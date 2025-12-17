Radio 10 stoot NPO Radio 2 van de troon en is de nieuwe marktleider. Op Radio 10 is al een aantal weken de Top 4000 te horen en dat bezorgt het station hoge luistercijfers, zo blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 50.

Vorige week was Radio 10 naar plek twee gestegen, nu is het station de nieuwe marktleider. In een week tijd kreeg de zender er 2,2 procentpunt bij. Ook Sky Radio doet met de kerstmuziek goede zaken en stijgt met 1,7 procentpunt. De zender heeft het hoogste weekbereik en bereikt nu 5,3 miljoen luisteraars.

JOE en NPO Radio 5 leveren het meeste in: beide zenders zien hun marktaandeel zakken met 0,6 procentpunt.

StationWeek 50
2025		Week 49
2025		 Week 50
2024		 
01.Radio 1013.1 %10.9 % 2.214.8 % 1.7
02.NPO Radio 211.3 %11.5 % 0.211.6 % 0.3
03.Qmusic10.6 %10.9 % 0.310.0 % 0.6
04.Sky Radio9.8 %8.1 % 1.79.9 % 0.1
05.NPO Radio 57.9 %8.5 % 0.67.3 % 0.6
06.Radio 5387.7 %7.7 %=7.6 % 0.1
07.NPO Radio 17.5 %8.0 % 0.57.6 % 0.1
08.RPO Radio5.2 %4.9 % 0.35.3 % 0.1
09.JOE4.3 %4.9 % 0.63.8 % 0.5
10.Radio Veronica4.0 %4.1 % 0.13.1 % 0.9
11.E Power2.9 %3.2 % 0.32.6 % 0.3
12.100% NL2.5 %2.7 % 0.23.2 % 0.7
13.Radio 10 extra*1.9 %1.9 %=1.3 % 0.6
14.NPO 3FM1.9 %2.1 % 0.22.1 % 0.2
15.NPO Klassiek1.7 %1.9 % 0.21.8 % 0.1
16.Qmusic extra*1.0 %1.0 %=1.0 %=
17.NPO Sterren NL0.9 %0.9 %= %
18.BNR Nieuwsradio0.8 %0.9 % 0.10.6 % 0.2
19.SLAM!0.7 %1.0 % 0.31.0 % 0.3
20.Qmusic Limburg0.6 %0.4 % 0.20.7 % 0.1
21.Sky Radio extra*0.6 %0.6 %=0.5 % 0.1
22.Radio 538 extra*0.5 %0.7 % 0.20.5 %=
23.KINK0.4 %0.4 %=0.7 % 0.3
24.NPO Soul & Jazz0.3 %0.4 % 0.1 %
25.Radio Noordzee0.3 %0.3 %= %
26.Veronica extra*0.3 %0.3 %=0.0 % 0.3
27.JOE Non Stop0.3 %0.2 % 0.1 %
28.Sublime0.2 %0.2 %=0.4 % 0.2
29.Radio 8FM0.1 %0.1 %= %
30.NPO Campus Radio0.1 %0.2 % 0.1 %
31.4EVER49 Radio0.1 %0.2 % 0.1 %
32.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
33.Grand Prix Radio0.1 %0.5 % 0.4 %
34.SLAM! extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
35.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
36.KINK extra*0.0 %0.1 % 0.10.0 %=
37.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers JOE Non Stop, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 en Sky Radio
Dalers100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, Grand Prix Radio, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en SLAM!
Gelijk100%NL extra zenders, AAS Network, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 50
2025		Week 49
2025		 Week 50
2024		 
01.NPO Radio 5576565 11174 402
02.Radio 10355310 45137 218
03.NPO Radio 2315300 15114 201
04.NPO Radio 1278315 3793 185
05.NPO Klassiek247315 68103 144
06.NPO Sterren NL242237 5
07.Radio Veronica231261 3095 136
08.Qmusic198205 776 122
09.Radio 538196196=75 121
10.Sky Radio153153=68 85
11.NPO 3FM139146 771 68
12.KINK138147 9106 32
13.JOE134156 2268 66
14.Radio 10 extra*132133 172 60
15.E Power131158 2763 68
16.NPO Soul & Jazz129154 25
17.RPO Radio124126 265 59
18.100% NL117133 1668 49
19.SLAM!98136 3856 42
20.Radio Noordzee9179 12
21.Qmusic Limburg8872 1653 35
22.NPO Campus Radio86116 30
23.Sublime7365 879 6
24.Veronica extra*7256 1620 52
25.BNR Nieuwsradio7286 1443 29
26.Qmusic extra*6169 849 12
27.Grand Prix Radio6198 37
28.Radio 538 extra*6069 949 11
29.Sky Radio extra*5662 620 36
30.JOE Non Stop5455 1
31.Radio 8FM5446 8
32.KINK extra*2932 317 12
33.4EVER49 Radio2762 35
34.SLAM! extra*2455 3115 9
35.100%NL extra*2252 3016 6
36.AAS Network158 712 3
37.Mediahuis Radio extra*49 520 16
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers AAS Network, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 8FM, Radio Noordzee, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders
GelijkRadio 538 en Sky Radio

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 50
2025		Week 49
2025		 Week 50
2024		 
01.Sky Radio5.340.8404.391.226 949.6145.212.415 128.425
02.Qmusic4.436.5744.425.281 11.2934.147.702 288.872
03.RPO Radio3.525.8563.203.800 322.0563.049.759 476.097
04.Radio 5383.246.3163.264.632 18.3163.523.933 277.617
05.Radio 103.062.8272.926.263 136.5643.161.350 98.523
06.NPO Radio 22.974.5443.186.131 211.5872.825.057 149.487
07.JOE2.635.2932.626.870 8.4232.321.116 314.177
08.NPO Radio 12.253.8762.108.496 145.3802.021.740 232.136
09.E Power1.837.1681.669.359 167.8091.790.014 47.154
10.100% NL1.783.9951.660.377 123.6181.819.198 35.203
11.Radio Veronica1.429.2001.298.135 131.0651.259.423 169.777
12.Qmusic extra*1.403.8151.241.423 162.3921.001.900 401.915
13.Radio 10 extra*1.216.6491.206.919 9.730829.302 387.347
14.NPO 3FM1.157.9501.171.995 14.0451.149.317 8.633
15.NPO Radio 51.143.3471.248.093 104.7461.003.812 139.535
16.BNR Nieuwsradio893.221888.793 4.428501.610 391.611
17.Sky Radio extra*825.045809.748 15.2971.497.924 672.879
18.Radio 538 extra*752.144789.266 37.122591.180 160.964
19.SLAM!626.315607.037 19.278721.527 95.212
20.Qmusic Limburg576.582521.854 54.728544.534 32.048
21.AAS Network570.042881.166 311.124535.176 34.866
22.NPO Klassiek562.643502.004 60.639561.569 1.074
23.JOE Non Stop425.400344.687 80.713
24.Veronica extra*361.747401.242 39.495186.256 175.491
25.4EVER49 Radio350.156238.065 112.091
26.NPO Sterren NL306.326305.221 1.105
27.Radio Noordzee285.827277.481 8.346
28.Mediahuis Radio extra*272.820204.819 68.001343.350 70.530
29.100%NL extra*233.640206.328 27.312216.964 16.676
30.Sublime231.905285.232 53.327269.276 37.371
31.Radio 8FM225.888237.444 11.556
32.KINK225.641249.628 23.987303.106 77.465
33.SLAM! extra*218.099142.771 75.328151.206 66.893
34.NPO Soul & Jazz207.988203.924 4.064
35.NPO Campus Radio133.726130.131 3.595
36.KINK extra*131.357191.358 60.001102.999 28.358
37.Grand Prix Radio95.085463.506 368.421
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
DalersAAS Network, Grand Prix Radio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR