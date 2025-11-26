Qmusic stoot NPO Radio 2 van de troon en is de nieuwe marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 47. Op Qmusic is sinds vorige week de ‘Q-Top 1500’ te horen. De zender krijgt er door die lijst, die nog tot en met aankomende vrijdag duurt, 1,7 procentpunt marktaandeel bij in een week tijd.

Grote verliezer is Radio 538: de zender levert 1,2 procentpunt marktaandeel in. Ook Radio 10 zakt flink, met 0,7 procentpunt. Ten opzichte van een jaar geleden is Radio 10 zelfs 1,1 procentpunt kwijt. Radio Veronica staat nu weer hoger dan Radio 10.

StationWeek 47
2025		Week 46
2025		 Week 47
2024		 
01.Qmusic12.7 %11.0 % 1.711.7 % 1
02.NPO Radio 211.8 %12.2 % 0.411.8 %=
03.NPO Radio 58.7 %8.3 % 0.413.2 % 4.5
04.Radio 5388.4 %9.6 % 1.28.8 % 0.4
05.NPO Radio 17.9 %7.5 % 0.47.2 % 0.7
06.Sky Radio7.2 %7.4 % 0.26.2 % 1
07.RPO Radio6.0 %5.9 % 0.1 %
08.JOE5.2 %5.9 % 0.75.1 % 0.1
09.Radio Veronica5.0 %4.8 % 0.24.2 % 0.8
10.Radio 104.8 %5.5 % 0.75.9 % 1.1
11.E Power3.4 %3.4 %=3.5 % 0.1
12.100% NL2.9 %2.7 % 0.23.4 % 0.5
13.Radio 10 extra*2.1 %2.1 %=1.4 % 0.7
14.NPO 3FM2.1 %2.2 % 0.12.0 % 0.1
15.NPO Klassiek1.8 %2.0 % 0.21.7 % 0.1
16.Qmusic extra*1.2 %1.3 % 0.10.9 % 0.3
17.SLAM!1.1 %1.1 %=1.0 % 0.1
18.NPO Sterren NL1.1 %1.0 % 0.1 %
19.Sky Radio extra*0.9 %0.7 % 0.20.7 % 0.2
20.BNR Nieuwsradio0.7 %0.8 % 0.10.9 % 0.2
21.Qmusic Limburg0.7 %0.6 % 0.10.6 % 0.1
22.Radio 538 extra*0.6 %1.0 % 0.40.5 % 0.1
23.KINK0.5 %0.4 % 0.10.6 % 0.1
24.Veronica extra*0.4 %0.4 %=0.0 % 0.4
25.JOE Non Stop0.4 %0.2 % 0.2 %
26.NPO Soul & Jazz0.3 %0.4 % 0.1 %
27.Radio Noordzee0.3 %0.4 % 0.1 %
28.4EVER49 Radio0.3 %0.1 % 0.2 %
29.Sublime0.2 %0.3 % 0.10.4 % 0.2
30.100%NL extra*0.2 %0.1 % 0.10.0 % 0.2
31.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
32.SLAM! extra*0.2 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
33.Grand Prix Radio0.2 % %0.2 %=
34.Radio 8FM0.1 %0.1 %= %
35.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
36.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
37.Decibel0.1 %0.1 %= %
38.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, JOE Non Stop, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders
DalersBNR Nieuwsradio, JOE, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Sky Radio en Sublime
GelijkAAS Network, Decibel, E Power, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, SLAM! en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 47
2025		Week 46
2025		 Week 47
2024		 
01.NPO Radio 5630589 41201 429
02.NPO Radio 2339356 17121 218
03.NPO Radio 1297283 1489 208
04.NPO Klassiek296323 27107 189
05.Radio Veronica266253 13121 145
06.Qmusic239209 3084 155
07.Radio 538201222 2181 120
08.KINK200148 5278 122
09.Radio 10184209 25100 84
10.NPO Sterren NL179201 22
11.E Power156151 570 86
12.SLAM!153138 1560 93
13.JOE151181 3069 82
14.Sky Radio148154 663 85
15.NPO Soul & Jazz145146 1
16.NPO 3FM144145 165 79
17.RPO Radio144138 6
18.Radio 10 extra*142134 871 71
19.Qmusic Limburg14097 4354 86
20.100% NL129137 869 60
21.NPO Campus Radio118101 17
22.Radio Noordzee109120 11
23.Veronica extra*10197 414 87
24.JOE Non Stop9246 46
25.Qmusic extra*8294 1247 35
26.Grand Prix Radio7588 13
27.BNR Nieuwsradio7589 1457 18
28.Sky Radio extra*6961 840 29
29.100%NL extra*6533 3221 44
30.4EVER49 Radio6149 12
31.Radio 538 extra*5688 3240 16
32.Sublime5466 1287 33
33.Decibel5163 12
34.SLAM! extra*4641 526 20
35.Radio 8FM4655 9
36.KINK extra*3638 215 21
37.AAS Network1621 59 7
38.Mediahuis Radio extra*79 227 20
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, E Power, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Sky Radio en Sublime

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 47
2025		Week 46
2025		 Week 47
2024		 
01.Qmusic4.260.7364.133.901 126.8354.311.922 51.186
02.Sky Radio3.925.1353.796.129 129.0063.757.988 167.147
03.Radio 5383.372.5993.380.891 8.2923.653.590 280.991
04.RPO Radio3.357.4223.373.202 15.780
05.NPO Radio 22.808.4742.695.643 112.8312.714.673 93.801
06.JOE2.769.3282.560.120 209.2082.537.522 231.806
07.NPO Radio 12.139.3942.091.726 47.6682.067.372 72.022
08.Radio 102.109.4852.091.659 17.8262.446.166 336.681
09.100% NL1.818.1541.542.717 275.4371.760.791 57.363
10.E Power1.742.6201.782.363 39.7431.978.921 236.301
11.Radio Veronica1.525.7551.482.441 43.3141.278.242 247.513
12.Qmusic extra*1.212.7701.121.376 91.3941.079.167 133.603
13.Radio 10 extra*1.203.9811.219.625 15.644990.730 213.251
14.NPO 3FM1.167.3231.184.477 17.1541.204.587 37.264
15.NPO Radio 51.107.2381.107.923 6851.670.773 563.535
16.Sky Radio extra*1.044.576849.544 195.032719.910 324.666
17.Radio 538 extra*926.816851.330 75.486679.927 246.889
18.BNR Nieuwsradio791.717731.972 59.745572.952 218.765
19.SLAM!577.427633.467 56.040703.364 125.937
20.AAS Network531.450479.816 51.634700.317 168.867
21.NPO Klassiek487.492483.821 3.671479.532 7.960
22.NPO Sterren NL485.376377.918 107.458
23.Qmusic Limburg398.521495.362 96.841403.528 5.007
24.4EVER49 Radio340.030165.804 174.226
25.Sublime318.459300.873 17.586209.387 109.072
26.JOE Non Stop310.132303.801 6.331
27.SLAM! extra*301.409270.020 31.389174.457 126.952
28.Veronica extra*286.571366.459 79.888137.996 148.575
29.100%NL extra*243.477228.882 14.595193.579 49.898
30.Mediahuis Radio extra*230.145308.162 78.017311.368 81.223
31.Radio Noordzee222.337285.774 63.437
32.KINK218.771223.748 4.977329.844 111.073
33.Radio 8FM195.324201.622 6.298
34.NPO Soul & Jazz185.596203.729 18.133
35.Grand Prix Radio183.152 146.042 37.110
36.KINK extra*145.628187.344 41.71698.932 46.696
37.NPO Campus Radio124.799174.527 49.728
38.Decibel87.11279.434 7.678
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, JOE Non Stop, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
DalersE Power, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM! en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR