Radio 10 schiet omhoog in marktaandeel door de Top 4000. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 49. NPO Radio 2 blijft marktleider, maar Radio 10 en Qmusic staan daarachter met hetzelfde marktaandeel. Voor Radio 10 is dat een stijging van 4,8 procentpunt.

Ook Sky Radio doet het goed. De kerstperiode is begonnen en daarmee wint de non-stop muziekzender 2,1 procentpunt marktaandeel. Qmusic moet fors inleveren. Ook NPO Radio 5 daalt flink, maar deze zender had vorige week een piek vanwege de Evergreen Top 1000.

StationWeek 49
2025		Week 48
2025		 Week 49
2024		 
01.NPO Radio 211.5 %10.8 % 0.712.5 % 1
02.Radio 1010.9 %6.1 % 4.813.4 % 2.5
03.Qmusic10.9 %12.6 % 1.711.1 % 0.2
04.NPO Radio 58.5 %13.5 % 56.9 % 1.6
05.Sky Radio8.1 %6.0 % 2.18.0 % 0.1
06.NPO Radio 18.0 %7.4 % 0.67.7 % 0.3
07.Radio 5387.7 %8.1 % 0.48.4 % 0.7
08.JOE4.9 %5.0 % 0.14.0 % 0.9
09.RPO Radio4.9 %5.2 % 0.35.4 % 0.5
10.Radio Veronica4.1 %4.5 % 0.43.3 % 0.8
11.E Power3.2 %3.0 % 0.23.0 % 0.2
12.100% NL2.7 %2.7 %=3.4 % 0.7
13.NPO 3FM2.1 %2.0 % 0.11.8 % 0.3
14.Radio 10 extra*1.9 %2.0 % 0.11.1 % 0.8
15.NPO Klassiek1.9 %1.8 % 0.11.7 % 0.2
16.Qmusic extra*1.0 %1.0 %=1.0 %=
17.SLAM!1.0 %1.1 % 0.11.1 % 0.1
18.BNR Nieuwsradio0.9 %0.9 %=0.8 % 0.1
19.NPO Sterren NL0.9 %0.7 % 0.2 %
20.Radio 538 extra*0.7 %0.7 %=0.6 % 0.1
21.Sky Radio extra*0.6 %0.6 %=0.5 % 0.1
22.Grand Prix Radio0.5 %0.5 %=0.2 % 0.3
23.Qmusic Limburg0.4 %0.6 % 0.20.6 % 0.2
24.KINK0.4 %0.5 % 0.10.7 % 0.3
25.NPO Soul & Jazz0.4 %0.3 % 0.1 %
26.Veronica extra*0.3 %0.3 %=0.1 % 0.2
27.Radio Noordzee0.3 %0.3 %= %
28.NPO Campus Radio0.2 %0.1 % 0.1 %
29.4EVER49 Radio0.2 %0.1 % 0.1 %
30.JOE Non Stop0.2 %0.4 % 0.2 %
31.Sublime0.2 %0.3 % 0.10.2 %=
32.Radio 8FM0.1 %0.2 % 0.1 %
33.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
34.SLAM! extra*0.1 %0.3 % 0.20.0 % 0.1
35.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
36.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
37.Decibel0.0 %0.1 % 0.1 %
38.Mediahuis Radio extra*0.0 % %0.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 4EVER49 Radio, E Power, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 10 en Sky Radio
DalersDecibel, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sublime
Gelijk100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, KINK extra zenders, Qmusic extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders

StationWeek 49
2025		Week 48
2025		 Week 49
2024		 
01.NPO Radio 5565644 79168 397
02.NPO Radio 1315291 2495 220
03.NPO Klassiek315294 21104 211
04.Radio 10310214 96132 178
05.NPO Radio 2300323 23125 175
06.Radio Veronica261252 998 163
07.NPO Sterren NL237161 76
08.Qmusic205221 1683 122
09.Radio 538196198 282 114
10.E Power158145 1369 89
11.JOE156160 468 88
12.NPO Soul & Jazz154145 9
13.Sky Radio153130 2367 86
14.KINK147200 5391 56
15.NPO 3FM146148 266 80
16.SLAM!136150 1471 65
17.100% NL133132 170 63
18.Radio 10 extra*133120 1363 70
19.RPO Radio126143 1771 55
20.NPO Campus Radio11664 52
21.Grand Prix Radio98109 1187 11
22.BNR Nieuwsradio8684 252 34
23.Radio Noordzee7988 9
24.Qmusic Limburg72101 2947 25
25.Qmusic extra*6968 149 20
26.Radio 538 extra*6981 1262 7
27.Sublime6574 961 4
28.Sky Radio extra*6242 2030 32
29.4EVER49 Radio6242 20
30.Veronica extra*5684 2829 27
31.SLAM! extra*5573 1812 43
32.JOE Non Stop5596 41
33.100%NL extra*5242 1037 15
34.Radio 8FM4661 15
35.Decibel3644 8
36.KINK extra*3237 514 18
37.Mediahuis Radio extra*924 15
38.AAS Network813 59 1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
DalersAAS Network, Decibel, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

StationWeek 49
2025		Week 48
2025		 Week 49
2024		 
01.Qmusic4.425.2814.835.560 410.2794.087.948 337.333
02.Sky Radio4.391.2263.935.691 455.5354.440.986 49.760
03.Radio 5383.264.6323.443.923 179.2913.428.285 163.653
04.RPO Radio3.203.8003.086.364 117.4362.805.227 398.573
05.NPO Radio 23.186.1312.836.392 349.7392.866.023 320.108
06.Radio 102.926.2632.417.246 509.0173.223.601 297.338
07.JOE2.626.8702.654.885 28.0152.261.846 365.024
08.NPO Radio 12.108.4962.135.410 26.9142.106.933 1.563
09.E Power1.669.3591.727.146 57.7871.783.475 114.116
10.100% NL1.660.3771.745.538 85.1611.759.288 98.911
11.Radio Veronica1.298.1351.513.760 215.6251.294.483 3.652
12.NPO Radio 51.248.0931.777.724 529.6311.107.602 140.491
13.Qmusic extra*1.241.4231.205.351 36.072943.854 297.569
14.Radio 10 extra*1.206.9191.371.792 164.873972.580 234.339
15.NPO 3FM1.171.9951.169.320 2.6751.194.325 22.330
16.BNR Nieuwsradio888.793875.064 13.729529.054 359.739
17.AAS Network881.166653.784 227.382629.777 251.389
18.Sky Radio extra*809.7481.245.910 436.1621.079.663 269.915
19.Radio 538 extra*789.266680.519 108.747539.453 249.813
20.SLAM!607.037620.142 13.105655.196 48.159
21.Qmusic Limburg521.854470.880 50.974507.606 14.248
22.NPO Klassiek502.004509.266 7.262513.491 11.487
23.Grand Prix Radio463.506364.104 99.402146.164 317.342
24.Veronica extra*401.242324.638 76.604158.064 243.178
25.JOE Non Stop344.687314.241 30.446
26.NPO Sterren NL305.221384.189 78.968
27.Sublime285.232290.043 4.811198.195 87.037
28.Radio Noordzee277.481280.717 3.236
29.KINK249.628218.233 31.395311.569 61.941
30.4EVER49 Radio238.065273.030 34.965
31.Radio 8FM237.444240.823 3.379
32.100%NL extra*206.328281.189 74.861181.012 25.316
33.Mediahuis Radio extra*204.819 319.983 115.164
34.NPO Soul & Jazz203.924196.852 7.072
35.KINK extra*191.358153.725 37.63393.524 97.834
36.SLAM! extra*142.771387.843 245.072211.831 69.060
37.NPO Campus Radio130.131182.938 52.807
38.Decibel102.673142.009 39.336
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, E Power, JOE, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime

