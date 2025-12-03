NPO Radio 5 is de nieuwe marktleider. De zender stoot Qmusic van plek 1, dankzij de ‘Evergreen Top 1000’ die vorige week op Radio 5 te horen was. De eindejaarlijst bezorgt het radiostation torenhoge luistercijfers, zo blijkt uit de cijfers van het NMO over week 48.

Vorig jaar was Radio 5 ook al even marktleider dankzij de ‘Evergreen Top 1000’. Het station behaalde toen een marktaandeel van 13,2 procent en een weekbereik van bijna 1,7 (1,67) miljoen luisteraars. Dit jaar is dat marktaandeel met 13,5 procent nog hoger, evenals het weekbereik dat deze editie ruim boven de 1,7 miljoen luisteraars lag.

Sky Radio weet nog niet te profiteren van de kerstmuziek die het draait: het station levert 1,2 procentpunt in. Ook NPO Radio 2 zakt relatief sterk, met 1 procentpunt. Het station staat nu derde, onder Radio 5 en Qmusic.

Radio 10 klimt juist flink en krijgt er 1,3 procentpunt marktaandeel bij. Op de radiozender is sinds vorige week donderdag de ‘Top 4000’ te horen.

StationWeek 48
2025		Week 47
2025		 Week 48
2024		 
01.NPO Radio 513.5 %8.7 % 4.87.6 % 5.9
02.Qmusic12.6 %12.7 % 0.112.3 % 0.3
03.NPO Radio 210.8 %11.8 % 111.5 % 0.7
04.Radio 5388.1 %8.4 % 0.38.9 % 0.8
05.NPO Radio 17.4 %7.9 % 0.57.9 % 0.5
06.Radio 106.1 %4.8 % 1.38.3 % 2.2
07.Sky Radio6.0 %7.2 % 1.26.9 % 0.9
08.RPO Radio5.2 %6.0 % 0.8 %
09.JOE5.0 %5.2 % 0.24.9 % 0.1
10.Radio Veronica4.5 %5.0 % 0.55.3 % 0.8
11.E Power3.0 %3.4 % 0.42.9 % 0.1
12.100% NL2.7 %2.9 % 0.23.5 % 0.8
13.NPO 3FM2.0 %2.1 % 0.11.8 % 0.2
14.Radio 10 extra*2.0 %2.1 % 0.11.7 % 0.3
15.NPO Klassiek1.8 %1.8 %=1.6 % 0.2
16.SLAM!1.1 %1.1 %=1.2 % 0.1
17.Qmusic extra*1.0 %1.2 % 0.21.0 %=
18.BNR Nieuwsradio0.9 %0.7 % 0.20.7 % 0.2
19.NPO Sterren NL0.7 %1.1 % 0.4 %
20.Radio 538 extra*0.7 %0.6 % 0.10.4 % 0.3
21.Sky Radio extra*0.6 %0.9 % 0.30.5 % 0.1
22.Qmusic Limburg0.6 %0.7 % 0.10.6 %=
23.KINK0.5 %0.5 %=0.7 % 0.2
24.Grand Prix Radio0.5 %0.2 % 0.30.3 % 0.2
25.JOE Non Stop0.4 %0.4 %= %
26.NPO Soul & Jazz0.3 %0.3 %= %
27.SLAM! extra*0.3 %0.2 % 0.10.1 % 0.2
28.Veronica extra*0.3 %0.4 % 0.10.0 % 0.3
29.Radio Noordzee0.3 %0.3 %= %
30.Sublime0.3 %0.2 % 0.10.4 % 0.1
31.Radio 8FM0.2 %0.1 % 0.1 %
32.100%NL extra*0.1 %0.2 % 0.10.1 %=
33.NPO Campus Radio0.1 %0.2 % 0.1 %
34.4EVER49 Radio0.1 %0.3 % 0.2 %
35.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
36.Decibel0.1 %0.1 %=0.1 %=
37.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
       
Stijgers BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, NPO Radio 5, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, SLAM! extra zenders en Sublime
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
GelijkAAS Network, Decibel, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Soul & Jazz, Radio Noordzee en SLAM!

StationWeek 48
2025		Week 47
2025		 Week 48
2024		 
01.NPO Radio 5644630 14172 472
02.NPO Radio 2323339 16118 205
03.NPO Klassiek294296 2101 193
04.NPO Radio 1291297 692 199
05.Radio Veronica252266 14125 127
06.Qmusic221239 1886 135
07.Radio 10214184 30113 101
08.KINK200200=96 104
09.Radio 538198201 384 114
10.NPO Sterren NL161179 18
11.JOE160151 971 89
12.SLAM!150153 364 86
13.NPO 3FM148144 465 83
14.NPO Soul & Jazz145145=
15.E Power145156 1166 79
16.RPO Radio143144 1
17.100% NL132129 369 63
18.Sky Radio130148 1867 63
19.Radio 10 extra*120142 2270 50
20.Grand Prix Radio10975 3480 29
21.Qmusic Limburg101140 3947 54
22.JOE Non Stop9692 4
23.Radio Noordzee88109 21
24.BNR Nieuwsradio8475 946 38
25.Veronica extra*84101 1713 71
26.Radio 538 extra*8156 2539 42
27.Sublime7454 2093 19
28.SLAM! extra*7346 2734 39
29.Qmusic extra*6882 1448 20
30.NPO Campus Radio64118 54
31.Radio 8FM6146 15
32.Decibel4451 782 38
33.4EVER49 Radio4261 19
34.Sky Radio extra*4269 2730 12
35.100%NL extra*4265 2347 5
36.KINK extra*3736 123 14
37.AAS Network1316 311 2
       
Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 5, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, SLAM! extra zenders en Sublime
Dalers100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, E Power, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
GelijkKINK en NPO Soul & Jazz

StationWeek 48
2025		Week 47
2025		 Week 48
2024		 
01.Qmusic4.835.5604.260.736 574.8244.407.561 427.999
02.Sky Radio3.935.6913.925.135 10.5563.649.286 286.405
03.Radio 5383.443.9233.372.599 71.3243.575.112 131.189
04.RPO Radio3.086.3643.357.422 271.058
05.NPO Radio 22.836.3922.808.474 27.9182.746.662 89.730
06.JOE2.654.8852.769.328 114.4432.560.584 94.301
07.Radio 102.417.2462.109.485 307.7612.666.361 249.115
08.NPO Radio 12.135.4102.139.394 3.9842.125.829 9.581
09.NPO Radio 51.777.7241.107.238 670.4861.219.614 558.110
10.100% NL1.745.5381.818.154 72.6161.818.719 73.181
11.E Power1.727.1461.742.620 15.4741.890.218 163.072
12.Radio Veronica1.513.7601.525.755 11.9951.424.910 88.850
13.Radio 10 extra*1.371.7921.203.981 167.8111.119.535 252.257
14.Sky Radio extra*1.245.9101.044.576 201.3341.089.411 156.499
15.Qmusic extra*1.205.3511.212.770 7.4191.024.804 180.547
16.NPO 3FM1.169.3201.167.323 1.9971.185.758 16.438
17.BNR Nieuwsradio875.064791.717 83.347567.275 307.789
18.Radio 538 extra*680.519926.816 246.297685.839 5.320
19.AAS Network653.784531.450 122.334556.273 97.511
20.SLAM!620.142577.427 42.715658.197 38.055
21.NPO Klassiek509.266487.492 21.774488.873 20.393
22.Qmusic Limburg470.880398.521 72.359482.875 11.995
23.SLAM! extra*387.843301.409 86.434168.165 219.678
24.NPO Sterren NL384.189485.376 101.187
25.Grand Prix Radio364.104183.152 180.952195.948 168.156
26.Veronica extra*324.638286.571 38.067132.836 191.802
27.JOE Non Stop314.241310.132 4.109
28.Sublime290.043318.459 28.416173.001 117.042
29.100%NL extra*281.189243.477 37.712154.551 126.638
30.Radio Noordzee280.717222.337 58.380
31.4EVER49 Radio273.030340.030 67.000
32.Radio 8FM240.823195.324 45.499
33.KINK218.233218.771 538261.862 43.629
34.NPO Soul & Jazz196.852185.596 11.256
35.NPO Campus Radio182.938124.799 58.139
36.KINK extra*153.725145.628 8.09794.912 58.813
37.Decibel142.00987.112 54.89787.430 54.579
       
Stijgers 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix Radio, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, KINK, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en Sublime

