.3
|13.
|Radio 10 extra*
|2.0 %
|2.6 %
|0.6
|2.1 %
|0.1
|14.
|NPO 3FM
|2.0 %
|2.1 %
|0.1
|2.2 %
|0.2
|15.
|NPO Klassiek
|1.9 %
|2.0 %
|0.1
|1.8 %
|0.1
|16.
|SLAM!
|1.3 %
|1.0 %
|0.3
|1.1 %
|0.2
|17.
|Qmusic extra*
|1.2 %
|1.2 %
|=
|0.7 %
|0.5
|18.
|BNR Nieuwsradio
|1.1 %
|1.1 %
|=
|0.8 %
|0.3
|19.
|NPO Sterren NL
|0.9 %
|0.8 %
|0.1
|0.5 %
|0.4
|20.
|Radio 538 extra*
|0.8 %
|0.7 %
|0.1
|0.6 %
|0.2
|21.
|Qmusic Limburg
|0.7 %
|0.4 %
|0.3
|0.5 %
|0.2
|22.
|Veronica extra*
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.2 %
|0.5
|23.
|KINK
|0.7 %
|0.8 %
|0.1
|0.7 %
|=
|24.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.4 %
|0.1
|25.
|JOE Non Stop
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|%
|26.
|4EVER49 Radio
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|0.0 %
|0.3
|27.
|Sublime
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.3 %
|0.1
|28.
|Radio Noordzee
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|%
|29.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|30.
|Grand Prix Radio
|0.1 %
|%
|%
|31.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|32.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.3 %
|0.2
|0.1 %
|=
|33.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.0 %
|=
|35.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders en SLAM!
|Dalers
|100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
|Gelijk
|100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Station
|Week 07
2026
|Week 06
2026
|Week 07
2025
|01.
|NPO Radio 5
|546
|591
|45
|188
|358
|02.
|NPO Radio 2
|354
|344
|10
|133
|221
|03.
|NPO Klassiek
|279
|331
|52
|110
|169
|04.
|NPO Radio 1
|252
|310
|58
|97
|155
|05.
|KINK
|240
|314
|74
|91
|149
|06.
|Qmusic
|210
|217
|7
|85
|125
|07.
|Radio Veronica
|204
|265
|61
|109
|95
|08.
|Radio 538
|200
|195
|5
|84
|116
|09.
|Radio 10
|193
|207
|14
|105
|88
|10.
|JOE
|183
|174
|9
|79
|104
|11.
|SLAM!
|183
|146
|37
|66
|117
|12.
|NPO Sterren NL
|173
|187
|14
|60
|113
|13.
|Sky Radio
|151
|162
|11
|64
|87
|14.
|E Power
|142
|146
|4
|65
|77
|15.
|RPO Radio
|134
|137
|3
|64
|70
|16.
|Radio 10 extra*
|128
|182
|54
|92
|36
|17.
|NPO 3FM
|125
|140
|15
|72
|53
|18.
|Qmusic Limburg
|125
|84
|41
|54
|71
|19.
|Veronica extra*
|123
|170
|47
|33
|90
|20.
|100% NL
|115
|130
|15
|67
|48
|21.
|Grand Prix Radio
|113
|22.
|4EVER49 Radio
|89
|103
|14
|15
|74
|23.
|Qmusic extra*
|84
|77
|7
|41
|43
|24.
|JOE Non Stop
|80
|59
|21
|25.
|BNR Nieuwsradio
|79
|95
|16
|49
|30
|26.
|Radio Noordzee
|69
|93
|24
|27.
|Radio 538 extra*
|66
|68
|2
|46
|20
|28.
|Decibel
|49
|81
|32
|27
|22
|29.
|Sky Radio extra*
|49
|46
|3
|41
|8
|30.
|Radio 8FM
|45
|57
|12
|31.
|Sublime
|44
|68
|24
|84
|40
|32.
|SLAM! extra*
|28
|68
|40
|20
|8
|33.
|100%NL extra*
|25
|62
|37
|35
|10
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|15
|5
|10
|4
|11
|35.
|KINK extra*
|14
|63
|49
|25
|11
|Stijgers
|JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, SLAM! en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
|Station
|Week 07
2026
|Week 06
2026
|Week 07
2025
|01.
|Qmusic
|3.810.013
|4.032.030
|222.017
|4.093.060
|283.047
|02.
|Sky Radio
|3.460.348
|3.636.745
|176.397
|3.506.701
|46.353
|03.
|RPO Radio
|3.459.155
|3.475.909
|16.754
|2.693.899
|765.256
|04.
|Radio 538
|3.057.390
|2.979.990
|77.400
|3.169.175
|111.785
|05.
|NPO Radio 2
|2.922.323
|2.984.772
|62.449
|3.079.068
|156.745
|06.
|JOE
|2.531.777
|2.556.641
|24.864
|2.333.641
|198.136
|07.
|NPO Radio 1
|2.522.685
|2.190.679
|332.006
|2.023.547
|499.138
|08.
|Radio 10
|1.945.369
|2.008.353
|62.984
|2.120.572
|175.203
|09.
|100% NL
|1.638.774
|1.695.626
|56.852
|1.549.641
|89.133
|10.
|E Power
|1.558.292
|1.706.400
|148.108
|2.082.185
|523.893
|11.
|Radio Veronica
|1.344.176
|1.411.598
|67.422
|1.271.793
|72.383
|12.
|NPO 3FM
|1.158.359
|1.153.901
|4.458
|1.174.518
|16.159
|13.
|Radio 10 extra*
|1.156.487
|1.130.455
|26.032
|998.233
|158.254
|14.
|Qmusic extra*
|1.076.127
|1.246.819
|170.692
|814.222
|261.905
|15.
|BNR Nieuwsradio
|1.036.715
|938.173
|98.542
|576.158
|460.557
|16.
|NPO Radio 5
|1.008.215
|1.104.970
|96.755
|1.034.262
|26.047
|17.
|Radio 538 extra*
|833.447
|791.626
|41.821
|734.296
|99.151
|18.
|Sky Radio extra*
|716.339
|859.428
|143.089
|611.505
|104.834
|19.
|SLAM!
|497.489
|563.304
|65.815
|566.387
|68.898
|20.
|NPO Klassiek
|489.758
|465.695
|24.063
|492.291
|2.533
|21.
|Veronica extra*
|414.400
|331.977
|82.423
|344.275
|70.125
|22.
|Qmusic Limburg
|410.807
|403.501
|7.306
|366.973
|43.834
|23.
|NPO Sterren NL
|374.904
|337.442
|37.462
|350.740
|24.164
|24.
|SLAM! extra*
|349.839
|339.439
|10.400
|255.688
|94.151
|25.
|4EVER49 Radio
|274.189
|287.252
|13.063
|137.346
|136.843
|26.
|100%NL extra*
|272.746
|176.761
|95.985
|225.357
|47.389
|27.
|Sublime
|257.905
|261.811
|3.906
|168.387
|89.518
|28.
|Radio Noordzee
|247.677
|244.595
|3.082
|29.
|JOE Non Stop
|246.908
|299.509
|52.601
|30.
|KINK
|219.473
|202.046
|17.427
|346.410
|126.937
|31.
|Radio 8FM
|209.190
|260.479
|51.289
|32.
|Mediahuis Radio extra*
|191.361
|232.087
|40.726
|258.413
|67.052
|33.
|KINK extra*
|142.896
|138.433
|4.463
|185.949
|43.053
|34.
|Decibel
|81.814
|108.016
|26.202
|97.574
|15.760
|35.
|Grand Prix Radio
|57.290
|Stijgers
|100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 4EVER49 Radio, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
