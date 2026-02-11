NPO Radio 2 heeft tijdens de de stemweek voor de Top 80’s afstand genomen van Qmusic. Dit blijkt uit de jongste luistercijfers over week 6. De groei van 1,4 procentpunt is vooral te danken aan de langere luistertijd voor Radio 2. NPO Radio 1 lijkt te profiteren van de start van de Olympische Spelen, de zender groeit met 0,4 procentpunt.

Het meeste marktaandeel wordt ingeleverd door Qmusic, Radio Veronica en Radio 538.

StationWeek 06
2026		Week 05
2026		 Week 06
2025		 
01.NPO Radio 213.1 %11.7 % 1.412.6 % 0.5
02.Qmusic11.1 %11.7 % 0.612.2 % 1.1
03.NPO Radio 18.7 %8.3 % 0.48.6 % 0.1
04.NPO Radio 58.3 %8.4 % 0.110.7 % 2.4
05.Sky Radio7.5 %7.6 % 0.16.5 % 1
06.Radio 5387.4 %8.1 % 0.78.7 % 1.3
07.RPO Radio6.1 %6.0 % 0.14.6 % 1.5
08.JOE5.7 %6.1 % 0.45.3 % 0.4
09.Radio 105.3 %5.5 % 0.26.3 % 1
10.Radio Veronica4.8 %5.7 % 0.94.1 % 0.7
11.E Power3.2 %3.0 % 0.23.3 % 0.1
12.100% NL2.8 %3.1 % 0.32.7 % 0.1
13.Radio 10 extra*2.6 %2.2 % 0.42.0 % 0.6
14.NPO 3FM2.1 %2.1 %=2.1 %=
15.NPO Klassiek2.0 %2.2 % 0.22.0 %=
16.Qmusic extra*1.2 %1.0 % 0.20.9 % 0.3
17.BNR Nieuwsradio1.1 %0.9 % 0.20.8 % 0.3
18.SLAM!1.0 %0.9 % 0.11.2 % 0.2
19.KINK0.8 %0.7 % 0.10.9 % 0.1
20.NPO Sterren NL0.8 %0.9 % 0.10.4 % 0.4
21.Veronica extra*0.7 %0.7 %=0.2 % 0.5
22.Radio 538 extra*0.7 %0.7 %=0.6 % 0.1
23.Sky Radio extra*0.5 %0.5 %=0.4 % 0.1
24.Qmusic Limburg0.4 %0.4 %=0.5 % 0.1
25.4EVER49 Radio0.4 %0.3 % 0.10.0 % 0.4
26.SLAM! extra*0.3 %0.2 % 0.10.1 % 0.2
27.Radio Noordzee0.3 %0.3 %= %
28.Sublime0.2 %0.2 %=0.2 %=
29.JOE Non Stop0.2 %0.3 % 0.1 %
30.Radio 8FM0.2 %0.2 %= %
31.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.3 % 0.2
32.Decibel0.1 %0.1 %=0.1 %=
33.KINK extra*0.1 %0.0 % 0.10.0 % 0.1
34.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.0 %=
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, SLAM! en SLAM! extra zenders
Dalers100% NL, JOE, JOE Non Stop, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio
Gelijk100%NL extra zenders, Decibel, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 06
2026		Week 05
2026		 Week 06
2025		 
01.NPO Radio 5591633 42200 391
02.NPO Radio 2344290 54123 221
03.NPO Klassiek331356 25114 217
04.KINK314195 119105 209
05.NPO Radio 1310311 1100 210
06.Radio Veronica265319 54116 149
07.Qmusic217229 1289 128
08.Radio 10207210 3102 105
09.Radio 538195207 1285 110
10.NPO Sterren NL187212 2567 120
11.Radio 10 extra*182151 3195 87
12.JOE174203 2977 97
13.Veronica extra*170124 4633 137
14.Sky Radio162160 264 98
15.SLAM!146137 969 77
16.E Power146137 970 76
17.NPO 3FM140143 374 66
18.RPO Radio137138 158 79
19.100% NL130164 3459 71
20.4EVER49 Radio10379 2419 84
21.BNR Nieuwsradio9571 2446 49
22.Radio Noordzee93104 11
23.Qmusic Limburg8482 252 32
24.Decibel8143 3845 36
25.Qmusic extra*7764 1344 33
26.Radio 538 extra*6874 655 13
27.SLAM! extra*6844 2417 51
28.Sublime6849 1960 8
29.KINK extra*6321 4217 46
30.100%NL extra*6215 4749 13
31.JOE Non Stop5993 34
32.Radio 8FM5762 5
33.Sky Radio extra*4644 242 4
34.Mediahuis Radio extra*516 114 1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee en Radio Veronica

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 06
2026		Week 05
2026		 Week 06
2025		 
01.Qmusic4.032.0304.147.242 115.2124.004.636 27.394
02.Sky Radio3.636.7453.861.147 224.4023.627.245 9.500
03.RPO Radio3.475.9093.542.332 66.4232.717.308 758.601
04.NPO Radio 22.984.7723.277.999 293.2272.700.977 283.795
05.Radio 5382.979.9903.183.483 203.4933.090.687 110.697
06.JOE2.556.6412.426.939 129.7022.312.012 244.629
07.NPO Radio 12.190.6792.178.833 11.8461.887.532 303.147
08.Radio 102.008.3532.119.776 111.4232.258.185 249.832
09.E Power1.706.4001.775.438 69.0381.849.291 142.891
10.100% NL1.695.6261.526.871 168.7551.667.600 28.026
11.Radio Veronica1.411.5981.446.127 34.5291.173.029 238.569
12.Qmusic extra*1.246.8191.229.824 16.995926.390 320.429
13.NPO 3FM1.153.9011.181.005 27.1041.030.986 122.915
14.Radio 10 extra*1.130.4551.173.265 42.810958.860 171.595
15.NPO Radio 51.104.9701.083.632 21.3381.253.836 148.866
16.BNR Nieuwsradio938.173994.569 56.396579.861 358.312
17.Sky Radio extra*859.428942.040 82.612640.300 219.128
18.Radio 538 extra*791.626729.010 62.616595.328 196.298
19.SLAM!563.304537.951 25.353659.637 96.333
20.NPO Klassiek465.695495.837 30.142455.957 9.738
21.Qmusic Limburg403.501428.454 24.953406.398 2.897
22.SLAM! extra*339.439341.640 2.201250.615 88.824
23.NPO Sterren NL337.442334.550 2.892298.217 39.225
24.Veronica extra*331.977433.768 101.791372.353 40.376
25.JOE Non Stop299.509288.693 10.816
26.4EVER49 Radio287.252358.729 71.47781.609 205.643
27.Sublime261.811324.948 63.137206.682 55.129
28.Radio 8FM260.479244.300 16.179
29.Radio Noordzee244.595213.577 31.018
30.Mediahuis Radio extra*232.087258.596 26.509335.190 103.103
31.KINK202.046276.586 74.540352.234 150.188
32.100%NL extra*176.761289.460 112.699310.002 133.241
33.KINK extra*138.43383.057 55.376114.400 24.033
34.Decibel108.016115.870 7.854108.072 56
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, JOE, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee en SLAM!
Dalers100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR