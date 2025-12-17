Radio 10 stoot NPO Radio 2 van de troon en is de nieuwe marktleider. Op Radio 10 is al een aantal weken de Top 4000 te horen en dat bezorgt het station hoge luistercijfers, zo blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 50.
Vorige week was Radio 10 naar plek twee gestegen, nu is het station de nieuwe marktleider. In een week tijd kreeg de zender er 2,2 procentpunt bij. Ook Sky Radio doet met de kerstmuziek goede zaken en stijgt met 1,7 procentpunt. De zender heeft het hoogste weekbereik en bereikt nu 5,3 miljoen luisteraars.
JOE en NPO Radio 5 leveren het meeste in: beide zenders zien hun marktaandeel zakken met 0,6 procentpunt.
|Station
|Week 50
2025
|Week 49
2025
|Week 50
2024
|01.
|Radio 10
|13.1 %
|10.9 %
|2.2
|14.8 %
|1.7
|02.
|NPO Radio 2
|11.3 %
|11.5 %
|0.2
|11.6 %
|0.3
|03.
|Qmusic
|10.6 %
|10.9 %
|0.3
|10.0 %
|0.6
|04.
|Sky Radio
|9.8 %
|8.1 %
|1.7
|9.9 %
|0.1
|05.
|NPO Radio 5
|7.9 %
|8.5 %
|0.6
|7.3 %
|0.6
|06.
|Radio 538
|7.7 %
|7.7 %
|=
|7.6 %
|0.1
|07.
|NPO Radio 1
|7.5 %
|8.0 %
|0.5
|7.6 %
|0.1
|08.
|RPO Radio
|5.2 %
|4.9 %
|0.3
|5.3 %
|0.1
|09.
|JOE
|4.3 %
|4.9 %
|0.6
|3.8 %
|0.5
|10.
|Radio Veronica
|4.0 %
|4.1 %
|0.1
|3.1 %
|0.9
|11.
|E Power
|2.9 %
|3.2 %
|0.3
|2.6 %
|0.3
|12.
|100% NL
|2.5 %
|2.7 %
|0.2
|3.2 %
|0.7
|13.
|Radio 10 extra*
|1.9 %
|1.9 %
|=
|1.3 %
|0.6
|14.
|NPO 3FM
|1.9 %
|2.1 %
|0.2
|2.1 %
|0.2
|15.
|NPO Klassiek
|1.7 %
|1.9 %
|0.2
|1.8 %
|0.1
|16.
|Qmusic extra*
|1.0 %
|1.0 %
|=
|1.0 %
|=
|17.
|NPO Sterren NL
|0.9 %
|0.9 %
|=
|%
|18.
|BNR Nieuwsradio
|0.8 %
|0.9 %
|0.1
|0.6 %
|0.2
|19.
|SLAM!
|0.7 %
|1.0 %
|0.3
|1.0 %
|0.3
|20.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.4 %
|0.2
|0.7 %
|0.1
|21.
|Sky Radio extra*
|0.6 %
|0.6 %
|=
|0.5 %
|0.1
|22.
|Radio 538 extra*
|0.5 %
|0.7 %
|0.2
|0.5 %
|=
|23.
|KINK
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.7 %
|0.3
|24.
|NPO Soul & Jazz
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|%
|25.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|26.
|Veronica extra*
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.0 %
|0.3
|27.
|JOE Non Stop
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|%
|28.
|Sublime
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.4 %
|0.2
|29.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|30.
|NPO Campus Radio
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|31.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|32.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|33.
|Grand Prix Radio
|0.1 %
|0.5 %
|0.4
|%
|34.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|35.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|36.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|=
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|JOE Non Stop, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 en Sky Radio
|Dalers
|100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, Grand Prix Radio, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en SLAM!
|Gelijk
|100%NL extra zenders, AAS Network, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 50
2025
|Week 49
2025
|Week 50
2024
|01.
|NPO Radio 5
|576
|565
|11
|174
|402
|02.
|Radio 10
|355
|310
|45
|137
|218
|03.
|NPO Radio 2
|315
|300
|15
|114
|201
|04.
|NPO Radio 1
|278
|315
|37
|93
|185
|05.
|NPO Klassiek
|247
|315
|68
|103
|144
|06.
|NPO Sterren NL
|242
|237
|5
|07.
|Radio Veronica
|231
|261
|30
|95
|136
|08.
|Qmusic
|198
|205
|7
|76
|122
|09.
|Radio 538
|196
|196
|=
|75
|121
|10.
|Sky Radio
|153
|153
|=
|68
|85
|11.
|NPO 3FM
|139
|146
|7
|71
|68
|12.
|KINK
|138
|147
|9
|106
|32
|13.
|JOE
|134
|156
|22
|68
|66
|14.
|Radio 10 extra*
|132
|133
|1
|72
|60
|15.
|E Power
|131
|158
|27
|63
|68
|16.
|NPO Soul & Jazz
|129
|154
|25
|17.
|RPO Radio
|124
|126
|2
|65
|59
|18.
|100% NL
|117
|133
|16
|68
|49
|19.
|SLAM!
|98
|136
|38
|56
|42
|20.
|Radio Noordzee
|91
|79
|12
|21.
|Qmusic Limburg
|88
|72
|16
|53
|35
|22.
|NPO Campus Radio
|86
|116
|30
|23.
|Sublime
|73
|65
|8
|79
|6
|24.
|Veronica extra*
|72
|56
|16
|20
|52
|25.
|BNR Nieuwsradio
|72
|86
|14
|43
|29
|26.
|Qmusic extra*
|61
|69
|8
|49
|12
|27.
|Grand Prix Radio
|61
|98
|37
|28.
|Radio 538 extra*
|60
|69
|9
|49
|11
|29.
|Sky Radio extra*
|56
|62
|6
|20
|36
|30.
|JOE Non Stop
|54
|55
|1
|31.
|Radio 8FM
|54
|46
|8
|32.
|KINK extra*
|29
|32
|3
|17
|12
|33.
|4EVER49 Radio
|27
|62
|35
|34.
|SLAM! extra*
|24
|55
|31
|15
|9
|35.
|100%NL extra*
|22
|52
|30
|16
|6
|36.
|AAS Network
|15
|8
|7
|12
|3
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|4
|9
|5
|20
|16
|Stijgers
|AAS Network, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 8FM, Radio Noordzee, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders
|Gelijk
|Radio 538 en Sky Radio
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 50
2025
|Week 49
2025
|Week 50
2024
|01.
|Sky Radio
|5.340.840
|4.391.226
|949.614
|5.212.415
|128.425
|02.
|Qmusic
|4.436.574
|4.425.281
|11.293
|4.147.702
|288.872
|03.
|RPO Radio
|3.525.856
|3.203.800
|322.056
|3.049.759
|476.097
|04.
|Radio 538
|3.246.316
|3.264.632
|18.316
|3.523.933
|277.617
|05.
|Radio 10
|3.062.827
|2.926.263
|136.564
|3.161.350
|98.523
|06.
|NPO Radio 2
|2.974.544
|3.186.131
|211.587
|2.825.057
|149.487
|07.
|JOE
|2.635.293
|2.626.870
|8.423
|2.321.116
|314.177
|08.
|NPO Radio 1
|2.253.876
|2.108.496
|145.380
|2.021.740
|232.136
|09.
|E Power
|1.837.168
|1.669.359
|167.809
|1.790.014
|47.154
|10.
|100% NL
|1.783.995
|1.660.377
|123.618
|1.819.198
|35.203
|11.
|Radio Veronica
|1.429.200
|1.298.135
|131.065
|1.259.423
|169.777
|12.
|Qmusic extra*
|1.403.815
|1.241.423
|162.392
|1.001.900
|401.915
|13.
|Radio 10 extra*
|1.216.649
|1.206.919
|9.730
|829.302
|387.347
|14.
|NPO 3FM
|1.157.950
|1.171.995
|14.045
|1.149.317
|8.633
|15.
|NPO Radio 5
|1.143.347
|1.248.093
|104.746
|1.003.812
|139.535
|16.
|BNR Nieuwsradio
|893.221
|888.793
|4.428
|501.610
|391.611
|17.
|Sky Radio extra*
|825.045
|809.748
|15.297
|1.497.924
|672.879
|18.
|Radio 538 extra*
|752.144
|789.266
|37.122
|591.180
|160.964
|19.
|SLAM!
|626.315
|607.037
|19.278
|721.527
|95.212
|20.
|Qmusic Limburg
|576.582
|521.854
|54.728
|544.534
|32.048
|21.
|AAS Network
|570.042
|881.166
|311.124
|535.176
|34.866
|22.
|NPO Klassiek
|562.643
|502.004
|60.639
|561.569
|1.074
|23.
|JOE Non Stop
|425.400
|344.687
|80.713
|24.
|Veronica extra*
|361.747
|401.242
|39.495
|186.256
|175.491
|25.
|4EVER49 Radio
|350.156
|238.065
|112.091
|26.
|NPO Sterren NL
|306.326
|305.221
|1.105
|27.
|Radio Noordzee
|285.827
|277.481
|8.346
|28.
|Mediahuis Radio extra*
|272.820
|204.819
|68.001
|343.350
|70.530
|29.
|100%NL extra*
|233.640
|206.328
|27.312
|216.964
|16.676
|30.
|Sublime
|231.905
|285.232
|53.327
|269.276
|37.371
|31.
|Radio 8FM
|225.888
|237.444
|11.556
|32.
|KINK
|225.641
|249.628
|23.987
|303.106
|77.465
|33.
|SLAM! extra*
|218.099
|142.771
|75.328
|151.206
|66.893
|34.
|NPO Soul & Jazz
|207.988
|203.924
|4.064
|35.
|NPO Campus Radio
|133.726
|130.131
|3.595
|36.
|KINK extra*
|131.357
|191.358
|60.001
|102.999
|28.358
|37.
|Grand Prix Radio
|95.085
|463.506
|368.421
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|AAS Network, Grand Prix Radio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Sublime en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak