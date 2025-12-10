Radio 10 schiet omhoog in marktaandeel door de Top 4000. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 49. NPO Radio 2 blijft marktleider, maar Radio 10 en Qmusic staan daarachter met hetzelfde marktaandeel. Voor Radio 10 is dat een stijging van 4,8 procentpunt.
Ook Sky Radio doet het goed. De kerstperiode is begonnen en daarmee wint de non-stop muziekzender 2,1 procentpunt marktaandeel. Qmusic moet fors inleveren. Ook NPO Radio 5 daalt flink, maar deze zender had vorige week een piek vanwege de Evergreen Top 1000.
|Station
|Week 49
2025
|Week 48
2025
|Week 49
2024
|01.
|NPO Radio 2
|11.5 %
|10.8 %
|0.7
|12.5 %
|1
|02.
|Radio 10
|10.9 %
|6.1 %
|4.8
|13.4 %
|2.5
|03.
|Qmusic
|10.9 %
|12.6 %
|1.7
|11.1 %
|0.2
|04.
|NPO Radio 5
|8.5 %
|13.5 %
|5
|6.9 %
|1.6
|05.
|Sky Radio
|8.1 %
|6.0 %
|2.1
|8.0 %
|0.1
|06.
|NPO Radio 1
|8.0 %
|7.4 %
|0.6
|7.7 %
|0.3
|07.
|Radio 538
|7.7 %
|8.1 %
|0.4
|8.4 %
|0.7
|08.
|JOE
|4.9 %
|5.0 %
|0.1
|4.0 %
|0.9
|09.
|RPO Radio
|4.9 %
|5.2 %
|0.3
|5.4 %
|0.5
|10.
|Radio Veronica
|4.1 %
|4.5 %
|0.4
|3.3 %
|0.8
|11.
|E Power
|3.2 %
|3.0 %
|0.2
|3.0 %
|0.2
|12.
|100% NL
|2.7 %
|2.7 %
|=
|3.4 %
|0.7
|13.
|NPO 3FM
|2.1 %
|2.0 %
|0.1
|1.8 %
|0.3
|14.
|Radio 10 extra*
|1.9 %
|2.0 %
|0.1
|1.1 %
|0.8
|15.
|NPO Klassiek
|1.9 %
|1.8 %
|0.1
|1.7 %
|0.2
|16.
|Qmusic extra*
|1.0 %
|1.0 %
|=
|1.0 %
|=
|17.
|SLAM!
|1.0 %
|1.1 %
|0.1
|1.1 %
|0.1
|18.
|BNR Nieuwsradio
|0.9 %
|0.9 %
|=
|0.8 %
|0.1
|19.
|NPO Sterren NL
|0.9 %
|0.7 %
|0.2
|%
|20.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.6 %
|0.1
|21.
|Sky Radio extra*
|0.6 %
|0.6 %
|=
|0.5 %
|0.1
|22.
|Grand Prix Radio
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.2 %
|0.3
|23.
|Qmusic Limburg
|0.4 %
|0.6 %
|0.2
|0.6 %
|0.2
|24.
|KINK
|0.4 %
|0.5 %
|0.1
|0.7 %
|0.3
|25.
|NPO Soul & Jazz
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|%
|26.
|Veronica extra*
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.1 %
|0.2
|27.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|28.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|29.
|4EVER49 Radio
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|30.
|JOE Non Stop
|0.2 %
|0.4 %
|0.2
|%
|31.
|Sublime
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.2 %
|=
|32.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|33.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|34.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.3 %
|0.2
|0.0 %
|0.1
|35.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|36.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|37.
|Decibel
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|%
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|%
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|4EVER49 Radio, E Power, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 10 en Sky Radio
|Dalers
|Decibel, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sublime
|Gelijk
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, KINK extra zenders, Qmusic extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Station
|Week 49
2025
|Week 48
2025
|Week 49
2024
|01.
|NPO Radio 5
|565
|644
|79
|168
|397
|02.
|NPO Radio 1
|315
|291
|24
|95
|220
|03.
|NPO Klassiek
|315
|294
|21
|104
|211
|04.
|Radio 10
|310
|214
|96
|132
|178
|05.
|NPO Radio 2
|300
|323
|23
|125
|175
|06.
|Radio Veronica
|261
|252
|9
|98
|163
|07.
|NPO Sterren NL
|237
|161
|76
|08.
|Qmusic
|205
|221
|16
|83
|122
|09.
|Radio 538
|196
|198
|2
|82
|114
|10.
|E Power
|158
|145
|13
|69
|89
|11.
|JOE
|156
|160
|4
|68
|88
|12.
|NPO Soul & Jazz
|154
|145
|9
|13.
|Sky Radio
|153
|130
|23
|67
|86
|14.
|KINK
|147
|200
|53
|91
|56
|15.
|NPO 3FM
|146
|148
|2
|66
|80
|16.
|SLAM!
|136
|150
|14
|71
|65
|17.
|100% NL
|133
|132
|1
|70
|63
|18.
|Radio 10 extra*
|133
|120
|13
|63
|70
|19.
|RPO Radio
|126
|143
|17
|71
|55
|20.
|NPO Campus Radio
|116
|64
|52
|21.
|Grand Prix Radio
|98
|109
|11
|87
|11
|22.
|BNR Nieuwsradio
|86
|84
|2
|52
|34
|23.
|Radio Noordzee
|79
|88
|9
|24.
|Qmusic Limburg
|72
|101
|29
|47
|25
|25.
|Qmusic extra*
|69
|68
|1
|49
|20
|26.
|Radio 538 extra*
|69
|81
|12
|62
|7
|27.
|Sublime
|65
|74
|9
|61
|4
|28.
|Sky Radio extra*
|62
|42
|20
|30
|32
|29.
|4EVER49 Radio
|62
|42
|20
|30.
|Veronica extra*
|56
|84
|28
|29
|27
|31.
|SLAM! extra*
|55
|73
|18
|12
|43
|32.
|JOE Non Stop
|55
|96
|41
|33.
|100%NL extra*
|52
|42
|10
|37
|15
|34.
|Radio 8FM
|46
|61
|15
|35.
|Decibel
|36
|44
|8
|36.
|KINK extra*
|32
|37
|5
|14
|18
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|9
|24
|15
|38.
|AAS Network
|8
|13
|5
|9
|1
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|AAS Network, Decibel, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Station
|Week 49
2025
|Week 48
2025
|Week 49
2024
|01.
|Qmusic
|4.425.281
|4.835.560
|410.279
|4.087.948
|337.333
|02.
|Sky Radio
|4.391.226
|3.935.691
|455.535
|4.440.986
|49.760
|03.
|Radio 538
|3.264.632
|3.443.923
|179.291
|3.428.285
|163.653
|04.
|RPO Radio
|3.203.800
|3.086.364
|117.436
|2.805.227
|398.573
|05.
|NPO Radio 2
|3.186.131
|2.836.392
|349.739
|2.866.023
|320.108
|06.
|Radio 10
|2.926.263
|2.417.246
|509.017
|3.223.601
|297.338
|07.
|JOE
|2.626.870
|2.654.885
|28.015
|2.261.846
|365.024
|08.
|NPO Radio 1
|2.108.496
|2.135.410
|26.914
|2.106.933
|1.563
|09.
|E Power
|1.669.359
|1.727.146
|57.787
|1.783.475
|114.116
|10.
|100% NL
|1.660.377
|1.745.538
|85.161
|1.759.288
|98.911
|11.
|Radio Veronica
|1.298.135
|1.513.760
|215.625
|1.294.483
|3.652
|12.
|NPO Radio 5
|1.248.093
|1.777.724
|529.631
|1.107.602
|140.491
|13.
|Qmusic extra*
|1.241.423
|1.205.351
|36.072
|943.854
|297.569
|14.
|Radio 10 extra*
|1.206.919
|1.371.792
|164.873
|972.580
|234.339
|15.
|NPO 3FM
|1.171.995
|1.169.320
|2.675
|1.194.325
|22.330
|16.
|BNR Nieuwsradio
|888.793
|875.064
|13.729
|529.054
|359.739
|17.
|AAS Network
|881.166
|653.784
|227.382
|629.777
|251.389
|18.
|Sky Radio extra*
|809.748
|1.245.910
|436.162
|1.079.663
|269.915
|19.
|Radio 538 extra*
|789.266
|680.519
|108.747
|539.453
|249.813
|20.
|SLAM!
|607.037
|620.142
|13.105
|655.196
|48.159
|21.
|Qmusic Limburg
|521.854
|470.880
|50.974
|507.606
|14.248
|22.
|NPO Klassiek
|502.004
|509.266
|7.262
|513.491
|11.487
|23.
|Grand Prix Radio
|463.506
|364.104
|99.402
|146.164
|317.342
|24.
|Veronica extra*
|401.242
|324.638
|76.604
|158.064
|243.178
|25.
|JOE Non Stop
|344.687
|314.241
|30.446
|26.
|NPO Sterren NL
|305.221
|384.189
|78.968
|27.
|Sublime
|285.232
|290.043
|4.811
|198.195
|87.037
|28.
|Radio Noordzee
|277.481
|280.717
|3.236
|29.
|KINK
|249.628
|218.233
|31.395
|311.569
|61.941
|30.
|4EVER49 Radio
|238.065
|273.030
|34.965
|31.
|Radio 8FM
|237.444
|240.823
|3.379
|32.
|100%NL extra*
|206.328
|281.189
|74.861
|181.012
|25.316
|33.
|Mediahuis Radio extra*
|204.819
|319.983
|115.164
|34.
|NPO Soul & Jazz
|203.924
|196.852
|7.072
|35.
|KINK extra*
|191.358
|153.725
|37.633
|93.524
|97.834
|36.
|SLAM! extra*
|142.771
|387.843
|245.072
|211.831
|69.060
|37.
|NPO Campus Radio
|130.131
|182.938
|52.807
|38.
|Decibel
|102.673
|142.009
|39.336
|Stijgers
|AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, E Power, JOE, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime
