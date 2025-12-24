Qmusic is de nieuwe marktleider en stoot Radio 10 van de troon als marktleider. Op het station was tot gisteren de Q-Escape Room te horen en dat bezorgt het station hoge luistercijfers: +2,9 procentpunt. Radio 10 volgt als tweede, dankzij de Top 4000 die het station nog tot vanavond uitzendt. Dat blijkt uit de luistercijfers over week 51.
NPO Radio 2 levert met 1,1 procentpunt fors in. Sky Radio krijgt er juist iets bij, dankzij de kerstmuziek die op het station te horen is, zo blijkt uit de luistercijfers van het NMO. NPO 3FM krijgt er door 3FM Serious Request 1.6 procentpunt marktaandeel bij en klimt van 1.9 naar 3.5 procent marktaandeel.
|Station
|Week 51
2025
|Week 50
2025
|Week 51
2024
|01.
|Qmusic
|13.5 %
|10.6 %
|2.9
|10.9 %
|2.6
|02.
|Radio 10
|13.3 %
|13.1 %
|0.2
|16.6 %
|3.3
|03.
|NPO Radio 2
|10.2 %
|11.3 %
|1.1
|10.4 %
|0.2
|04.
|Sky Radio
|10.0 %
|9.8 %
|0.2
|10.5 %
|0.5
|05.
|NPO Radio 5
|7.8 %
|7.9 %
|0.1
|6.6 %
|1.2
|06.
|Radio 538
|7.2 %
|7.7 %
|0.5
|7.1 %
|0.1
|07.
|NPO Radio 1
|6.8 %
|7.5 %
|0.7
|6.9 %
|0.1
|08.
|RPO Radio
|5.3 %
|5.2 %
|0.1
|4.7 %
|0.6
|09.
|JOE
|3.6 %
|4.3 %
|0.7
|3.8 %
|0.2
|10.
|NPO 3FM
|3.5 %
|1.9 %
|1.6
|4.5 %
|1
|11.
|Radio Veronica
|3.5 %
|4.0 %
|0.5
|2.4 %
|1.1
|12.
|E Power
|2.6 %
|2.9 %
|0.3
|2.7 %
|0.1
|13.
|100% NL
|2.2 %
|2.5 %
|0.3
|2.8 %
|0.6
|14.
|NPO Klassiek
|1.8 %
|1.7 %
|0.1
|1.6 %
|0.2
|15.
|Radio 10 extra*
|1.7 %
|1.9 %
|0.2
|1.2 %
|0.5
|16.
|Qmusic extra*
|0.9 %
|1.0 %
|0.1
|0.7 %
|0.2
|17.
|SLAM!
|0.8 %
|0.7 %
|0.1
|1.2 %
|0.4
|18.
|BNR Nieuwsradio
|0.8 %
|0.8 %
|=
|0.7 %
|0.1
|19.
|Qmusic Limburg
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.7 %
|=
|20.
|NPO Sterren NL
|0.6 %
|0.9 %
|0.3
|%
|21.
|Sky Radio extra*
|0.4 %
|0.6 %
|0.2
|0.5 %
|0.1
|22.
|KINK
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.7 %
|0.3
|23.
|NPO Soul & Jazz
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|%
|24.
|Radio Noordzee
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|%
|25.
|Radio 538 extra*
|0.4 %
|0.5 %
|0.1
|0.5 %
|0.1
|26.
|Veronica extra*
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.0 %
|0.2
|27.
|JOE Non Stop
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|%
|28.
|Sublime
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.4 %
|0.2
|29.
|NPO Campus Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|30.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|31.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|32.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|33.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.0 %
|0.1
|34.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|35.
|Decibel
|0.1 %
|%
|0.2 %
|0.1
|36.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio Noordzee, SLAM! en Sky Radio
|Dalers
|100% NL, E Power, JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, Radio 8FM, SLAM! extra zenders en Sublime
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 51
2025
|Week 50
2025
|Week 51
2024
|01.
|NPO Radio 5
|598
|576
|22
|166
|432
|02.
|Radio 10
|340
|355
|15
|140
|200
|03.
|NPO Radio 2
|297
|315
|18
|116
|181
|04.
|NPO Radio 1
|294
|278
|16
|95
|199
|05.
|NPO Klassiek
|283
|247
|36
|103
|180
|06.
|Qmusic
|252
|198
|54
|84
|168
|07.
|Radio Veronica
|210
|231
|21
|95
|115
|08.
|Radio 538
|189
|196
|7
|80
|109
|09.
|KINK
|185
|138
|47
|105
|80
|10.
|NPO Soul & Jazz
|181
|129
|52
|11.
|NPO 3FM
|175
|139
|36
|111
|64
|12.
|NPO Sterren NL
|169
|242
|73
|13.
|Sky Radio
|152
|153
|1
|68
|84
|14.
|JOE
|132
|134
|2
|67
|65
|15.
|NPO Campus Radio
|132
|86
|46
|16.
|E Power
|131
|131
|=
|63
|68
|17.
|Radio 10 extra*
|130
|132
|2
|69
|61
|18.
|RPO Radio
|125
|124
|1
|63
|62
|19.
|100% NL
|122
|117
|5
|70
|52
|20.
|SLAM!
|120
|98
|22
|78
|42
|21.
|Sublime
|101
|73
|28
|87
|14
|22.
|Qmusic Limburg
|101
|88
|13
|49
|52
|23.
|BNR Nieuwsradio
|78
|72
|6
|53
|25
|24.
|Veronica extra*
|66
|72
|6
|15
|51
|25.
|Qmusic extra*
|60
|61
|1
|40
|20
|26.
|Sky Radio extra*
|56
|56
|=
|21
|35
|27.
|Radio Noordzee
|53
|91
|38
|28.
|JOE Non Stop
|51
|54
|3
|29.
|Decibel
|51
|82
|31
|30.
|KINK extra*
|50
|29
|21
|8
|42
|31.
|Radio 8FM
|39
|54
|15
|32.
|100%NL extra*
|38
|22
|16
|34
|4
|33.
|Radio 538 extra*
|37
|60
|23
|49
|12
|34.
|SLAM! extra*
|28
|24
|4
|18
|10
|35.
|4EVER49 Radio
|24
|27
|3
|36.
|Mediahuis Radio extra*
|10
|4
|6
|21
|11
|37.
|AAS Network
|9
|15
|6
|14
|5
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sublime
|Dalers
|4EVER49 Radio, AAS Network, JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio en Veronica extra zenders
|Gelijk
|E Power en Sky Radio extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 51
2025
|Week 50
2025
|Week 51
2024
|01.
|Sky Radio
|5.723.652
|5.340.840
|382.812
|5.733.772
|10.120
|02.
|Qmusic
|4.679.291
|4.436.574
|242.717
|4.315.349
|363.942
|03.
|RPO Radio
|3.693.273
|3.525.856
|167.417
|2.923.652
|769.621
|04.
|Radio 10
|3.429.308
|3.062.827
|366.481
|3.440.806
|11.498
|05.
|Radio 538
|3.344.766
|3.246.316
|98.450
|3.228.380
|116.386
|06.
|NPO Radio 2
|3.009.031
|2.974.544
|34.487
|2.686.084
|322.947
|07.
|JOE
|2.360.600
|2.635.293
|274.693
|2.321.739
|38.861
|08.
|NPO Radio 1
|2.030.288
|2.253.876
|223.588
|1.936.618
|93.670
|09.
|NPO 3FM
|1.772.955
|1.157.950
|615.005
|1.625.400
|147.555
|10.
|E Power
|1.729.931
|1.837.168
|107.237
|1.922.466
|192.535
|11.
|100% NL
|1.541.445
|1.783.995
|242.550
|1.562.688
|21.243
|12.
|Radio Veronica
|1.442.346
|1.429.200
|13.146
|1.041.778
|400.568
|13.
|Qmusic extra*
|1.345.803
|1.403.815
|58.012
|1.055.675
|290.128
|14.
|NPO Radio 5
|1.137.134
|1.143.347
|6.213
|1.095.649
|41.485
|15.
|Radio 10 extra*
|1.118.765
|1.216.649
|97.884
|910.476
|208.289
|16.
|Radio 538 extra*
|871.033
|752.144
|118.889
|609.803
|261.230
|17.
|BNR Nieuwsradio
|842.637
|893.221
|50.584
|492.691
|349.946
|18.
|Sky Radio extra*
|691.356
|825.045
|133.689
|1.402.208
|710.852
|19.
|SLAM!
|612.048
|626.315
|14.267
|581.716
|30.332
|20.
|Radio Noordzee
|612.010
|285.827
|326.183
|21.
|Qmusic Limburg
|601.822
|576.582
|25.240
|614.576
|12.754
|22.
|AAS Network
|584.238
|570.042
|14.196
|484.076
|100.162
|23.
|NPO Klassiek
|554.732
|562.643
|7.911
|489.742
|64.990
|24.
|SLAM! extra*
|362.698
|218.099
|144.599
|143.169
|219.529
|25.
|JOE Non Stop
|347.044
|425.400
|78.356
|26.
|NPO Sterren NL
|318.119
|306.326
|11.793
|27.
|Mediahuis Radio extra*
|289.115
|272.820
|16.295
|359.121
|70.006
|28.
|4EVER49 Radio
|286.169
|350.156
|63.987
|29.
|Veronica extra*
|281.949
|361.747
|79.798
|166.315
|115.634
|30.
|Radio 8FM
|246.181
|225.888
|20.293
|31.
|KINK
|203.542
|225.641
|22.099
|283.207
|79.665
|32.
|NPO Soul & Jazz
|192.104
|207.988
|15.884
|33.
|Sublime
|163.514
|231.905
|68.391
|211.763
|48.249
|34.
|100%NL extra*
|146.861
|233.640
|86.779
|96.630
|50.231
|35.
|KINK extra*
|127.491
|131.357
|3.866
|113.144
|14.347
|36.
|Decibel
|107.859
|93.277
|14.582
|37.
|NPO Campus Radio
|97.931
|133.726
|35.795
|Stijgers
|AAS Network, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
