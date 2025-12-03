NPO Radio 5 is de nieuwe marktleider. De zender stoot Qmusic van plek 1, dankzij de ‘Evergreen Top 1000’ die vorige week op Radio 5 te horen was. De eindejaarlijst bezorgt het radiostation torenhoge luistercijfers, zo blijkt uit de cijfers van het NMO over week 48.
Vorig jaar was Radio 5 ook al even marktleider dankzij de ‘Evergreen Top 1000’. Het station behaalde toen een marktaandeel van 13,2 procent en een weekbereik van bijna 1,7 (1,67) miljoen luisteraars. Dit jaar is dat marktaandeel met 13,5 procent nog hoger, evenals het weekbereik dat deze editie ruim boven de 1,7 miljoen luisteraars lag.
Sky Radio weet nog niet te profiteren van de kerstmuziek die het draait: het station levert 1,2 procentpunt in. Ook NPO Radio 2 zakt relatief sterk, met 1 procentpunt. Het station staat nu derde, onder Radio 5 en Qmusic.
Radio 10 klimt juist flink en krijgt er 1,3 procentpunt marktaandeel bij. Op de radiozender is sinds vorige week donderdag de ‘Top 4000’ te horen.
|Station
|Week 48
2025
|Week 47
2025
|Week 48
2024
|01.
|NPO Radio 5
|13.5 %
|8.7 %
|4.8
|7.6 %
|5.9
|02.
|Qmusic
|12.6 %
|12.7 %
|0.1
|12.3 %
|0.3
|03.
|NPO Radio 2
|10.8 %
|11.8 %
|1
|11.5 %
|0.7
|04.
|Radio 538
|8.1 %
|8.4 %
|0.3
|8.9 %
|0.8
|05.
|NPO Radio 1
|7.4 %
|7.9 %
|0.5
|7.9 %
|0.5
|06.
|Radio 10
|6.1 %
|4.8 %
|1.3
|8.3 %
|2.2
|07.
|Sky Radio
|6.0 %
|7.2 %
|1.2
|6.9 %
|0.9
|08.
|RPO Radio
|5.2 %
|6.0 %
|0.8
|%
|09.
|JOE
|5.0 %
|5.2 %
|0.2
|4.9 %
|0.1
|10.
|Radio Veronica
|4.5 %
|5.0 %
|0.5
|5.3 %
|0.8
|11.
|E Power
|3.0 %
|3.4 %
|0.4
|2.9 %
|0.1
|12.
|100% NL
|2.7 %
|2.9 %
|0.2
|3.5 %
|0.8
|13.
|NPO 3FM
|2.0 %
|2.1 %
|0.1
|1.8 %
|0.2
|14.
|Radio 10 extra*
|2.0 %
|2.1 %
|0.1
|1.7 %
|0.3
|15.
|NPO Klassiek
|1.8 %
|1.8 %
|=
|1.6 %
|0.2
|16.
|SLAM!
|1.1 %
|1.1 %
|=
|1.2 %
|0.1
|17.
|Qmusic extra*
|1.0 %
|1.2 %
|0.2
|1.0 %
|=
|18.
|BNR Nieuwsradio
|0.9 %
|0.7 %
|0.2
|0.7 %
|0.2
|19.
|NPO Sterren NL
|0.7 %
|1.1 %
|0.4
|%
|20.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.4 %
|0.3
|21.
|Sky Radio extra*
|0.6 %
|0.9 %
|0.3
|0.5 %
|0.1
|22.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.6 %
|=
|23.
|KINK
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.7 %
|0.2
|24.
|Grand Prix Radio
|0.5 %
|0.2 %
|0.3
|0.3 %
|0.2
|25.
|JOE Non Stop
|0.4 %
|0.4 %
|=
|%
|26.
|NPO Soul & Jazz
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|27.
|SLAM! extra*
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|0.2
|28.
|Veronica extra*
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|0.0 %
|0.3
|29.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|30.
|Sublime
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.4 %
|0.1
|31.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|32.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|=
|33.
|NPO Campus Radio
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|34.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.3 %
|0.2
|%
|35.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|36.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|37.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|Stijgers
|BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, NPO Radio 5, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, SLAM! extra zenders en Sublime
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Gelijk
|AAS Network, Decibel, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Soul & Jazz, Radio Noordzee en SLAM!
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 48
2025
|Week 47
2025
|Week 48
2024
|01.
|NPO Radio 5
|644
|630
|14
|172
|472
|02.
|NPO Radio 2
|323
|339
|16
|118
|205
|03.
|NPO Klassiek
|294
|296
|2
|101
|193
|04.
|NPO Radio 1
|291
|297
|6
|92
|199
|05.
|Radio Veronica
|252
|266
|14
|125
|127
|06.
|Qmusic
|221
|239
|18
|86
|135
|07.
|Radio 10
|214
|184
|30
|113
|101
|08.
|KINK
|200
|200
|=
|96
|104
|09.
|Radio 538
|198
|201
|3
|84
|114
|10.
|NPO Sterren NL
|161
|179
|18
|11.
|JOE
|160
|151
|9
|71
|89
|12.
|SLAM!
|150
|153
|3
|64
|86
|13.
|NPO 3FM
|148
|144
|4
|65
|83
|14.
|NPO Soul & Jazz
|145
|145
|=
|15.
|E Power
|145
|156
|11
|66
|79
|16.
|RPO Radio
|143
|144
|1
|17.
|100% NL
|132
|129
|3
|69
|63
|18.
|Sky Radio
|130
|148
|18
|67
|63
|19.
|Radio 10 extra*
|120
|142
|22
|70
|50
|20.
|Grand Prix Radio
|109
|75
|34
|80
|29
|21.
|Qmusic Limburg
|101
|140
|39
|47
|54
|22.
|JOE Non Stop
|96
|92
|4
|23.
|Radio Noordzee
|88
|109
|21
|24.
|BNR Nieuwsradio
|84
|75
|9
|46
|38
|25.
|Veronica extra*
|84
|101
|17
|13
|71
|26.
|Radio 538 extra*
|81
|56
|25
|39
|42
|27.
|Sublime
|74
|54
|20
|93
|19
|28.
|SLAM! extra*
|73
|46
|27
|34
|39
|29.
|Qmusic extra*
|68
|82
|14
|48
|20
|30.
|NPO Campus Radio
|64
|118
|54
|31.
|Radio 8FM
|61
|46
|15
|32.
|Decibel
|44
|51
|7
|82
|38
|33.
|4EVER49 Radio
|42
|61
|19
|34.
|Sky Radio extra*
|42
|69
|27
|30
|12
|35.
|100%NL extra*
|42
|65
|23
|47
|5
|36.
|KINK extra*
|37
|36
|1
|23
|14
|37.
|AAS Network
|13
|16
|3
|11
|2
|Stijgers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 5, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, SLAM! extra zenders en Sublime
|Dalers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, E Power, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Gelijk
|KINK en NPO Soul & Jazz
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 48
2025
|Week 47
2025
|Week 48
2024
|01.
|Qmusic
|4.835.560
|4.260.736
|574.824
|4.407.561
|427.999
|02.
|Sky Radio
|3.935.691
|3.925.135
|10.556
|3.649.286
|286.405
|03.
|Radio 538
|3.443.923
|3.372.599
|71.324
|3.575.112
|131.189
|04.
|RPO Radio
|3.086.364
|3.357.422
|271.058
|05.
|NPO Radio 2
|2.836.392
|2.808.474
|27.918
|2.746.662
|89.730
|06.
|JOE
|2.654.885
|2.769.328
|114.443
|2.560.584
|94.301
|07.
|Radio 10
|2.417.246
|2.109.485
|307.761
|2.666.361
|249.115
|08.
|NPO Radio 1
|2.135.410
|2.139.394
|3.984
|2.125.829
|9.581
|09.
|NPO Radio 5
|1.777.724
|1.107.238
|670.486
|1.219.614
|558.110
|10.
|100% NL
|1.745.538
|1.818.154
|72.616
|1.818.719
|73.181
|11.
|E Power
|1.727.146
|1.742.620
|15.474
|1.890.218
|163.072
|12.
|Radio Veronica
|1.513.760
|1.525.755
|11.995
|1.424.910
|88.850
|13.
|Radio 10 extra*
|1.371.792
|1.203.981
|167.811
|1.119.535
|252.257
|14.
|Sky Radio extra*
|1.245.910
|1.044.576
|201.334
|1.089.411
|156.499
|15.
|Qmusic extra*
|1.205.351
|1.212.770
|7.419
|1.024.804
|180.547
|16.
|NPO 3FM
|1.169.320
|1.167.323
|1.997
|1.185.758
|16.438
|17.
|BNR Nieuwsradio
|875.064
|791.717
|83.347
|567.275
|307.789
|18.
|Radio 538 extra*
|680.519
|926.816
|246.297
|685.839
|5.320
|19.
|AAS Network
|653.784
|531.450
|122.334
|556.273
|97.511
|20.
|SLAM!
|620.142
|577.427
|42.715
|658.197
|38.055
|21.
|NPO Klassiek
|509.266
|487.492
|21.774
|488.873
|20.393
|22.
|Qmusic Limburg
|470.880
|398.521
|72.359
|482.875
|11.995
|23.
|SLAM! extra*
|387.843
|301.409
|86.434
|168.165
|219.678
|24.
|NPO Sterren NL
|384.189
|485.376
|101.187
|25.
|Grand Prix Radio
|364.104
|183.152
|180.952
|195.948
|168.156
|26.
|Veronica extra*
|324.638
|286.571
|38.067
|132.836
|191.802
|27.
|JOE Non Stop
|314.241
|310.132
|4.109
|28.
|Sublime
|290.043
|318.459
|28.416
|173.001
|117.042
|29.
|100%NL extra*
|281.189
|243.477
|37.712
|154.551
|126.638
|30.
|Radio Noordzee
|280.717
|222.337
|58.380
|31.
|4EVER49 Radio
|273.030
|340.030
|67.000
|32.
|Radio 8FM
|240.823
|195.324
|45.499
|33.
|KINK
|218.233
|218.771
|538
|261.862
|43.629
|34.
|NPO Soul & Jazz
|196.852
|185.596
|11.256
|35.
|NPO Campus Radio
|182.938
|124.799
|58.139
|36.
|KINK extra*
|153.725
|145.628
|8.097
|94.912
|58.813
|37.
|Decibel
|142.009
|87.112
|54.897
|87.430
|54.579
|Stijgers
|100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix Radio, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, KINK, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en Sublime
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak