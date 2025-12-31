NPO Radio 2 schiet omhoog in de luistercijfers, naar een marktaandeel van maar liefst 30 procent. Dat is een stijging van ruim 20 procentpunt, te danken aan de Top 2000 die in week 52 begon. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 52.
Sky Radio profiteert van de kerstmuziek en volgt als tweede in de luistercijfers, met een marktaandeel van 11,1 procent. NPO 3FM ziet dankzij het Glazen Huis het marktaandeel stijgen naar 4,9 procent. De actie eindigde op 24 december.
Radio 10 en Qmusic zakken terug, beide met ongeveer 5 procentpunt, veroorzaakt door het stoppen van de Top 4000 en de Q-Escape room. Radio 538 zakt naar de negende plaats en levert 2,8 procentpunt marktaandeel in.
|Station
|Week 52
2025
|Week 51
2025
|Week 52
2024
|01.
|NPO Radio 2
|30.3 %
|10.2 %
|20.1
|36.6 %
|6.3
|02.
|Sky Radio
|11.1 %
|10.0 %
|1.1
|10.3 %
|0.8
|03.
|Qmusic
|8.6 %
|13.5 %
|4.9
|7.0 %
|1.6
|04.
|Radio 10
|8.3 %
|13.3 %
|5
|8.7 %
|0.4
|05.
|NPO Radio 5
|5.1 %
|7.8 %
|2.7
|4.3 %
|0.8
|06.
|NPO Radio 1
|5.0 %
|6.8 %
|1.8
|5.2 %
|0.2
|07.
|NPO 3FM
|4.9 %
|3.5 %
|1.4
|2.9 %
|2
|08.
|RPO Radio
|4.6 %
|5.3 %
|0.7
|4.0 %
|0.6
|09.
|Radio 538
|4.4 %
|7.2 %
|2.8
|4.4 %
|=
|10.
|JOE
|2.8 %
|3.6 %
|0.8
|2.8 %
|=
|11.
|E Power
|2.5 %
|2.6 %
|0.1
|2.0 %
|0.5
|12.
|Radio Veronica
|2.2 %
|3.5 %
|1.3
|1.5 %
|0.7
|13.
|NPO Klassiek
|1.9 %
|1.8 %
|0.1
|1.3 %
|0.6
|14.
|100% NL
|1.8 %
|2.2 %
|0.4
|2.1 %
|0.3
|15.
|SLAM!
|0.9 %
|0.8 %
|0.1
|1.0 %
|0.1
|16.
|Radio 10 extra*
|0.8 %
|1.7 %
|0.9
|0.7 %
|0.1
|17.
|Qmusic extra*
|0.6 %
|0.9 %
|0.3
|0.6 %
|=
|18.
|BNR Nieuwsradio
|0.6 %
|0.8 %
|0.2
|0.4 %
|0.2
|19.
|NPO Sterren NL
|0.5 %
|0.6 %
|0.1
|%
|20.
|Qmusic Limburg
|0.4 %
|0.7 %
|0.3
|0.5 %
|0.1
|21.
|Sky Radio extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.4 %
|=
|22.
|Radio Noordzee
|0.4 %
|0.4 %
|=
|%
|23.
|KINK
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.5 %
|0.1
|24.
|Radio 538 extra*
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|0.4 %
|0.1
|25.
|NPO Soul & Jazz
|0.2 %
|0.4 %
|0.2
|%
|26.
|JOE Non Stop
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|27.
|Sublime
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.3 %
|0.1
|28.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|29.
|Grand Prix Radio
|0.1 %
|%
|%
|30.
|NPO Campus Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|31.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.2 %
|0.1
|32.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|33.
|Veronica extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.0 %
|0.1
|34.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|35.
|Mediahuis Radio extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.1 %
|=
|36.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|=
|37.
|AAS Network
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, SLAM! en Sky Radio
|Dalers
|100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en Veronica extra zenders
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 52
2025
|Week 51
2025
|Week 52
2024
|01.
|NPO Radio 2
|464
|297
|167
|181
|283
|02.
|NPO Radio 5
|436
|598
|162
|149
|287
|03.
|NPO Klassiek
|329
|283
|46
|103
|226
|04.
|Radio 10
|273
|340
|67
|125
|148
|05.
|NPO Radio 1
|263
|294
|31
|95
|168
|06.
|Qmusic
|204
|252
|48
|75
|129
|07.
|Radio Veronica
|192
|210
|18
|85
|107
|08.
|NPO 3FM
|181
|175
|6
|100
|81
|09.
|Sky Radio
|175
|152
|23
|79
|96
|10.
|NPO Sterren NL
|170
|169
|1
|11.
|KINK
|170
|185
|15
|104
|66
|12.
|Radio 538
|156
|189
|33
|71
|85
|13.
|SLAM!
|152
|120
|32
|72
|80
|14.
|NPO Soul & Jazz
|150
|181
|31
|15.
|E Power
|141
|131
|10
|61
|80
|16.
|JOE
|120
|132
|12
|68
|52
|17.
|RPO Radio
|108
|125
|17
|53
|55
|18.
|Radio Noordzee
|100
|53
|47
|19.
|Radio 10 extra*
|95
|130
|35
|58
|37
|20.
|Grand Prix Radio
|94
|21.
|100% NL
|87
|122
|35
|62
|25
|22.
|Qmusic Limburg
|77
|101
|24
|41
|36
|23.
|Sublime
|73
|101
|28
|106
|33
|24.
|BNR Nieuwsradio
|72
|78
|6
|42
|30
|25.
|Sky Radio extra*
|60
|56
|4
|20
|40
|26.
|NPO Campus Radio
|49
|132
|83
|27.
|Qmusic extra*
|48
|60
|12
|43
|5
|28.
|JOE Non Stop
|47
|51
|4
|29.
|Veronica extra*
|42
|66
|24
|12
|30
|30.
|Radio 8FM
|39
|39
|=
|31.
|Radio 538 extra*
|38
|37
|1
|50
|12
|32.
|KINK extra*
|30
|50
|20
|8
|22
|33.
|4EVER49 Radio
|27
|24
|3
|34.
|100%NL extra*
|24
|38
|14
|72
|48
|35.
|SLAM! extra*
|23
|28
|5
|13
|10
|36.
|Mediahuis Radio extra*
|22
|10
|12
|18
|4
|37.
|AAS Network
|6
|9
|3
|8
|2
|Stijgers
|4EVER49 Radio, E Power, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Gelijk
|Radio 8FM
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 52
2025
|Week 51
2025
|Week 52
2024
|01.
|NPO Radio 2
|6.315.790
|3.009.031
|3.306.759
|6.247.673
|68.117
|02.
|Sky Radio
|6.134.130
|5.723.652
|410.478
|5.747.183
|386.947
|03.
|RPO Radio
|4.111.886
|3.693.273
|418.613
|3.361.082
|750.804
|04.
|Qmusic
|4.042.463
|4.679.291
|636.828
|3.651.255
|391.208
|05.
|Radio 10
|2.923.919
|3.429.308
|505.389
|2.953.423
|29.504
|06.
|Radio 538
|2.741.308
|3.344.766
|603.458
|2.674.199
|67.109
|07.
|NPO 3FM
|2.603.951
|1.772.955
|830.996
|1.425.568
|1.178.383
|08.
|JOE
|2.268.348
|2.360.600
|92.252
|1.951.882
|316.466
|09.
|100% NL
|1.978.486
|1.541.445
|437.041
|1.639.688
|338.798
|10.
|NPO Radio 1
|1.850.737
|2.030.288
|179.551
|1.615.173
|235.564
|11.
|E Power
|1.678.354
|1.729.931
|51.577
|1.735.239
|56.885
|12.
|Qmusic extra*
|1.172.007
|1.345.803
|173.796
|940.682
|231.325
|13.
|NPO Radio 5
|1.128.084
|1.137.134
|9.050
|1.058.511
|69.573
|14.
|Radio Veronica
|1.112.706
|1.442.346
|329.640
|866.723
|245.983
|15.
|Radio 10 extra*
|845.790
|1.118.765
|272.975
|747.435
|98.355
|16.
|BNR Nieuwsradio
|756.208
|842.637
|86.429
|458.895
|297.313
|17.
|Radio 538 extra*
|719.371
|871.033
|151.662
|463.603
|255.768
|18.
|Sky Radio extra*
|675.818
|691.356
|15.538
|1.523.317
|847.499
|19.
|SLAM!
|558.386
|612.048
|53.662
|588.562
|30.176
|20.
|NPO Klassiek
|549.678
|554.732
|5.054
|441.168
|108.510
|21.
|Qmusic Limburg
|548.215
|601.822
|53.607
|614.669
|66.454
|22.
|AAS Network
|491.463
|584.238
|92.775
|542.825
|51.362
|23.
|JOE Non Stop
|478.092
|347.044
|131.048
|24.
|Radio Noordzee
|406.799
|612.010
|205.211
|25.
|Radio 8FM
|299.415
|246.181
|53.234
|26.
|Mediahuis Radio extra*
|298.718
|289.115
|9.603
|351.939
|53.221
|27.
|4EVER49 Radio
|294.197
|286.169
|8.028
|28.
|NPO Sterren NL
|278.303
|318.119
|39.816
|29.
|SLAM! extra*
|273.527
|362.698
|89.171
|227.871
|45.656
|30.
|Sublime
|254.665
|163.514
|91.151
|148.729
|105.936
|31.
|Veronica extra*
|215.909
|281.949
|66.040
|145.875
|70.034
|32.
|100%NL extra*
|202.673
|146.861
|55.812
|181.546
|21.127
|33.
|KINK
|199.772
|203.542
|3.770
|233.220
|33.448
|34.
|NPO Soul & Jazz
|158.356
|192.104
|33.748
|35.
|KINK extra*
|118.711
|127.491
|8.780
|74.141
|44.570
|36.
|NPO Campus Radio
|101.256
|97.931
|3.325
|37.
|Grand Prix Radio
|59.275
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, RPO Radio, Radio 8FM, Sky Radio en Sublime
|Dalers
|AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak