Qmusic en NPO Radio 2 hadden in week 5 allebei een marktaandeel van 11,7 procent. Het marktaandeel van Qmusic bleef gelijk, terwijl Radio 2 vorige week nog op 13,1 procent stond. Qua aantal unieke luisteraars is Qmusic overigens een stuk groter dan Radio 2. Het radiostation van DPG Media had ruim 4,1 miljoen luisteraars, terwijl Radio 2 er zo’n 3,3 miljoen had.

De grootste stijger afgelopen week was JOE. Het marktaandeel van de tweede zender van DPG groeide met 0,7 procentpunt naar 6,1 procent. Het luistercijfer van Radio 10 is ondanks een kleine stijging van 5,3 naar 5,5 procent nog steeds erg laag. Het radiostation scoorde opnieuw slechter dan concurrent Radio Veronica (5,7 procent) en dus ook een stuk slechter dan JOE.

StationWeek 05
2026		Week 04
2026		 Week 05
2025		 
01.Qmusic11.7 %11.7 %=11.3 % 0.4
02.NPO Radio 211.7 %13.1 % 1.412.9 % 1.2
03.NPO Radio 58.4 %8.2 % 0.28.9 % 0.5
04.NPO Radio 18.3 %8.5 % 0.28.5 % 0.2
05.Radio 5388.1 %8.0 % 0.18.7 % 0.6
06.Sky Radio7.6 %7.3 % 0.36.6 % 1
07.JOE6.1 %5.4 % 0.75.3 % 0.8
08.RPO Radio6.0 %5.9 % 0.15.3 % 0.7
09.Radio Veronica5.7 %5.5 % 0.25.4 % 0.3
10.Radio 105.5 %5.2 % 0.37.3 % 1.8
11.100% NL3.1 %2.9 % 0.22.7 % 0.4
12.E Power3.0 %3.3 % 0.33.3 % 0.3
13.Radio 10 extra*2.2 %2.5 % 0.31.8 % 0.4
14.NPO Klassiek2.2 %1.9 % 0.31.9 % 0.3
15.NPO 3FM2.1 %1.9 % 0.22.2 % 0.1
16.Qmusic extra*1.0 %1.2 % 0.21.1 % 0.1
17.SLAM!0.9 %0.9 %=1.0 % 0.1
18.NPO Sterren NL0.9 %0.7 % 0.20.6 % 0.3
19.BNR Nieuwsradio0.9 %1.0 % 0.10.8 % 0.1
20.Radio 538 extra*0.7 %0.7 %=0.8 % 0.1
21.KINK0.7 %0.5 % 0.20.8 % 0.1
22.Veronica extra*0.7 %0.7 %=0.1 % 0.6
23.Sky Radio extra*0.5 %0.5 %=0.4 % 0.1
24.Qmusic Limburg0.4 %0.5 % 0.10.6 % 0.2
25.4EVER49 Radio0.3 %0.3 %=0.0 % 0.3
26.JOE Non Stop0.3 %0.4 % 0.1 %
27.Radio Noordzee0.3 %0.2 % 0.1 %
28.Sublime0.2 %0.3 % 0.10.3 % 0.1
29.SLAM! extra*0.2 %0.2 %=0.1 % 0.1
30.Radio 8FM0.2 %0.2 %= %
31.Grand Prix Radio0.1 % % %
32.Decibel0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
33.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.3 % 0.2
34.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.0 %=
35.KINK extra*0.0 %0.0 %=0.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio Noordzee, Radio Veronica en Sky Radio
DalersBNR Nieuwsradio, E Power, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders en Sublime
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders

StationWeek 05
2026		Week 04
2026		 Week 05
2025		 
01.NPO Radio 5633632 1188 445
02.NPO Klassiek356310 46110 246
03.Radio Veronica319288 31130 189
04.NPO Radio 1311345 3496 215
05.NPO Radio 2290339 49125 165
06.Qmusic229230 184 145
07.NPO Sterren NL212208 480 132
08.Radio 10210197 13103 107
09.Radio 538207188 1986 121
10.JOE203173 3079 124
11.KINK195178 1799 96
12.100% NL164154 1063 101
13.Sky Radio160157 365 95
14.Radio 10 extra*151169 1890 61
15.NPO 3FM143120 2375 68
16.RPO Radio138140 265 73
17.SLAM!137118 1962 75
18.E Power137156 1971 66
19.Veronica extra*124162 3827 97
20.Radio Noordzee10482 22
21.JOE Non Stop93100 7
22.Qmusic Limburg82102 2055 27
23.4EVER49 Radio79100 217 72
24.Grand Prix Radio74
25.Radio 538 extra*7472 258 16
26.BNR Nieuwsradio7190 1945 26
27.Qmusic extra*6478 1458 6
28.Radio 8FM6260 2
29.Sublime49103 5477 28
30.Sky Radio extra*4450 640 4
31.SLAM! extra*4440 426 18
32.Decibel4373 3041 2
33.KINK extra*2126 525 4
34.Mediahuis Radio extra*165 114 12
35.100%NL extra*1525 1062 47
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio
Dalers100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

StationWeek 05
2026		Week 04
2026		 Week 05
2025		 
01.Qmusic4.147.2424.171.262 24.0204.029.698 117.544
02.Sky Radio3.861.1473.792.753 68.3943.546.996 314.151
03.RPO Radio3.542.3323.463.357 78.9752.664.578 877.754
04.NPO Radio 23.277.9993.157.431 120.5682.800.989 477.010
05.Radio 5383.183.4833.454.993 271.5103.226.478 42.995
06.JOE2.426.9392.537.741 110.8022.265.336 161.603
07.NPO Radio 12.178.8332.016.590 162.2432.058.357 120.476
08.Radio 102.119.7762.154.642 34.8662.332.340 212.564
09.E Power1.775.4381.745.302 30.1361.760.767 14.671
10.100% NL1.526.8711.542.621 15.7501.608.923 82.052
11.Radio Veronica1.446.1271.574.161 128.0341.361.163 84.964
12.Qmusic extra*1.229.8241.270.652 40.828931.095 298.729
13.NPO 3FM1.181.0051.316.336 135.3311.101.979 79.026
14.Radio 10 extra*1.173.2651.201.463 28.198970.695 202.570
15.NPO Radio 51.083.6321.067.918 15.7141.022.490 61.142
16.BNR Nieuwsradio994.569936.805 57.764589.769 404.800
17.Sky Radio extra*942.040794.641 147.399578.267 363.773
18.Radio 538 extra*729.010847.003 117.993736.071 7.061
19.SLAM!537.951601.866 63.915623.457 85.506
20.NPO Klassiek495.837492.381 3.456513.694 17.857
21.Veronica extra*433.768362.471 71.297275.124 158.644
22.Qmusic Limburg428.454414.053 14.401377.312 51.142
23.4EVER49 Radio358.729263.249 95.48070.538 288.191
24.SLAM! extra*341.640455.166 113.526177.634 164.006
25.NPO Sterren NL334.550265.809 68.741299.049 35.501
26.Sublime324.948220.288 104.660198.305 126.643
27.100%NL extra*289.460259.513 29.947260.181 29.279
28.JOE Non Stop288.693304.526 15.833
29.KINK276.586230.615 45.971347.283 70.697
30.Mediahuis Radio extra*258.596335.980 77.384275.366 16.770
31.Radio 8FM244.300206.008 38.292
32.Radio Noordzee213.577230.092 16.515
33.Decibel115.870143.883 28.01369.725 46.145
34.KINK extra*83.057146.530 63.473136.864 53.807
35.Grand Prix Radio81.394
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 8FM, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, Decibel, JOE, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! en SLAM! extra zenders

