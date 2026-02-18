NPO Radio 2 is opnieuw met afstand de best beluisterde zender van Nederland. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 7. Dankzij de Top 80’s van vorige week stijgt het marktaandeel met 1,2 procentpunt. Nummer 2 Qmusic heeft er weinig onder te lijden en daalt ligt. Ook Radio 538 doet het goed en wint een procentpunt. Joe pakt er 0,7 procentpunt bij.

Radio Veronica en Sky Radio moeten flink inleveren. Ook NPO Radio 5 en Radio 10 Extra leveren in.

StationWeek 07
2026		Week 06
2026		 Week 07
2025		 
01.NPO Radio 214.3 %13.1 % 1.215.5 % 1.2
02.Qmusic11.0 %11.1 % 0.111.8 % 0.8
03.NPO Radio 18.8 %8.7 % 0.18.3 % 0.5
04.Radio 5388.4 %7.4 % 18.1 % 0.3
05.NPO Radio 57.6 %8.3 % 0.78.9 % 1.3
06.Sky Radio7.2 %7.5 % 0.36.5 % 0.7
07.JOE6.4 %5.7 % 0.75.3 % 1.1
08.RPO Radio6.4 %6.1 % 0.35.2 % 1.2
09.Radio 105.2 %5.3 % 0.16.7 % 1.5
10.Radio Veronica3.8 %4.8 % 14.1 % 0.3
11.E Power3.0 %3.2 % 0.23.2 % 0.2
12.100% NL2.6 %2.8 % 0.22.9 % 0.3
13.Radio 10 extra*2.0 %2.6 % 0.62.1 % 0.1
14.NPO 3FM2.0 %2.1 % 0.12.2 % 0.2
15.NPO Klassiek1.9 %2.0 % 0.11.8 % 0.1
16.SLAM!1.3 %1.0 % 0.31.1 % 0.2
17.Qmusic extra*1.2 %1.2 %=0.7 % 0.5
18.BNR Nieuwsradio1.1 %1.1 %=0.8 % 0.3
19.NPO Sterren NL0.9 %0.8 % 0.10.5 % 0.4
20.Radio 538 extra*0.8 %0.7 % 0.10.6 % 0.2
21.Qmusic Limburg0.7 %0.4 % 0.30.5 % 0.2
22.Veronica extra*0.7 %0.7 %=0.2 % 0.5
23.KINK0.7 %0.8 % 0.10.7 %=
24.Sky Radio extra*0.5 %0.5 %=0.4 % 0.1
25.JOE Non Stop0.3 %0.2 % 0.1 %
26.4EVER49 Radio0.3 %0.4 % 0.10.0 % 0.3
27.Sublime0.2 %0.2 %=0.3 % 0.1
28.Radio Noordzee0.2 %0.3 % 0.1 %
29.Radio 8FM0.1 %0.2 % 0.1 %
30.Grand Prix Radio0.1 % % %
31.Decibel0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
32.SLAM! extra*0.1 %0.3 % 0.20.1 %=
33.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
34.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.0 %=
35.KINK extra*0.0 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders en SLAM!
Dalers100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
Gelijk100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 07
2026		Week 06
2026		 Week 07
2025		 
01.NPO Radio 5546591 45188 358
02.NPO Radio 2354344 10133 221
03.NPO Klassiek279331 52110 169
04.NPO Radio 1252310 5897 155
05.KINK240314 7491 149
06.Qmusic210217 785 125
07.Radio Veronica204265 61109 95
08.Radio 538200195 584 116
09.Radio 10193207 14105 88
10.JOE183174 979 104
11.SLAM!183146 3766 117
12.NPO Sterren NL173187 1460 113
13.Sky Radio151162 1164 87
14.E Power142146 465 77
15.RPO Radio134137 364 70
16.Radio 10 extra*128182 5492 36
17.NPO 3FM125140 1572 53
18.Qmusic Limburg12584 4154 71
19.Veronica extra*123170 4733 90
20.100% NL115130 1567 48
21.Grand Prix Radio113
22.4EVER49 Radio89103 1415 74
23.Qmusic extra*8477 741 43
24.JOE Non Stop8059 21
25.BNR Nieuwsradio7995 1649 30
26.Radio Noordzee6993 24
27.Radio 538 extra*6668 246 20
28.Decibel4981 3227 22
29.Sky Radio extra*4946 341 8
30.Radio 8FM4557 12
31.Sublime4468 2484 40
32.SLAM! extra*2868 4020 8
33.100%NL extra*2562 3735 10
34.Mediahuis Radio extra*155 104 11
35.KINK extra*1463 4925 11
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, SLAM! en Sky Radio extra zenders
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 07
2026		Week 06
2026		 Week 07
2025		 
01.Qmusic3.810.0134.032.030 222.0174.093.060 283.047
02.Sky Radio3.460.3483.636.745 176.3973.506.701 46.353
03.RPO Radio3.459.1553.475.909 16.7542.693.899 765.256
04.Radio 5383.057.3902.979.990 77.4003.169.175 111.785
05.NPO Radio 22.922.3232.984.772 62.4493.079.068 156.745
06.JOE2.531.7772.556.641 24.8642.333.641 198.136
07.NPO Radio 12.522.6852.190.679 332.0062.023.547 499.138
08.Radio 101.945.3692.008.353 62.9842.120.572 175.203
09.100% NL1.638.7741.695.626 56.8521.549.641 89.133
10.E Power1.558.2921.706.400 148.1082.082.185 523.893
11.Radio Veronica1.344.1761.411.598 67.4221.271.793 72.383
12.NPO 3FM1.158.3591.153.901 4.4581.174.518 16.159
13.Radio 10 extra*1.156.4871.130.455 26.032998.233 158.254
14.Qmusic extra*1.076.1271.246.819 170.692814.222 261.905
15.BNR Nieuwsradio1.036.715938.173 98.542576.158 460.557
16.NPO Radio 51.008.2151.104.970 96.7551.034.262 26.047
17.Radio 538 extra*833.447791.626 41.821734.296 99.151
18.Sky Radio extra*716.339859.428 143.089611.505 104.834
19.SLAM!497.489563.304 65.815566.387 68.898
20.NPO Klassiek489.758465.695 24.063492.291 2.533
21.Veronica extra*414.400331.977 82.423344.275 70.125
22.Qmusic Limburg410.807403.501 7.306366.973 43.834
23.NPO Sterren NL374.904337.442 37.462350.740 24.164
24.SLAM! extra*349.839339.439 10.400255.688 94.151
25.4EVER49 Radio274.189287.252 13.063137.346 136.843
26.100%NL extra*272.746176.761 95.985225.357 47.389
27.Sublime257.905261.811 3.906168.387 89.518
28.Radio Noordzee247.677244.595 3.082
29.JOE Non Stop246.908299.509 52.601
30.KINK219.473202.046 17.427346.410 126.937
31.Radio 8FM209.190260.479 51.289
32.Mediahuis Radio extra*191.361232.087 40.726258.413 67.052
33.KINK extra*142.896138.433 4.463185.949 43.053
34.Decibel81.814108.016 26.20297.574 15.760
35.Grand Prix Radio57.290
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, 4EVER49 Radio, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

