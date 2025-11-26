Qmusic stoot NPO Radio 2 van de troon en is de nieuwe marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 47. Op Qmusic is sinds vorige week de ‘Q-Top 1500’ te horen. De zender krijgt er door die lijst, die nog tot en met aankomende vrijdag duurt, 1,7 procentpunt marktaandeel bij in een week tijd.
Grote verliezer is Radio 538: de zender levert 1,2 procentpunt marktaandeel in. Ook Radio 10 zakt flink, met 0,7 procentpunt. Ten opzichte van een jaar geleden is Radio 10 zelfs 1,1 procentpunt kwijt. Radio Veronica staat nu weer hoger dan Radio 10.
|Station
|Week 47
2025
|Week 46
2025
|Week 47
2024
|01.
|Qmusic
|12.7 %
|11.0 %
|1.7
|11.7 %
|1
|02.
|NPO Radio 2
|11.8 %
|12.2 %
|0.4
|11.8 %
|=
|03.
|NPO Radio 5
|8.7 %
|8.3 %
|0.4
|13.2 %
|4.5
|04.
|Radio 538
|8.4 %
|9.6 %
|1.2
|8.8 %
|0.4
|05.
|NPO Radio 1
|7.9 %
|7.5 %
|0.4
|7.2 %
|0.7
|06.
|Sky Radio
|7.2 %
|7.4 %
|0.2
|6.2 %
|1
|07.
|RPO Radio
|6.0 %
|5.9 %
|0.1
|%
|08.
|JOE
|5.2 %
|5.9 %
|0.7
|5.1 %
|0.1
|09.
|Radio Veronica
|5.0 %
|4.8 %
|0.2
|4.2 %
|0.8
|10.
|Radio 10
|4.8 %
|5.5 %
|0.7
|5.9 %
|1.1
|11.
|E Power
|3.4 %
|3.4 %
|=
|3.5 %
|0.1
|12.
|100% NL
|2.9 %
|2.7 %
|0.2
|3.4 %
|0.5
|13.
|Radio 10 extra*
|2.1 %
|2.1 %
|=
|1.4 %
|0.7
|14.
|NPO 3FM
|2.1 %
|2.2 %
|0.1
|2.0 %
|0.1
|15.
|NPO Klassiek
|1.8 %
|2.0 %
|0.2
|1.7 %
|0.1
|16.
|Qmusic extra*
|1.2 %
|1.3 %
|0.1
|0.9 %
|0.3
|17.
|SLAM!
|1.1 %
|1.1 %
|=
|1.0 %
|0.1
|18.
|NPO Sterren NL
|1.1 %
|1.0 %
|0.1
|%
|19.
|Sky Radio extra*
|0.9 %
|0.7 %
|0.2
|0.7 %
|0.2
|20.
|BNR Nieuwsradio
|0.7 %
|0.8 %
|0.1
|0.9 %
|0.2
|21.
|Qmusic Limburg
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.6 %
|0.1
|22.
|Radio 538 extra*
|0.6 %
|1.0 %
|0.4
|0.5 %
|0.1
|23.
|KINK
|0.5 %
|0.4 %
|0.1
|0.6 %
|0.1
|24.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.0 %
|0.4
|25.
|JOE Non Stop
|0.4 %
|0.2 %
|0.2
|%
|26.
|NPO Soul & Jazz
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|%
|27.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|%
|28.
|4EVER49 Radio
|0.3 %
|0.1 %
|0.2
|%
|29.
|Sublime
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.4 %
|0.2
|30.
|100%NL extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|0.2
|31.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|32.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|33.
|Grand Prix Radio
|0.2 %
|%
|0.2 %
|=
|34.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|35.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|36.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|37.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, JOE Non Stop, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|BNR Nieuwsradio, JOE, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Sky Radio en Sublime
|Gelijk
|AAS Network, Decibel, E Power, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, SLAM! en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 47
2025
|Week 46
2025
|Week 47
2024
|01.
|NPO Radio 5
|630
|589
|41
|201
|429
|02.
|NPO Radio 2
|339
|356
|17
|121
|218
|03.
|NPO Radio 1
|297
|283
|14
|89
|208
|04.
|NPO Klassiek
|296
|323
|27
|107
|189
|05.
|Radio Veronica
|266
|253
|13
|121
|145
|06.
|Qmusic
|239
|209
|30
|84
|155
|07.
|Radio 538
|201
|222
|21
|81
|120
|08.
|KINK
|200
|148
|52
|78
|122
|09.
|Radio 10
|184
|209
|25
|100
|84
|10.
|NPO Sterren NL
|179
|201
|22
|11.
|E Power
|156
|151
|5
|70
|86
|12.
|SLAM!
|153
|138
|15
|60
|93
|13.
|JOE
|151
|181
|30
|69
|82
|14.
|Sky Radio
|148
|154
|6
|63
|85
|15.
|NPO Soul & Jazz
|145
|146
|1
|16.
|NPO 3FM
|144
|145
|1
|65
|79
|17.
|RPO Radio
|144
|138
|6
|18.
|Radio 10 extra*
|142
|134
|8
|71
|71
|19.
|Qmusic Limburg
|140
|97
|43
|54
|86
|20.
|100% NL
|129
|137
|8
|69
|60
|21.
|NPO Campus Radio
|118
|101
|17
|22.
|Radio Noordzee
|109
|120
|11
|23.
|Veronica extra*
|101
|97
|4
|14
|87
|24.
|JOE Non Stop
|92
|46
|46
|25.
|Qmusic extra*
|82
|94
|12
|47
|35
|26.
|Grand Prix Radio
|75
|88
|13
|27.
|BNR Nieuwsradio
|75
|89
|14
|57
|18
|28.
|Sky Radio extra*
|69
|61
|8
|40
|29
|29.
|100%NL extra*
|65
|33
|32
|21
|44
|30.
|4EVER49 Radio
|61
|49
|12
|31.
|Radio 538 extra*
|56
|88
|32
|40
|16
|32.
|Sublime
|54
|66
|12
|87
|33
|33.
|Decibel
|51
|63
|12
|34.
|SLAM! extra*
|46
|41
|5
|26
|20
|35.
|Radio 8FM
|46
|55
|9
|36.
|KINK extra*
|36
|38
|2
|15
|21
|37.
|AAS Network
|16
|21
|5
|9
|7
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|7
|9
|2
|27
|20
|Stijgers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, E Power, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Sky Radio en Sublime
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 47
2025
|Week 46
2025
|Week 47
2024
|01.
|Qmusic
|4.260.736
|4.133.901
|126.835
|4.311.922
|51.186
|02.
|Sky Radio
|3.925.135
|3.796.129
|129.006
|3.757.988
|167.147
|03.
|Radio 538
|3.372.599
|3.380.891
|8.292
|3.653.590
|280.991
|04.
|RPO Radio
|3.357.422
|3.373.202
|15.780
|05.
|NPO Radio 2
|2.808.474
|2.695.643
|112.831
|2.714.673
|93.801
|06.
|JOE
|2.769.328
|2.560.120
|209.208
|2.537.522
|231.806
|07.
|NPO Radio 1
|2.139.394
|2.091.726
|47.668
|2.067.372
|72.022
|08.
|Radio 10
|2.109.485
|2.091.659
|17.826
|2.446.166
|336.681
|09.
|100% NL
|1.818.154
|1.542.717
|275.437
|1.760.791
|57.363
|10.
|E Power
|1.742.620
|1.782.363
|39.743
|1.978.921
|236.301
|11.
|Radio Veronica
|1.525.755
|1.482.441
|43.314
|1.278.242
|247.513
|12.
|Qmusic extra*
|1.212.770
|1.121.376
|91.394
|1.079.167
|133.603
|13.
|Radio 10 extra*
|1.203.981
|1.219.625
|15.644
|990.730
|213.251
|14.
|NPO 3FM
|1.167.323
|1.184.477
|17.154
|1.204.587
|37.264
|15.
|NPO Radio 5
|1.107.238
|1.107.923
|685
|1.670.773
|563.535
|16.
|Sky Radio extra*
|1.044.576
|849.544
|195.032
|719.910
|324.666
|17.
|Radio 538 extra*
|926.816
|851.330
|75.486
|679.927
|246.889
|18.
|BNR Nieuwsradio
|791.717
|731.972
|59.745
|572.952
|218.765
|19.
|SLAM!
|577.427
|633.467
|56.040
|703.364
|125.937
|20.
|AAS Network
|531.450
|479.816
|51.634
|700.317
|168.867
|21.
|NPO Klassiek
|487.492
|483.821
|3.671
|479.532
|7.960
|22.
|NPO Sterren NL
|485.376
|377.918
|107.458
|23.
|Qmusic Limburg
|398.521
|495.362
|96.841
|403.528
|5.007
|24.
|4EVER49 Radio
|340.030
|165.804
|174.226
|25.
|Sublime
|318.459
|300.873
|17.586
|209.387
|109.072
|26.
|JOE Non Stop
|310.132
|303.801
|6.331
|27.
|SLAM! extra*
|301.409
|270.020
|31.389
|174.457
|126.952
|28.
|Veronica extra*
|286.571
|366.459
|79.888
|137.996
|148.575
|29.
|100%NL extra*
|243.477
|228.882
|14.595
|193.579
|49.898
|30.
|Mediahuis Radio extra*
|230.145
|308.162
|78.017
|311.368
|81.223
|31.
|Radio Noordzee
|222.337
|285.774
|63.437
|32.
|KINK
|218.771
|223.748
|4.977
|329.844
|111.073
|33.
|Radio 8FM
|195.324
|201.622
|6.298
|34.
|NPO Soul & Jazz
|185.596
|203.729
|18.133
|35.
|Grand Prix Radio
|183.152
|146.042
|37.110
|36.
|KINK extra*
|145.628
|187.344
|41.716
|98.932
|46.696
|37.
|NPO Campus Radio
|124.799
|174.527
|49.728
|38.
|Decibel
|87.112
|79.434
|7.678
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, JOE Non Stop, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
|Dalers
|E Power, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM! en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak