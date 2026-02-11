NPO Radio 2 heeft tijdens de de stemweek voor de Top 80’s afstand genomen van Qmusic. Dit blijkt uit de jongste luistercijfers over week 6. De groei van 1,4 procentpunt is vooral te danken aan de langere luistertijd voor Radio 2. NPO Radio 1 lijkt te profiteren van de start van de Olympische Spelen, de zender groeit met 0,4 procentpunt.
Het meeste marktaandeel wordt ingeleverd door Qmusic, Radio Veronica en Radio 538.
|Station
|Week 06
2026
|Week 05
2026
|Week 06
2025
|01.
|NPO Radio 2
|13.1 %
|11.7 %
|1.4
|12.6 %
|0.5
|02.
|Qmusic
|11.1 %
|11.7 %
|0.6
|12.2 %
|1.1
|03.
|NPO Radio 1
|8.7 %
|8.3 %
|0.4
|8.6 %
|0.1
|04.
|NPO Radio 5
|8.3 %
|8.4 %
|0.1
|10.7 %
|2.4
|05.
|Sky Radio
|7.5 %
|7.6 %
|0.1
|6.5 %
|1
|06.
|Radio 538
|7.4 %
|8.1 %
|0.7
|8.7 %
|1.3
|07.
|RPO Radio
|6.1 %
|6.0 %
|0.1
|4.6 %
|1.5
|08.
|JOE
|5.7 %
|6.1 %
|0.4
|5.3 %
|0.4
|09.
|Radio 10
|5.3 %
|5.5 %
|0.2
|6.3 %
|1
|10.
|Radio Veronica
|4.8 %
|5.7 %
|0.9
|4.1 %
|0.7
|11.
|E Power
|3.2 %
|3.0 %
|0.2
|3.3 %
|0.1
|12.
|100% NL
|2.8 %
|3.1 %
|0.3
|2.7 %
|0.1
|13.
|Radio 10 extra*
|2.6 %
|2.2 %
|0.4
|2.0 %
|0.6
|14.
|NPO 3FM
|2.1 %
|2.1 %
|=
|2.1 %
|=
|15.
|NPO Klassiek
|2.0 %
|2.2 %
|0.2
|2.0 %
|=
|16.
|Qmusic extra*
|1.2 %
|1.0 %
|0.2
|0.9 %
|0.3
|17.
|BNR Nieuwsradio
|1.1 %
|0.9 %
|0.2
|0.8 %
|0.3
|18.
|SLAM!
|1.0 %
|0.9 %
|0.1
|1.2 %
|0.2
|19.
|KINK
|0.8 %
|0.7 %
|0.1
|0.9 %
|0.1
|20.
|NPO Sterren NL
|0.8 %
|0.9 %
|0.1
|0.4 %
|0.4
|21.
|Veronica extra*
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.2 %
|0.5
|22.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.6 %
|0.1
|23.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.4 %
|0.1
|24.
|Qmusic Limburg
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.5 %
|0.1
|25.
|4EVER49 Radio
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|0.0 %
|0.4
|26.
|SLAM! extra*
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|0.2
|27.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|28.
|Sublime
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.2 %
|=
|29.
|JOE Non Stop
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|%
|30.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|31.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.3 %
|0.2
|32.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|33.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.0 %
|0.1
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.0 %
|=
|Stijgers
|4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, SLAM! en SLAM! extra zenders
|Dalers
|100% NL, JOE, JOE Non Stop, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio
|Gelijk
|100%NL extra zenders, Decibel, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Station
|Week 06
2026
|Week 05
2026
|Week 06
2025
|01.
|NPO Radio 5
|591
|633
|42
|200
|391
|02.
|NPO Radio 2
|344
|290
|54
|123
|221
|03.
|NPO Klassiek
|331
|356
|25
|114
|217
|04.
|KINK
|314
|195
|119
|105
|209
|05.
|NPO Radio 1
|310
|311
|1
|100
|210
|06.
|Radio Veronica
|265
|319
|54
|116
|149
|07.
|Qmusic
|217
|229
|12
|89
|128
|08.
|Radio 10
|207
|210
|3
|102
|105
|09.
|Radio 538
|195
|207
|12
|85
|110
|10.
|NPO Sterren NL
|187
|212
|25
|67
|120
|11.
|Radio 10 extra*
|182
|151
|31
|95
|87
|12.
|JOE
|174
|203
|29
|77
|97
|13.
|Veronica extra*
|170
|124
|46
|33
|137
|14.
|Sky Radio
|162
|160
|2
|64
|98
|15.
|SLAM!
|146
|137
|9
|69
|77
|16.
|E Power
|146
|137
|9
|70
|76
|17.
|NPO 3FM
|140
|143
|3
|74
|66
|18.
|RPO Radio
|137
|138
|1
|58
|79
|19.
|100% NL
|130
|164
|34
|59
|71
|20.
|4EVER49 Radio
|103
|79
|24
|19
|84
|21.
|BNR Nieuwsradio
|95
|71
|24
|46
|49
|22.
|Radio Noordzee
|93
|104
|11
|23.
|Qmusic Limburg
|84
|82
|2
|52
|32
|24.
|Decibel
|81
|43
|38
|45
|36
|25.
|Qmusic extra*
|77
|64
|13
|44
|33
|26.
|Radio 538 extra*
|68
|74
|6
|55
|13
|27.
|SLAM! extra*
|68
|44
|24
|17
|51
|28.
|Sublime
|68
|49
|19
|60
|8
|29.
|KINK extra*
|63
|21
|42
|17
|46
|30.
|100%NL extra*
|62
|15
|47
|49
|13
|31.
|JOE Non Stop
|59
|93
|34
|32.
|Radio 8FM
|57
|62
|5
|33.
|Sky Radio extra*
|46
|44
|2
|42
|4
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|5
|16
|11
|4
|1
|Stijgers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee en Radio Veronica
|Station
|Week 06
2026
|Week 05
2026
|Week 06
2025
|01.
|Qmusic
|4.032.030
|4.147.242
|115.212
|4.004.636
|27.394
|02.
|Sky Radio
|3.636.745
|3.861.147
|224.402
|3.627.245
|9.500
|03.
|RPO Radio
|3.475.909
|3.542.332
|66.423
|2.717.308
|758.601
|04.
|NPO Radio 2
|2.984.772
|3.277.999
|293.227
|2.700.977
|283.795
|05.
|Radio 538
|2.979.990
|3.183.483
|203.493
|3.090.687
|110.697
|06.
|JOE
|2.556.641
|2.426.939
|129.702
|2.312.012
|244.629
|07.
|NPO Radio 1
|2.190.679
|2.178.833
|11.846
|1.887.532
|303.147
|08.
|Radio 10
|2.008.353
|2.119.776
|111.423
|2.258.185
|249.832
|09.
|E Power
|1.706.400
|1.775.438
|69.038
|1.849.291
|142.891
|10.
|100% NL
|1.695.626
|1.526.871
|168.755
|1.667.600
|28.026
|11.
|Radio Veronica
|1.411.598
|1.446.127
|34.529
|1.173.029
|238.569
|12.
|Qmusic extra*
|1.246.819
|1.229.824
|16.995
|926.390
|320.429
|13.
|NPO 3FM
|1.153.901
|1.181.005
|27.104
|1.030.986
|122.915
|14.
|Radio 10 extra*
|1.130.455
|1.173.265
|42.810
|958.860
|171.595
|15.
|NPO Radio 5
|1.104.970
|1.083.632
|21.338
|1.253.836
|148.866
|16.
|BNR Nieuwsradio
|938.173
|994.569
|56.396
|579.861
|358.312
|17.
|Sky Radio extra*
|859.428
|942.040
|82.612
|640.300
|219.128
|18.
|Radio 538 extra*
|791.626
|729.010
|62.616
|595.328
|196.298
|19.
|SLAM!
|563.304
|537.951
|25.353
|659.637
|96.333
|20.
|NPO Klassiek
|465.695
|495.837
|30.142
|455.957
|9.738
|21.
|Qmusic Limburg
|403.501
|428.454
|24.953
|406.398
|2.897
|22.
|SLAM! extra*
|339.439
|341.640
|2.201
|250.615
|88.824
|23.
|NPO Sterren NL
|337.442
|334.550
|2.892
|298.217
|39.225
|24.
|Veronica extra*
|331.977
|433.768
|101.791
|372.353
|40.376
|25.
|JOE Non Stop
|299.509
|288.693
|10.816
|26.
|4EVER49 Radio
|287.252
|358.729
|71.477
|81.609
|205.643
|27.
|Sublime
|261.811
|324.948
|63.137
|206.682
|55.129
|28.
|Radio 8FM
|260.479
|244.300
|16.179
|29.
|Radio Noordzee
|244.595
|213.577
|31.018
|30.
|Mediahuis Radio extra*
|232.087
|258.596
|26.509
|335.190
|103.103
|31.
|KINK
|202.046
|276.586
|74.540
|352.234
|150.188
|32.
|100%NL extra*
|176.761
|289.460
|112.699
|310.002
|133.241
|33.
|KINK extra*
|138.433
|83.057
|55.376
|114.400
|24.033
|34.
|Decibel
|108.016
|115.870
|7.854
|108.072
|56
|Stijgers
|100% NL, JOE, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee en SLAM!
|Dalers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
