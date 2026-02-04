Qmusic en NPO Radio 2 hadden in week 5 allebei een marktaandeel van 11,7 procent. Het marktaandeel van Qmusic bleef gelijk, terwijl Radio 2 vorige week nog op 13,1 procent stond. Qua aantal unieke luisteraars is Qmusic overigens een stuk groter dan Radio 2. Het radiostation van DPG Media had ruim 4,1 miljoen luisteraars, terwijl Radio 2 er zo’n 3,3 miljoen had.
De grootste stijger afgelopen week was JOE. Het marktaandeel van de tweede zender van DPG groeide met 0,7 procentpunt naar 6,1 procent. Het luistercijfer van Radio 10 is ondanks een kleine stijging van 5,3 naar 5,5 procent nog steeds erg laag. Het radiostation scoorde opnieuw slechter dan concurrent Radio Veronica (5,7 procent) en dus ook een stuk slechter dan JOE.
|Station
|Week 05
2026
|Week 04
2026
|Week 05
2025
|01.
|Qmusic
|11.7 %
|11.7 %
|=
|11.3 %
|0.4
|02.
|NPO Radio 2
|11.7 %
|13.1 %
|1.4
|12.9 %
|1.2
|03.
|NPO Radio 5
|8.4 %
|8.2 %
|0.2
|8.9 %
|0.5
|04.
|NPO Radio 1
|8.3 %
|8.5 %
|0.2
|8.5 %
|0.2
|05.
|Radio 538
|8.1 %
|8.0 %
|0.1
|8.7 %
|0.6
|06.
|Sky Radio
|7.6 %
|7.3 %
|0.3
|6.6 %
|1
|07.
|JOE
|6.1 %
|5.4 %
|0.7
|5.3 %
|0.8
|08.
|RPO Radio
|6.0 %
|5.9 %
|0.1
|5.3 %
|0.7
|09.
|Radio Veronica
|5.7 %
|5.5 %
|0.2
|5.4 %
|0.3
|10.
|Radio 10
|5.5 %
|5.2 %
|0.3
|7.3 %
|1.8
|11.
|100% NL
|3.1 %
|2.9 %
|0.2
|2.7 %
|0.4
|12.
|E Power
|3.0 %
|3.3 %
|0.3
|3.3 %
|0.3
|13.
|Radio 10 extra*
|2.2 %
|2.5 %
|0.3
|1.8 %
|0.4
|14.
|NPO Klassiek
|2.2 %
|1.9 %
|0.3
|1.9 %
|0.3
|15.
|NPO 3FM
|2.1 %
|1.9 %
|0.2
|2.2 %
|0.1
|16.
|Qmusic extra*
|1.0 %
|1.2 %
|0.2
|1.1 %
|0.1
|17.
|SLAM!
|0.9 %
|0.9 %
|=
|1.0 %
|0.1
|18.
|NPO Sterren NL
|0.9 %
|0.7 %
|0.2
|0.6 %
|0.3
|19.
|BNR Nieuwsradio
|0.9 %
|1.0 %
|0.1
|0.8 %
|0.1
|20.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.8 %
|0.1
|21.
|KINK
|0.7 %
|0.5 %
|0.2
|0.8 %
|0.1
|22.
|Veronica extra*
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.1 %
|0.6
|23.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.4 %
|0.1
|24.
|Qmusic Limburg
|0.4 %
|0.5 %
|0.1
|0.6 %
|0.2
|25.
|4EVER49 Radio
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.0 %
|0.3
|26.
|JOE Non Stop
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|%
|27.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|%
|28.
|Sublime
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.3 %
|0.1
|29.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.1 %
|0.1
|30.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|31.
|Grand Prix Radio
|0.1 %
|%
|%
|32.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|33.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.3 %
|0.2
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.0 %
|=
|35.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|100% NL, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio Noordzee, Radio Veronica en Sky Radio
|Dalers
|BNR Nieuwsradio, E Power, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders en Sublime
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Station
|Week 05
2026
|Week 04
2026
|Week 05
2025
|01.
|NPO Radio 5
|633
|632
|1
|188
|445
|02.
|NPO Klassiek
|356
|310
|46
|110
|246
|03.
|Radio Veronica
|319
|288
|31
|130
|189
|04.
|NPO Radio 1
|311
|345
|34
|96
|215
|05.
|NPO Radio 2
|290
|339
|49
|125
|165
|06.
|Qmusic
|229
|230
|1
|84
|145
|07.
|NPO Sterren NL
|212
|208
|4
|80
|132
|08.
|Radio 10
|210
|197
|13
|103
|107
|09.
|Radio 538
|207
|188
|19
|86
|121
|10.
|JOE
|203
|173
|30
|79
|124
|11.
|KINK
|195
|178
|17
|99
|96
|12.
|100% NL
|164
|154
|10
|63
|101
|13.
|Sky Radio
|160
|157
|3
|65
|95
|14.
|Radio 10 extra*
|151
|169
|18
|90
|61
|15.
|NPO 3FM
|143
|120
|23
|75
|68
|16.
|RPO Radio
|138
|140
|2
|65
|73
|17.
|SLAM!
|137
|118
|19
|62
|75
|18.
|E Power
|137
|156
|19
|71
|66
|19.
|Veronica extra*
|124
|162
|38
|27
|97
|20.
|Radio Noordzee
|104
|82
|22
|21.
|JOE Non Stop
|93
|100
|7
|22.
|Qmusic Limburg
|82
|102
|20
|55
|27
|23.
|4EVER49 Radio
|79
|100
|21
|7
|72
|24.
|Grand Prix Radio
|74
|25.
|Radio 538 extra*
|74
|72
|2
|58
|16
|26.
|BNR Nieuwsradio
|71
|90
|19
|45
|26
|27.
|Qmusic extra*
|64
|78
|14
|58
|6
|28.
|Radio 8FM
|62
|60
|2
|29.
|Sublime
|49
|103
|54
|77
|28
|30.
|Sky Radio extra*
|44
|50
|6
|40
|4
|31.
|SLAM! extra*
|44
|40
|4
|26
|18
|32.
|Decibel
|43
|73
|30
|41
|2
|33.
|KINK extra*
|21
|26
|5
|25
|4
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|16
|5
|11
|4
|12
|35.
|100%NL extra*
|15
|25
|10
|62
|47
|Stijgers
|100% NL, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio
|Dalers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Station
|Week 05
2026
|Week 04
2026
|Week 05
2025
|01.
|Qmusic
|4.147.242
|4.171.262
|24.020
|4.029.698
|117.544
|02.
|Sky Radio
|3.861.147
|3.792.753
|68.394
|3.546.996
|314.151
|03.
|RPO Radio
|3.542.332
|3.463.357
|78.975
|2.664.578
|877.754
|04.
|NPO Radio 2
|3.277.999
|3.157.431
|120.568
|2.800.989
|477.010
|05.
|Radio 538
|3.183.483
|3.454.993
|271.510
|3.226.478
|42.995
|06.
|JOE
|2.426.939
|2.537.741
|110.802
|2.265.336
|161.603
|07.
|NPO Radio 1
|2.178.833
|2.016.590
|162.243
|2.058.357
|120.476
|08.
|Radio 10
|2.119.776
|2.154.642
|34.866
|2.332.340
|212.564
|09.
|E Power
|1.775.438
|1.745.302
|30.136
|1.760.767
|14.671
|10.
|100% NL
|1.526.871
|1.542.621
|15.750
|1.608.923
|82.052
|11.
|Radio Veronica
|1.446.127
|1.574.161
|128.034
|1.361.163
|84.964
|12.
|Qmusic extra*
|1.229.824
|1.270.652
|40.828
|931.095
|298.729
|13.
|NPO 3FM
|1.181.005
|1.316.336
|135.331
|1.101.979
|79.026
|14.
|Radio 10 extra*
|1.173.265
|1.201.463
|28.198
|970.695
|202.570
|15.
|NPO Radio 5
|1.083.632
|1.067.918
|15.714
|1.022.490
|61.142
|16.
|BNR Nieuwsradio
|994.569
|936.805
|57.764
|589.769
|404.800
|17.
|Sky Radio extra*
|942.040
|794.641
|147.399
|578.267
|363.773
|18.
|Radio 538 extra*
|729.010
|847.003
|117.993
|736.071
|7.061
|19.
|SLAM!
|537.951
|601.866
|63.915
|623.457
|85.506
|20.
|NPO Klassiek
|495.837
|492.381
|3.456
|513.694
|17.857
|21.
|Veronica extra*
|433.768
|362.471
|71.297
|275.124
|158.644
|22.
|Qmusic Limburg
|428.454
|414.053
|14.401
|377.312
|51.142
|23.
|4EVER49 Radio
|358.729
|263.249
|95.480
|70.538
|288.191
|24.
|SLAM! extra*
|341.640
|455.166
|113.526
|177.634
|164.006
|25.
|NPO Sterren NL
|334.550
|265.809
|68.741
|299.049
|35.501
|26.
|Sublime
|324.948
|220.288
|104.660
|198.305
|126.643
|27.
|100%NL extra*
|289.460
|259.513
|29.947
|260.181
|29.279
|28.
|JOE Non Stop
|288.693
|304.526
|15.833
|29.
|KINK
|276.586
|230.615
|45.971
|347.283
|70.697
|30.
|Mediahuis Radio extra*
|258.596
|335.980
|77.384
|275.366
|16.770
|31.
|Radio 8FM
|244.300
|206.008
|38.292
|32.
|Radio Noordzee
|213.577
|230.092
|16.515
|33.
|Decibel
|115.870
|143.883
|28.013
|69.725
|46.145
|34.
|KINK extra*
|83.057
|146.530
|63.473
|136.864
|53.807
|35.
|Grand Prix Radio
|81.394
|Stijgers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 8FM, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, Decibel, JOE, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! en SLAM! extra zenders
Foto: RadioFreak