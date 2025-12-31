NPO Radio 2 schiet omhoog in de luistercijfers, naar een marktaandeel van maar liefst 30 procent. Dat is een stijging van ruim 20 procentpunt, te danken aan de Top 2000 die in week 52 begon. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 52.

Sky Radio profiteert van de kerstmuziek en volgt als tweede in de luistercijfers, met een marktaandeel van 11,1 procent. NPO 3FM ziet dankzij het Glazen Huis het marktaandeel stijgen naar 4,9 procent. De actie eindigde op 24 december.

Radio 10 en Qmusic zakken terug, beide met ongeveer 5 procentpunt, veroorzaakt door het stoppen van de Top 4000 en de Q-Escape room. Radio 538 zakt naar de negende plaats en levert 2,8 procentpunt marktaandeel in.

StationWeek 52
2025		Week 51
2025		 Week 52
2024		 
01.NPO Radio 230.3 %10.2 % 20.136.6 % 6.3
02.Sky Radio11.1 %10.0 % 1.110.3 % 0.8
03.Qmusic8.6 %13.5 % 4.97.0 % 1.6
04.Radio 108.3 %13.3 % 58.7 % 0.4
05.NPO Radio 55.1 %7.8 % 2.74.3 % 0.8
06.NPO Radio 15.0 %6.8 % 1.85.2 % 0.2
07.NPO 3FM4.9 %3.5 % 1.42.9 % 2
08.RPO Radio4.6 %5.3 % 0.74.0 % 0.6
09.Radio 5384.4 %7.2 % 2.84.4 %=
10.JOE2.8 %3.6 % 0.82.8 %=
11.E Power2.5 %2.6 % 0.12.0 % 0.5
12.Radio Veronica2.2 %3.5 % 1.31.5 % 0.7
13.NPO Klassiek1.9 %1.8 % 0.11.3 % 0.6
14.100% NL1.8 %2.2 % 0.42.1 % 0.3
15.SLAM!0.9 %0.8 % 0.11.0 % 0.1
16.Radio 10 extra*0.8 %1.7 % 0.90.7 % 0.1
17.Qmusic extra*0.6 %0.9 % 0.30.6 %=
18.BNR Nieuwsradio0.6 %0.8 % 0.20.4 % 0.2
19.NPO Sterren NL0.5 %0.6 % 0.1 %
20.Qmusic Limburg0.4 %0.7 % 0.30.5 % 0.1
21.Sky Radio extra*0.4 %0.4 %=0.4 %=
22.Radio Noordzee0.4 %0.4 %= %
23.KINK0.4 %0.4 %=0.5 % 0.1
24.Radio 538 extra*0.3 %0.4 % 0.10.4 % 0.1
25.NPO Soul & Jazz0.2 %0.4 % 0.2 %
26.JOE Non Stop0.2 %0.2 %= %
27.Sublime0.2 %0.2 %=0.3 % 0.1
28.SLAM! extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
29.Grand Prix Radio0.1 % % %
30.NPO Campus Radio0.1 %0.1 %= %
31.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.2 % 0.1
32.Radio 8FM0.1 %0.1 %= %
33.Veronica extra*0.1 %0.2 % 0.10.0 % 0.1
34.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
35.Mediahuis Radio extra*0.1 %0.0 % 0.10.1 %=
36.KINK extra*0.0 %0.1 % 0.10.0 %=
37.AAS Network0.0 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, SLAM! en Sky Radio
Dalers100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en Veronica extra zenders
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime

StationWeek 52
2025		Week 51
2025		 Week 52
2024		 
01.NPO Radio 2464297 167181 283
02.NPO Radio 5436598 162149 287
03.NPO Klassiek329283 46103 226
04.Radio 10273340 67125 148
05.NPO Radio 1263294 3195 168
06.Qmusic204252 4875 129
07.Radio Veronica192210 1885 107
08.NPO 3FM181175 6100 81
09.Sky Radio175152 2379 96
10.NPO Sterren NL170169 1
11.KINK170185 15104 66
12.Radio 538156189 3371 85
13.SLAM!152120 3272 80
14.NPO Soul & Jazz150181 31
15.E Power141131 1061 80
16.JOE120132 1268 52
17.RPO Radio108125 1753 55
18.Radio Noordzee10053 47
19.Radio 10 extra*95130 3558 37
20.Grand Prix Radio94
21.100% NL87122 3562 25
22.Qmusic Limburg77101 2441 36
23.Sublime73101 28106 33
24.BNR Nieuwsradio7278 642 30
25.Sky Radio extra*6056 420 40
26.NPO Campus Radio49132 83
27.Qmusic extra*4860 1243 5
28.JOE Non Stop4751 4
29.Veronica extra*4266 2412 30
30.Radio 8FM3939=
31.Radio 538 extra*3837 150 12
32.KINK extra*3050 208 22
33.4EVER49 Radio2724 3
34.100%NL extra*2438 1472 48
35.SLAM! extra*2328 513 10
36.Mediahuis Radio extra*2210 1218 4
37.AAS Network69 38 2
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 4EVER49 Radio, E Power, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
GelijkRadio 8FM

StationWeek 52
2025		Week 51
2025		 Week 52
2024		 
01.NPO Radio 26.315.7903.009.031 3.306.7596.247.673 68.117
02.Sky Radio6.134.1305.723.652 410.4785.747.183 386.947
03.RPO Radio4.111.8863.693.273 418.6133.361.082 750.804
04.Qmusic4.042.4634.679.291 636.8283.651.255 391.208
05.Radio 102.923.9193.429.308 505.3892.953.423 29.504
06.Radio 5382.741.3083.344.766 603.4582.674.199 67.109
07.NPO 3FM2.603.9511.772.955 830.9961.425.568 1.178.383
08.JOE2.268.3482.360.600 92.2521.951.882 316.466
09.100% NL1.978.4861.541.445 437.0411.639.688 338.798
10.NPO Radio 11.850.7372.030.288 179.5511.615.173 235.564
11.E Power1.678.3541.729.931 51.5771.735.239 56.885
12.Qmusic extra*1.172.0071.345.803 173.796940.682 231.325
13.NPO Radio 51.128.0841.137.134 9.0501.058.511 69.573
14.Radio Veronica1.112.7061.442.346 329.640866.723 245.983
15.Radio 10 extra*845.7901.118.765 272.975747.435 98.355
16.BNR Nieuwsradio756.208842.637 86.429458.895 297.313
17.Radio 538 extra*719.371871.033 151.662463.603 255.768
18.Sky Radio extra*675.818691.356 15.5381.523.317 847.499
19.SLAM!558.386612.048 53.662588.562 30.176
20.NPO Klassiek549.678554.732 5.054441.168 108.510
21.Qmusic Limburg548.215601.822 53.607614.669 66.454
22.AAS Network491.463584.238 92.775542.825 51.362
23.JOE Non Stop478.092347.044 131.048
24.Radio Noordzee406.799612.010 205.211
25.Radio 8FM299.415246.181 53.234
26.Mediahuis Radio extra*298.718289.115 9.603351.939 53.221
27.4EVER49 Radio294.197286.169 8.028
28.NPO Sterren NL278.303318.119 39.816
29.SLAM! extra*273.527362.698 89.171227.871 45.656
30.Sublime254.665163.514 91.151148.729 105.936
31.Veronica extra*215.909281.949 66.040145.875 70.034
32.100%NL extra*202.673146.861 55.812181.546 21.127
33.KINK199.772203.542 3.770233.220 33.448
34.NPO Soul & Jazz158.356192.104 33.748
35.KINK extra*118.711127.491 8.78074.141 44.570
36.NPO Campus Radio101.25697.931 3.325
37.Grand Prix Radio59.275
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, RPO Radio, Radio 8FM, Sky Radio en Sublime
DalersAAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders

