Qmusic is de nieuwe marktleider en stoot Radio 10 van de troon als marktleider. Op het station was tot gisteren de Q-Escape Room te horen en dat bezorgt het station hoge luistercijfers: +2,9 procentpunt. Radio 10 volgt als tweede, dankzij de Top 4000 die het station nog tot vanavond uitzendt. Dat blijkt uit de luistercijfers over week 51.

NPO Radio 2 levert met 1,1 procentpunt fors in. Sky Radio krijgt er juist iets bij, dankzij de kerstmuziek die op het station te horen is, zo blijkt uit de luistercijfers van het NMO. NPO 3FM krijgt er door 3FM Serious Request 1.6 procentpunt marktaandeel bij en klimt van 1.9 naar 3.5 procent marktaandeel.

StationWeek 51
2025		Week 50
2025		 Week 51
2024		 
01.Qmusic13.5 %10.6 % 2.910.9 % 2.6
02.Radio 1013.3 %13.1 % 0.216.6 % 3.3
03.NPO Radio 210.2 %11.3 % 1.110.4 % 0.2
04.Sky Radio10.0 %9.8 % 0.210.5 % 0.5
05.NPO Radio 57.8 %7.9 % 0.16.6 % 1.2
06.Radio 5387.2 %7.7 % 0.57.1 % 0.1
07.NPO Radio 16.8 %7.5 % 0.76.9 % 0.1
08.RPO Radio5.3 %5.2 % 0.14.7 % 0.6
09.JOE3.6 %4.3 % 0.73.8 % 0.2
10.NPO 3FM3.5 %1.9 % 1.64.5 % 1
11.Radio Veronica3.5 %4.0 % 0.52.4 % 1.1
12.E Power2.6 %2.9 % 0.32.7 % 0.1
13.100% NL2.2 %2.5 % 0.32.8 % 0.6
14.NPO Klassiek1.8 %1.7 % 0.11.6 % 0.2
15.Radio 10 extra*1.7 %1.9 % 0.21.2 % 0.5
16.Qmusic extra*0.9 %1.0 % 0.10.7 % 0.2
17.SLAM!0.8 %0.7 % 0.11.2 % 0.4
18.BNR Nieuwsradio0.8 %0.8 %=0.7 % 0.1
19.Qmusic Limburg0.7 %0.6 % 0.10.7 %=
20.NPO Sterren NL0.6 %0.9 % 0.3 %
21.Sky Radio extra*0.4 %0.6 % 0.20.5 % 0.1
22.KINK0.4 %0.4 %=0.7 % 0.3
23.NPO Soul & Jazz0.4 %0.3 % 0.1 %
24.Radio Noordzee0.4 %0.3 % 0.1 %
25.Radio 538 extra*0.4 %0.5 % 0.10.5 % 0.1
26.Veronica extra*0.2 %0.3 % 0.10.0 % 0.2
27.JOE Non Stop0.2 %0.3 % 0.1 %
28.Sublime0.2 %0.2 %=0.4 % 0.2
29.NPO Campus Radio0.1 %0.1 %= %
30.SLAM! extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
31.Radio 8FM0.1 %0.1 %= %
32.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
33.KINK extra*0.1 %0.0 % 0.10.0 % 0.1
34.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
35.Decibel0.1 % %0.2 % 0.1
36.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
37.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio Noordzee, SLAM! en Sky Radio
Dalers100% NL, E Power, JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, Radio 8FM, SLAM! extra zenders en Sublime

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 51
2025		Week 50
2025		 Week 51
2024		 
01.NPO Radio 5598576 22166 432
02.Radio 10340355 15140 200
03.NPO Radio 2297315 18116 181
04.NPO Radio 1294278 1695 199
05.NPO Klassiek283247 36103 180
06.Qmusic252198 5484 168
07.Radio Veronica210231 2195 115
08.Radio 538189196 780 109
09.KINK185138 47105 80
10.NPO Soul & Jazz181129 52
11.NPO 3FM175139 36111 64
12.NPO Sterren NL169242 73
13.Sky Radio152153 168 84
14.JOE132134 267 65
15.NPO Campus Radio13286 46
16.E Power131131=63 68
17.Radio 10 extra*130132 269 61
18.RPO Radio125124 163 62
19.100% NL122117 570 52
20.SLAM!12098 2278 42
21.Sublime10173 2887 14
22.Qmusic Limburg10188 1349 52
23.BNR Nieuwsradio7872 653 25
24.Veronica extra*6672 615 51
25.Qmusic extra*6061 140 20
26.Sky Radio extra*5656=21 35
27.Radio Noordzee5391 38
28.JOE Non Stop5154 3
29.Decibel5182 31
30.KINK extra*5029 218 42
31.Radio 8FM3954 15
32.100%NL extra*3822 1634 4
33.Radio 538 extra*3760 2349 12
34.SLAM! extra*2824 418 10
35.4EVER49 Radio2427 3
36.Mediahuis Radio extra*104 621 11
37.AAS Network915 614 5
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sublime
Dalers4EVER49 Radio, AAS Network, JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio en Veronica extra zenders
GelijkE Power en Sky Radio extra zenders

StationWeek 51
2025		Week 50
2025		 Week 51
2024		 
01.Sky Radio5.723.6525.340.840 382.8125.733.772 10.120
02.Qmusic4.679.2914.436.574 242.7174.315.349 363.942
03.RPO Radio3.693.2733.525.856 167.4172.923.652 769.621
04.Radio 103.429.3083.062.827 366.4813.440.806 11.498
05.Radio 5383.344.7663.246.316 98.4503.228.380 116.386
06.NPO Radio 23.009.0312.974.544 34.4872.686.084 322.947
07.JOE2.360.6002.635.293 274.6932.321.739 38.861
08.NPO Radio 12.030.2882.253.876 223.5881.936.618 93.670
09.NPO 3FM1.772.9551.157.950 615.0051.625.400 147.555
10.E Power1.729.9311.837.168 107.2371.922.466 192.535
11.100% NL1.541.4451.783.995 242.5501.562.688 21.243
12.Radio Veronica1.442.3461.429.200 13.1461.041.778 400.568
13.Qmusic extra*1.345.8031.403.815 58.0121.055.675 290.128
14.NPO Radio 51.137.1341.143.347 6.2131.095.649 41.485
15.Radio 10 extra*1.118.7651.216.649 97.884910.476 208.289
16.Radio 538 extra*871.033752.144 118.889609.803 261.230
17.BNR Nieuwsradio842.637893.221 50.584492.691 349.946
18.Sky Radio extra*691.356825.045 133.6891.402.208 710.852
19.SLAM!612.048626.315 14.267581.716 30.332
20.Radio Noordzee612.010285.827 326.183
21.Qmusic Limburg601.822576.582 25.240614.576 12.754
22.AAS Network584.238570.042 14.196484.076 100.162
23.NPO Klassiek554.732562.643 7.911489.742 64.990
24.SLAM! extra*362.698218.099 144.599143.169 219.529
25.JOE Non Stop347.044425.400 78.356
26.NPO Sterren NL318.119306.326 11.793
27.Mediahuis Radio extra*289.115272.820 16.295359.121 70.006
28.4EVER49 Radio286.169350.156 63.987
29.Veronica extra*281.949361.747 79.798166.315 115.634
30.Radio 8FM246.181225.888 20.293
31.KINK203.542225.641 22.099283.207 79.665
32.NPO Soul & Jazz192.104207.988 15.884
33.Sublime163.514231.905 68.391211.763 48.249
34.100%NL extra*146.861233.640 86.77996.630 50.231
35.KINK extra*127.491131.357 3.866113.144 14.347
36.Decibel107.859 93.277 14.582
37.NPO Campus Radio97.931133.726 35.795
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers AAS Network, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Foto: RadioFreak

